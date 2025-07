Nachhaltige computerschrott entsorgung in Leipzig: ProCoReX Europe GmbH

Unternehmen in Leipzig profitieren von der professionellen und nachhaltigen computerschrott entsorgung durch ProCoReX Europe GmbH.

Die ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe in der Computerschrott entsorgung in Leipzig und bietet Unternehmen, Behörden sowie Organisationen eine umfassende und nachhaltige Lösung für die Entsorgung von IT-Altgeräten. Im Fokus stehen dabei höchste Sicherheitsstandards, gesetzliche Konformität und ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz in der Region Leipzig.

Als erfahrener Dienstleister für die Computerschrott entsorgung in Leipzig übernimmt ProCoReX Europe GmbH sämtliche Schritte des Entsorgungsprozesses: Von der fachgerechten Abholung und dem sicheren Transport über die zertifizierte Datenvernichtung bis hin zum umweltgerechten Recycling aller IT-Komponenten. Die Einhaltung der DIN 66399 und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bildet dabei die Grundlage für alle Leistungen. Unternehmen erhalten eine lückenlose Dokumentation, die die gesetzeskonforme Vernichtung sensibler Daten nachweist und maximale Transparenz gewährleistet.

Ein wesentlicher Bestandteil der Dienstleistung ist die nachhaltige Entsorgung von Computerschrott. ProCoReX Europe GmbH sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe wie Metalle und Kunststoffe aus ausgedienten IT-Geräten umweltgerecht recycelt werden. Durch die Zusammenarbeit mit zertifizierten Recyclingpartnern und den Einsatz moderner Technologien wird sichergestellt, dass Schadstoffe fachgerecht entsorgt und Ressourcen dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt werden. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Schonung natürlicher Ressourcen in Leipzig.

Die Computerschrott entsorgung in Leipzig umfasst die Entsorgung von Laptops, Servern, Monitoren, Druckern und weiteren IT-Komponenten. Der Service richtet sich an Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungsträger, die Wert auf eine professionelle, sichere und nachhaltige Entsorgung legen. Die Abholung der Altgeräte erfolgt flexibel, zuverlässig und nach individueller Terminabsprache, um den Betriebsablauf der Kundschaft nicht zu beeinträchtigen.

Ein zentrales Element des Angebots ist die zertifizierte Datenvernichtung auf höchstem Sicherheitsniveau. ProCoReX Europe GmbH setzt dabei auf Verfahren, die den höchsten Sicherheitsstufen nach DIN 66399 entsprechen. So wird die vollständige und unwiderrufliche Löschung sensibler Daten garantiert und ein Höchstmaß an Datenschutz und Rechtssicherheit sichergestellt.

Mit einem qualifizierten Team und langjähriger Erfahrung gewährleistet ProCoReX Europe GmbH eine effiziente und reibungslose Abwicklung aller Prozesse rund um die computerschrott entsorgung in Leipzig. Die Kombination aus Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und einem klaren Bekenntnis zu nachhaltigem Handeln macht das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Partner für IT-Entsorgung und Datenvernichtung in der Region.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/computerschrott-leipzig/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

