Privater Immobilienverkauf – vermeiden Sie die 7 teuersten Fehler!

Viele Eigentümer verlieren beim privaten Immobilienverkauf unbemerkt zehntausende Euro – durch falsche Preisansätze, fehlende Unterlagen oder riskante Vertragsdetails.

Olching / München.

Wer seine Immobilie privat verkauft, riskiert schnell hohe finanzielle Verluste – oft ohne es zu merken. Fehlende Unterlagen, falsche Preisstrategien oder unklare Vertragsdetails können zehntausende Euro kosten.

Daniel Sturm, Gebietsleiter München-West bei Wandl.Immobilien, lädt alle Eigentümer aus Olching, Eichenau, Puchheim und dem Münchner Westen herzlich ein zum kostenlosen

Info-Abend am Dienstag, 18. November 2025, um 18:00 Uhr im Daxerhof, Feursstraße 25, 82140 Olching.

Immobilienprofi Matthias Wandl – Gründer und Inhaber von Wandl.Immobilien – gibt als Referent wertvolle Insider-Tipps und zeigt die 7 teuersten Fehler, die private Verkäufer beim Immobilienverkauf begehen.

„Viele Eigentümer wollen Kosten sparen – verlieren dabei aber ein Vermögen. Wir zeigen, wie man den Verkauf richtig angeht, rechtssicher handelt und den optimalen Preis erzielt“, so Matthias Wandl.

Die Teilnehmer erfahren unter anderem:

wie sie den realistischen Marktwert richtig berechnen,

welche Unterlagen wirklich entscheidend sind,

wie man rechtssicher verhandelt und Kaufverträge vorbereitet,

worauf Banken und Käufer tatsächlich achten,

und warum eine professionelle Begleitung auch beim Privatverkauf bares Geld wert ist.

Die Veranstaltung ist kostenlos, die Teilnehmerzahl begrenzt.

Jetzt anmelden unter: willkommen@wandl.immobilien

Telefon: 089 / 374 12 333

Über Wandl.Immobilien

Wandl.Immobilien zählt seit Jahren zu den Top 100 Immobilienmaklern Deutschlands und wurde auf dem Portal muenchen.place als Nummer 1 der besten Makler Münchens ausgezeichnet.

Mit Standorten in Gräfelfing (Hauptsitz), München-Großhadern, Dachau, München-Lehel (Steinsdorfstraße) sowie Sendling (unter Leitung von Ralph Kraus) und Eichenau ist Wandl.Immobilien in der gesamten Münchner Region präsent.

Das Unternehmen steht für Service, Transparenz und höchste Qualität im Immobilienverkauf – von der Erstbewertung über die professionelle Vermarktung bis zur notariellen Beurkundung.

Ob Haus, Wohnung oder Grundstück: Bei Wandl.Immobilien profitieren Verkäufer von regionaler Expertise und über 30 Jahren Erfahrung.

Pressekontakt

Wandl.Immobilien

Haderunstraße 43

81375 München

Telefon: 089 / 374 12 333

E-Mail: willkommen@wandl.immobilien

Web: www.wandl.immobilien

Über Wandl.Immobilien

Wandl.Immobilien ist ein familiengeführtes Maklerunternehmen mit Sitz in München. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verkauf von Wohnimmobilien in München Süd und Südwest – von Hadern über Gräfelfing bis Dachau. Das Team um Matthias und Lorraine Wandl kombiniert langjährige Erfahrung mit regionaler Verwurzelung und einem modernen Vermarktungskonzept. Besonderheit: Käufer erwerben Immobilien stets provisionsfrei, da Wandl.Immobilien ausschließlich im Auftrag der Verkäufer arbeitet.

