Wandl.Immobilien feiert erfolgreiche Pre-Wiesn 2025 – über 80 Gäste bei Münchens besonderem Immobilien-Event

Pre-Wiesn 2025 von Wandl.Immobilien: Über 80 Gäste, Immobilienmakler München Südwest, Immobilienverkauf provisionsfrei & Netzwerk-Event in München.

Mehr als 80 Gäste folgten der Einladung von Matthias Wandl und seinem Team in den Haderner Augustiner, um bei Bier, Brezn und bayerischen Schmankerln einen Abend voller guter Gespräche, herzlicher Begegnungen und Münchner Lebensgefühl zu erleben.

Was als Idee für ein lockeres „Warm-up“ zur Wiesn begann, hat sich inzwischen zu einem festen Termin im Kalender von Kunden, Freunden und Geschäftspartnern entwickelt.

„Wir wollten ein Event schaffen, das Menschen zusammenbringt – unabhängig davon, ob sie gerade eine Immobilie verkaufen, kaufen oder einfach Teil unseres Netzwerks sind. Die Pre-Wiesn ist für uns ein Dankeschön an alle, die uns auf unserem Weg begleiten“, erklärt Matthias Wandl, Inhaber von Wandl.Immobilien, einem familiengeführten Immobilienunternehmen in München-West, Süd und Südwest.

Schon beim Eintreffen der Gäste war die besondere Stimmung spürbar: Tracht und Dirndl sorgten für Wiesn-Flair, der Veranstaltungsraum des Haderner Augustiners bot den perfekten Rahmen, und schnell entstand ein lebendiges Miteinander. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, mit dem Team von Wandl.Immobilien ins Gespräch zu kommen – von aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt München über Fragen zur Immobilienbewertung bis hin zu persönlichen Geschichten.

Besonders geschätzt wurde die ungezwungene Mischung aus Business und privatem Austausch. „Es geht nicht darum, einen Verkaufsauftrag zu platzieren oder trockene Vorträge zu halten“, betont Wandl.

„Vielmehr wollen wir zeigen, dass wir als Münchner Immobilienprofis nahbar sind, zuhören und Verbindungen schaffen.“

Die große Resonanz – über 80 Teilnehmer an einem Abend – bestätigt den Ansatz.

Neben langjährigen Kunden waren auch viele neue Gesichter dabei, die Wandl.Immobilien über Empfehlungen oder Veranstaltungen kennengelernt haben. Damit hat die Pre-Wiesn nicht nur den Charakter eines Netzwerk-Events in München, sondern trägt auch aktiv zur Stärkung der regionalen Marke Wandl.Immobilien bei.

Mit der erfolgreichen Durchführung hat sich die Pre-Wiesn endgültig etabliert.

Matthias Wandl kündigt bereits jetzt an: „Natürlich wird es 2026 wieder eine Pre-Wiesn geben. Wir sind Münchner Kindl, hier dahoam – und genau dieses Gefühl möchten wir jedes Jahr aufs Neue mit unseren Gästen teilen.“

Über Wandl.Immobilien

Wandl.Immobilien ist ein familiengeführtes Maklerunternehmen mit Sitz in München. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verkauf von Wohnimmobilien in München Süd und Südwest – von Hadern über Gräfelfing bis Dachau. Das Team um Matthias und Lorraine Wandl kombiniert langjährige Erfahrung mit regionaler Verwurzelung und einem modernen Vermarktungskonzept. Besonderheit: Käufer erwerben Immobilien stets provisionsfrei, da Wandl.Immobilien ausschließlich im Auftrag der Verkäufer arbeitet.

