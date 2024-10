Pizza-Rezept: „Pizza Berlin“ / „Berliner Pizza“ / Pizza „Berliner Art“ (von Dr. Harald Hildebrandt)

Ein originelles Pizza-Rezept: „Pizza Berlin“ / „Berliner Pizza“ / Pizza „Berliner Art“ – ein Rezept von Dr. Harald Hildebrand

Was ist eine Pizza? Die Pizza ist ein vor dem Backen würzig belegtes Fladenbrot aus einfachem Hefeteig, ursprünglich aus der italienischen Küche.

Hier ein neues und originäres Rezept: Der in Berlin lebende deutsche Publizist Dr. Harald Hildebrandt hat auch mehrere Rezepte (Eigenkreationen & Variationen) kreiert und veröffentlicht, darunter auch dieses Originalrezept für „Pizza Berlin“ – „Berliner Pizza“ – Pizza „Berliner Art“ (eine Pizza, Bei der alle Zutaten aus Berlin-Brandenburg stammen)

Das Originalrezept für Pizza Berlin / Berliner Pizza / Pizza Berliner Art:

Pizza Berliner Art

Dieses Rezept im Detail:

Zutaten (für 4 Personen / 1 Blech):

a) Für den Pizzaboden (ohne Hefe!):

Mehl (500 g)

Salz (2 knapp gestrichene Teelöffel)

Sonnenblumenöl (3 Esslöffel)

möglich (wenn als Treibmittel gewünscht): ein knappes kleines Tütchen Backpulver (11-12g, 3 Teelöffel), wenn der Teig etwas lockerer werden soll

Milch oder Wasser (0,3 Liter, zimmerwarm)

b) Für den Pizzabelag:

Senf oder (wer es lieber mag!) Tomatenmark (100 – 200 g)

Jagdwurst (300 g in Scheiben)

Saure Sahne (2 Becher a 200g)

Eier (6 Stück)

Stärke (1 Esslöffel)

Gurke (1 Salatgurke, unbedingt geschält (!!!), in sehr dünne – max. 1 mm dicke – Scheiben geschnitten)

Tomaten (8 Stück, reif, in dünne Scheiben geschnitten)

Champignons (1 Büchse a 200 g Abtropfgewicht in dünne Scheiben geschnitten)

Zwiebel (4 Stück, am Besten Rote, mit einem Zerkleinerer gehackt oder geraspelt oder in dünne Scheiben geschnitten)

Knoblauch (3 Zehen, mit den Zwiebeln geraspelt)

Mohrrübe (1 Stück, ebenfalls mit den Zwiebeln geraspelt)

Kräuter der Saison nach Bedarf und Möglichkeit

Geriebener Käse aus Berlin-Brandenburg (z.B. Butterkäse, Emmentaler, Gouda, Edamer oder Leerdammer, 200g)

Gewürze: Oregano, Thymian, Pfeffer, ZauberGewürz (von BLOCKHOUSE)

c) Für das Einfetten des Bleches:

etwas Margarine (Sonja)

Zubereitung:

Aus dem Mehl, Salz, Sonnenblumenöl, der Milch oder dem Wasser sowie, wenn gewünscht, dem Backpulver einen Teig erstellen (kneten).

Das Blech mit Margarine (Sonja) einfetten. Den Teig auf dem Blech ausrollen, den Rand etwas erhöhen (aber nur schmal!).

Den Senf und/oder das Tomatenmark (nicht allzu dick) auf dem Teig verteilen.

Die Jagdwurstscheiben gleichmäßig verteilt auf den Teig legen, danach darauf die Tomatenscheiben und darauf wiederum die Gurkenscheiben und die in dünne Scheiben geschnittenen Champignons.

Die zerkleinerten Zwiebeln (vermischt mit dem Knoblauch) über die Champignons streuen.

Aus der Sauren Sahne, den Eiern und der Stärke eine Sauce herstellen. Diese dann gleichmäßig über die Zwiebeln gießen.

Die soweit fertige Pizza nach Bedarf mit den Gewürzen bestreuen.

Den geriebenen bzw. gehobelten Käse auf der Pizza verteilen.

Den Herd auf 250°C vorheizen und dann das Blech auf mittlerer Schiene bei 250°C Ober- und Unterhitze ca. 12 – 15 Minuten backen (bis zur gewünschten Teighärte bzw. -bräunung)!

Rezepte von Dr. Harald Hildebrandt (Eigenkreationen & Variationen):

Rezepte von Dr. Harald Hildebrandt

(Ein Kochrezept ist zumeist eine planmäßige Anweisung zur Zubereitung eines bestimmten Gerichts, in der Regel handelt es sich bei ihnen meist um detaillierte Arbeitsanweisungen mit Nennung der Zutaten und ihrer Zubereitung, wie auch Mengen-, Temperatur- und Zeitangaben.)

