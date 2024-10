Dauerhafte Haarentfernung mit Soprano ICE Technologie im House of Glam Beauty Salon in Stuttgart

Die Soprano ICE Technologie arbeitet mit einer Kombination aus Hitze und Kühlung, die dafür sorgt, dass die Behandlung nicht nur effektiv, sondern auch angenehm für die Haut ist.

Stuttgart, 14. Oktober 2024 – Der House of Glam Beauty Salon in Stuttgart-Mitte bietet die modernste Form der dauerhaften Haarentfernung mit der Soprano ICE Diodenlaser-Technologie an. Diese Methode ist bekannt für ihre Effizienz und schonende Behandlung. Sie ermöglicht eine nahezu schmerzfreie und sichere Entfernung von unerwünschten Haaren und eignet sich für alle Hauttypen und Körperregionen. Der Salon bietet sowohl für Frauen als auch Männer die ideale Lösung für langanhaltend glatte Haut.

Die Soprano ICE Technologie arbeitet mit einer Kombination aus Hitze und Kühlung, die dafür sorgt, dass die Behandlung nicht nur effektiv, sondern auch angenehm für die Haut ist. Diese Methode ist für eine Vielzahl von Körperregionen geeignet, darunter Beine, Achseln, Rücken und das Gesicht. Dank der schrittweisen Erwärmung der Haut mit dem Soprano ICE Laser werden Haarfollikel gezielt zerstört, während die umliegende Haut unversehrt bleibt. Für viele ist dies die bevorzugte Alternative zu traditionellen Enthaarungsmethoden wie Rasieren oder Waxing, da es dauerhafte Ergebnisse verspricht.

Das erfahrene und zertifizierte Team von House of Glam begleitet die Kundinnen durch jede Phase der Behandlung, von der ersten Beratung bis zur Nachsorge. Jede Behandlung wird individuell auf die Bedürfnisse der Kundinnen angepasst, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der Salon setzt dabei auf höchste Qualitätsstandards und verwendet ausschließlich geprüfte und bewährte Kosmetikprodukte. Für Kund*innen aus Stuttgart und Umgebung bietet House of Glam eine zentrale Anlaufstelle für professionelle und hochwertige Schönheitsdienstleistungen.

Neben der Laser-Haarentfernung bietet der Salon ein umfassendes Spektrum an Schönheitsbehandlungen, darunter Gesichtsbehandlungen, Hand- und Fußpflege, sowie Braut- und Make-up-Styling. Die hochwertige Ausstattung und das stilvolle Ambiente des 240 Quadratmeter großen Salons auf zwei Etagen bieten ein entspannendes und luxuriöses Umfeld für jede Behandlung.

Interessierte Kund*innen können sich umfassend über die Laser Haarentfernung Stuttgart informieren und eine kostenlose Beratung buchen. Der Beauty Salon ist bekannt für seine transparente und individuelle Beratung, bei der keine Verpflichtungen zur Terminvereinbarung bestehen. Dies unterstreicht das kundenfreundliche Servicekonzept des Hauses, das sich auf den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen fokussiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

House of Glam Beauty Salon

Frau Sepideh Bahrami

Eberhardstr. 73

70173 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 711 5044 7999

web ..: https://houseofglam.beauty/

email : public@houseofglam.beauty

House of Glam

Beauty Salon und Kosmetikstudio zentral mitten in Stuttgart

Kosmetik für Gesicht, Hand und Fuß

Full Service für Haut, Nägel und Body

Körperenthaarung und Massage

Pressekontakt:

House of Glam Beauty Salon

Frau Sepideh Bahrami

Eberhardstr. 73

70173 Stuttgart

fon ..: +49 711 5044 7999

web ..: https://houseofglam.beauty/

email : public@houseofglam.beauty

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.