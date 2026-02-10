Physiothek Guntermann führt Online-Terminformular ein und erleichtert Patienten die Terminvereinbarung

Die Physiothek Guntermann in Dortmund bietet ihren Patienten ab sofort ein Online-Terminformular an. Damit wird die Terminvereinbarung flexibler, einfacher und unabhängig von den Öffnungszeiten.

Die Physiotherapiepraxis Physiothek Guntermann in Dortmund geht einen weiteren Schritt in Richtung moderner Patientenbetreuung und hat ein neues Online-Terminformular eingeführt. Mit diesem Angebot reagiert die Praxis gezielt auf die Bedürfnisse vieler Patientinnen und Patienten, für die eine telefonische Terminvereinbarung während der regulären Öffnungszeiten nicht immer möglich ist.

In der täglichen Praxis zeigt sich, dass viele Menschen aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen, familiärer Aufgaben oder wechselnder Arbeitszeiten Schwierigkeiten haben, Termine telefonisch zu vereinbaren. Oft bleibt dafür nur wenig Zeit oder es ist nicht möglich, während der Öffnungszeiten anzurufen. Genau an diesem Punkt setzt das neue Online-Terminformular der Physiothek Guntermann an und schafft eine zeitgemäße, flexible Alternative zur klassischen Terminabsprache per Telefon.

Über das neu eingeführte Formular können Patientinnen und Patienten ihre Terminanfrage nun bequem online unabhängig von Uhrzeit oder Wochentag stellen. Ob abends von der Couch aus, in der Mittagspause oder am Wochenende: Die Anfrage kann jederzeit erfolgen, ohne an feste Praxiszeiten gebunden zu sein. Dabei geben die Patienten direkt an, zu welchen Zeiten sie Termine wahrnehmen können. Auf dieser Grundlage prüft das Praxisteam die Verfügbarkeit und meldet sich anschließend mit konkreten Terminvorschlägen zurück.

„Uns war wichtig, eine Lösung zu schaffen, die den Alltag unserer Patientinnen und Patienten spürbar erleichtert“, erklärt Bernd Guntermann, der Inhaber der Physiothek Guntermann. „Das Online-Terminformular ist kein automatisches Buchungssystem, sondern eine strukturierte und persönliche Terminanfrage. So können wir individuell reagieren und gleichzeitig die Planung effizient gestalten.“

Ein weiterer Vorteil des neuen Angebots liegt in der besseren Vorbereitung: Durch die Angaben im Formular erhält die Praxis bereits vorab wichtige Informationen, die bei der Terminplanung berücksichtigt werden können. Das sorgt für einen reibungsloseren Ablauf und hilft, passende Zeitfenster sowohl für neue als auch für bestehende Patientinnen und Patienten zu finden.

Mit der Einführung des Online-Terminformulars unterstreicht die Physiothek Guntermann ihren Anspruch, physiotherapeutische Versorgung nicht nur fachlich auf hohem Niveau anzubieten, sondern auch organisatorisch patientenfreundlich und zeitgemäß zu gestalten. Die neue Möglichkeit ergänzt die bestehenden Kontaktwege und bietet insbesondere für Berufstätige und vielbeschäftigte Menschen einen echten Mehrwert.

Die Physiothek Guntermann sieht das Online-Terminformular als Teil einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Praxis. Ziel ist es, Abläufe stetig zu verbessern und den Zugang zur physiotherapeutischen Behandlung so unkompliziert wie möglich zu gestalten, ohne dabei den persönlichen Kontakt und die individuelle Betreuung aus den Augen zu verlieren.

