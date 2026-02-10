Work Hard! Rock Hard! – KRAUSE auf der Eisenwarenmesse 2026 in Köln

Wenn sich vom 3. bis 6. März 2026 die internationale Hartwarenbranche in Köln trifft, ist KRAUSE mit innovativer Steigtechnik live auf der Eisenwarenmesse vertreten.

Die Internationale Eisenwarenmesse in Köln gilt als Weltleitmesse der Hartwarenbranche. Vom 3. bis 6. März 2026 trifft sich die internationale Branche in Köln, um Neuheiten, Trends und Lösungen aus den vier Angebotsbereichen Werkzeuge und Zubehör, Industriebedarf, Befestigungs- und Verbindungstechnik sowie Bau- und Heimwerkerbedarf zu erleben.

Für Entscheider aus Handel und Industrie ist die Messe ein zentraler Treffpunkt für Austausch, Produktvergleiche und Geschäftsanbahnungen. In Halle 3.2, Stand A030, zeigt KRAUSE, Spezialist für Steigtechnik und angrenzende Arbeitsschutztechnik, wie sich Leistung, Sicherheit und Alltagstauglichkeit vereinen lassen – nicht nur auf dem Papier, sondern im direkten Handling. Eine Auswahl farbiger Vielzweckleitern und Stehleitern sorgt für frische Akzente am Stand. Zudem präsentiert KRAUSE die Teleskop-Plattformleiter SkyMatic live vor Ort. Wer Unterschiede bei den Stufenvarianten unmittelbar erleben möchte, kann diese an einem Stufentester direkt vergleichen. Wer Steigtechnik nicht nur sehen, sondern auch selbst ausprobieren möchte, ist hier genau richtig.

Weltneuheit in der Produktlinie STABILO – exklusiv auf der Eisenwarenmesse 2026

Zur Eisenwarenmesse 2026 erweitert KRAUSE die STABILO-Produktlinie und präsentiert dabei eine echte Weltneuheit. Technische Details und Ausstattungsmerkmale bleiben bis zum Messeauftritt bewusst unter Verschluss, damit die Innovation erstmals live am Stand präsentiert werden kann. Besucherinnen und Besucher erhalten vor Ort einen exklusiven ersten Eindruck, können die neue Lösung im direkten Einsatz erleben und sich im persönlichen Gespräch mit den KRAUSE-Experten über Anwendungsszenarien und Vorteile informieren.

ClimTec Fahrgerüst bis 7,00 m Arbeitshöhe – jetzt auch als Transportwagen nutzbar

Mit dem ClimTec Alu-Arbeitsgerüst für bis zu 7,00 Meter Arbeitshöhe präsentiert KRAUSE auf der Eisenwarenmesse 2026 eine praxisorientierte Weiterentwicklung eines bewährten Systems. Neu ist die Möglichkeit, das Gerüst auch als Transportwagen zu nutzen. Alle Komponenten lassen sich darin geordnet und platzsparend verstauen, wodurch sich der Transport deutlich erleichtert. Nach dem Einsatz kann der Transportwagen bzw. das komplette System ebenso kompakt abgestellt werden – ein Vorteil überall dort, wo Ordnung, kurze Rüstzeiten und eine saubere Lagerung im Alltag zählen.

Solido XL – komfortable Stufen-Stehleiter für anspruchsvolle Heim- und Handwerksprojekte

Mit der Stufen-Stehleiter Solido XL präsentiert KRAUSE eine robuste Aluminiumlösung für alle, die bei häufigen Arbeiten auf einen sicheren Stand und spürbaren Komfort setzen. Die 80 mm tiefen V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung und die extra große Sicherheitsplattform (325 x 260 mm) mit besonders rutschhemmender Gerstenkorn-Profilierung bieten gerade bei längeren Einsätzen deutlich mehr Halt. Für die hohe Stabilität sorgen hochfest verbördelte Stufen-Holm-Verbindungen sowie eine holmumgreifende Metall-Gelenkverbindung mit Gelenkschutz. Im Arbeitsalltag zahlt sich außerdem die verschraubte Metall-Ablageschale aus, auf der Werkzeug und Material jederzeit griffbereit liegen. Große Fußkappen mit Weichteileinlage verbessern die Rutschhemmung und schonen den Boden durch eine weichere, breitere Aufstellfläche – eine solide Basis für viele Projekte rund ums Haus.

Live erleben am Stand: farbige Leitern, SkyMatic und Stufentester

Am Messestand präsentiert KRAUSE ergänzend eine Auswahl farbiger Vielzweck- und Stehleitern. Damit wird auch optisch deutlich, wie sich Steigtechnik im Sortiment differenzieren lässt. Zudem ist die Teleskop-Plattformleiter SkyMatic mit vor Ort, sodass sie im direkten Austausch im Detail vorgestellt werden kann. Die einseitig begehbare, fahrbare Teleskop-Plattformleiter mit großer Standplattform und umlaufendem Geländer ermöglicht sicheres und bequemes Arbeiten bei gleichzeitig schneller und einfacher Handhabung. Für einen besonders praxisnahen Vergleich steht außerdem ein Stufentester bereit, mit dem sich unterschiedliche Stufenvarianten unmittelbar testen lassen. Ein Besuch lohnt sich somit nicht nur, um sich zu informieren, sondern auch, um die Produkte anzufassen und zu bewerten. Sie finden uns in Halle 3.2, Stand A030.

