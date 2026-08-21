Physio Mülheim wächst vom mobilen Angebot zur festen Praxis

Physio Mülheim hat sich von einem mobilen Physiotherapieangebot zu einer festen Praxis mit eigenem Behandlungs- und Trainingsbereich entwickelt.

Mülheim an der Ruhr, 21.08.2026 – Aus dem mobilen Physiotherapieangebot, mit dem Abbas Hajj und Jamil Oneissi Anfang 2025 in Mülheim gestartet sind, ist eine feste Praxis geworden. In der Kruppstraße 186 bietet Physio Mülheim heute Räume für physiotherapeutische Behandlungen, aktives Training und Prävention. Hausbesuche innerhalb des Mülheimer Stadtgebiets bleiben weiterhin Bestandteil des Angebots.

Der Schritt in die eigenen Praxisräume erweitert die Möglichkeiten der beiden Physiotherapeuten deutlich. Während die mobile Arbeit vor allem die Versorgung zu Hause ermöglichte, stehen am festen Standort nun separate Behandlungsräume und ein eigener Trainingsbereich zur Verfügung. Dadurch lassen sich physiotherapeutische Behandlung, angeleitetes Training und die Begleitung zurück in den Alltag enger miteinander verbinden.

„Mit den Hausbesuchen haben wir erlebt, wie unterschiedlich die Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten sind. Die Praxis gibt uns mehr Möglichkeiten für Behandlung und aktives Training. Gleichzeitig bleiben wir mobil, wenn jemand den Weg zu uns aus gesundheitlichen Gründen nicht bewältigen kann“, erklären Abbas Hajj und Jamil Oneissi.

Das physiotherapeutische Angebot umfasst unter anderem Krankengymnastik, die Behandlung von Beschwerden im Zusammenhang mit Craniomandibulärer Dysfunktion, Manuelle Lymphdrainage, klassische Massage, Sportphysiotherapie, Kinesiotaping und Rehabilitationsbegleitung. Ergänzt wird es durch medizinisches Gerätetraining, individuelle Trainingspläne sowie Präventions- und Gesundheitskurse. Gerätegestützte Anwendungen wie BetterPelvi, AIRIS Health Gaming, BLACKROLL Compression Boots und der Rollmassagestuhl erweitern die Möglichkeiten am Standort.

Abbas Hajj und Jamil Oneissi führen Physio Mülheim gemeinsam als Gesellschafter. Beide sind staatlich examinierte Physiotherapeuten und haben sich unter anderem in Manueller Lymphdrainage sowie in der Behandlung Craniomandibulärer Dysfunktion fortgebildet.

Für Patientinnen und Patienten stehen kostenlose Parkplätze direkt am Gebäude zur Verfügung. Einen ersten Eindruck von Empfang, Behandlungsräumen und Trainingsbereich vermittelt ein interaktiver 360-Grad-Rundgang auf der Website www.physio-mülheim.de. Terminanfragen sind über die Website, telefonisch oder per WhatsApp möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Physio Mülheim GbR

Herr Abbas Hajj

Kruppstraße 186

45472 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

fon ..: 020841187606

web ..: https://www.physio-mülheim.de

email : info@physio-mulheim.de

Die Physio Mülheim GbR ist eine Physiotherapiepraxis in der Kruppstraße 186 in 45472 Mülheim an der Ruhr. Die Gesellschafter Abbas Hajj und Jamil Oneissi verbinden am festen Praxisstandort physiotherapeutische Behandlung mit Training und Prävention. Hausbesuche werden nach Vereinbarung innerhalb von Mülheim an der Ruhr angeboten.

Pressekontakt:

Physio Mülheim GbR

Herr Abbas Hajj

Kruppstraße 186

45472 Mülheim an der Ruhr

fon ..: 020841187606

web ..: https://www.physio-mülheim.de

email : info@physio-mulheim.de

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