SEO CMS: Statischer Site-Generator für Mehrmandanten-Portale

Eigenentwicklung von SEO NW erzeugt aus einer gemeinsamen PHP/MySQL-Basis flache HTML-Seiten für mehrere Portale. Das System läuft seit mehreren Ausbaustufen im Produktivbetrieb der eigenen Portale.

SEO NW hat Version 1.0.135 des selbst entwickelten SEO CMS freigegeben. Das System ist ein mehrmandantenfähiger statischer Site-Generator: Redaktionelle Inhalte werden in einer PHP/MySQL-Umgebung gepflegt, ausgeliefert wird ausschließlich vorab erzeugtes, flaches HTML. Zur Laufzeit findet keine Datenbankabfrage statt.

Architektur

Alle Mandanten teilen sich ein gemeinsames Backend und einen gemeinsamen Codestand; die Ausgabe erfolgt getrennt je Mandant in ein eigenes Verzeichnis unter sites//. Pro Mandant konfigurierbar sind unter anderem eigene Hostnamen, die URL-Segmente für Blog, Glossar, Verzeichnis und Städte-/Extraseiten sowie die Frage, welche Module überhaupt aktiv sind. Deaktivierte Module erzeugen weder Navigationspunkte noch Footer-Links oder strukturierte Daten.

Funktional abgedeckt sind derzeit unter anderem Blog- und Glossarstrukturen, Verzeichnis- und Listeneinträge mit Moderationsworkflow, Personen- und Entitätenprofile mit schema.org-Auszeichnung, FAQ- und Antwortblöcke sowie die Generierung von OpenGraph-Bildern.

Migration bestehender Portale

Für die Übernahme bestehender Websites stehen zwei Bausteine zur Verfügung: ein Weiterleitungsmodul, das 301-, 302- und 410-Antworten über einen .htaccess-Block mit PHP-Fallback ausliefert, sowie ein Importwerkzeug für WordPress-Bestände. Beide sind bei der laufenden Migration des Portals hypertext-markup-language.com von WordPress auf SEO CMS entstanden und dort im Produktivbetrieb. Bei dieser Migration wurden unter anderem die bestehenden URL-Segmente unverändert übernommen und Doppelinhalte per 301 zusammengeführt.

Mit der kommenden Version 1.0.136 gehen beide Module in den Standardumfang aller Installationen über. Die Version bündelt daneben Fehlerkorrekturen aus dem laufenden Betrieb der eigenen Portale. Ein Veröffentlichungstermin steht nicht fest.

Zitat

„Das CMS ist aus dem eigenen Bedarf entstanden: mehrere Portale mit unterschiedlichen Themen, aber gleicher technischer Basis. Statisches HTML war dafür die belastbarste Lösung, weil es zur Laufzeit nichts gibt, das ausfallen kann. Alles, was wir an Funktionen einbauen, wird zuerst auf unseren eigenen Portalen gefahren, bevor wir darüber sprechen“, sagt Alexander Müller, Inhaber von SEO NW.

Datenschutz und Reichweitenmessung

Die Reichweitenmessung erfolgt über eine selbst betriebene Matomo-Instanz mit anonymisierter IP-Speicherung. Serverlogs werden sieben Tage vorgehalten. Nutzerdaten aus der Entity-Check-Funktion werden nicht gespeichert.

Was das System nicht leistet

SEO NW benennt die Grenzen des Systems ausdrücklich:

* Kein dynamisches Ausspielen. Inhalte, die sich pro Aufruf unterscheiden, sind nicht abbildbar. Redaktionelle Änderungen werden erst nach einem Build sichtbar.

* Serverabhängigkeit. Weiterleitungen und Mandantenzuordnung setzen einen Apache-kompatiblen Webserver mit .htaccess-Auswertung voraus.

* Keine Ranking-Zusagen. Das System erzeugt technisch sauber strukturierte Seiten. Eine Aussage über Ranking- oder Sichtbarkeitseffekte lässt sich daraus nicht ableiten. SEO NW veröffentlicht dazu keine Kennzahlen, weil sich der Beitrag einzelner technischer Faktoren nicht isoliert messen lässt.

* Grenzen der Entitätsprüfung. Die Entity-Check-Funktion gibt wieder, was Google Knowledge Graph API und Wikidata zurückliefern. Ein fehlender Treffer bedeutet nicht, dass eine Entität nicht existiert.

* Keine Nutzungszahlen. Angaben zu Installationsbasis oder Marktanteil werden nicht gemacht, weil sie nicht erhoben werden.

Verfügbarkeit

Informationen zum System: https://seo-cms.seo-manager.info

DEMO:

* https://www.seo-manager.info

* https://knowsabout.me

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SEO NW – Alexander Müller

Herr Alexander Müller

Zu den kurzen Enden 1

39517 Bertingen

Deutschland

fon ..: 08001887100

web ..: https://www.seo-manager.info

email : 301@seo-manager.info

SEO NW ist ein Einzelunternehmen von Alexander Müller mit Sitz in Bertingen, Sachsen-Anhalt. Arbeitsschwerpunkt ist die Schnittstelle von Suchmaschinenoptimierung und angewandter KI. Neben der Entwicklung des SEO CMS betreibt SEO NW mehrere eigene Fachportale, darunter seo-manager.info, knowsabout.me, hypertext-markup-language.com, ki-blog.de, ki.engineering, geo-agentur.pro und viele weitere mehr

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