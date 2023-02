Klein, stark, nachhaltig – die Persil Power Bars fallen in Europa auf: im Onlineshop und im Supermarktregal. Das liegt an ihrer Rezeptur, aber ebenso am Verpackungsdesign der Peter Schmidt Group.

Die Bedürfnisse der Menschen an Waschmittel ändern sich ständig. Was gestern nur sauber waschen sollte, muss heute auch handlich und nachhaltig sein. Die Waschmittelmarke Persil gibt Verbraucher*innen dafür die neuen Power Bars Universal und Color an die Hand: kompakte, 30 Gramm leichte Tabs in einer auflösbaren, biologisch abbaubaren Hülle. Dazu ein nahezu plastikfreier Karton, nicht größer als ein Buch.

Die Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group liefert den dazu passenden Look: unverkennbar Persil durch die Welle und die Strahlen, die seit Generationen für 100 Prozent Reinheit stehen. Gleichzeitig ist das Packaging modern, eigenständig und perfekt geeignet für die Vermarktung im Onlinehandel. Plakative Icons machen alle Produktvorteile selbst in Kleinstdarstellungen sichtbar. Ein Power-Knopf, der im Schriftzug „Power“ das „o“ ersetzt, hebt die Waschkraft der Tabs hervor. „Das Erste, was Verbraucher von einem Produkt im Onlineshop sehen, ist nicht größer als eine Briefmarke. Um das Angebot auf Anhieb verständlich zu machen, brauchen Verpackungen im E-Commerce deshalb ein Höchstmaß an Klarheit“, so Creative Director Klas-Ole Neuss.

Vom Onlinehandel ins Regal

Zunächst sollten die Persil Power Bars ausschließlich online erhältlich sein. Das Produkt war jedoch so beliebt, dass es in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei auch im Supermarkt angeboten wurde. „Unser Packaging Design funktioniert kanal- und länderübergreifend. Es belegt unser Marktverständnis ebenso wie unsere Fähigkeit, ikonische Marken auf dem Weg stetiger Innovationen zu begleiten“, so Managing Director Ruediger Goetz.

Die Peter Schmidt Group ist Deutschlands umsatzstärkste Marken- und Designagentur und Teil der BBDO Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Sie verbindet sinnstiftende Ideen mit der Faszination für Design und erschafft so Lösungen, die sofort funktionieren und Freude bereiten. Die Peter Schmidt Group ist Lead-Agentur für das Corporate Design der Deutschen Bahn und Mercedes-Benz sowie internationale Lead-Design-Agentur von Nivea.

