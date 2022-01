Die Krankenkasse BARMER vertraut im Bereich Branding und Design ab sofort auf die Leistungen der Peter Schmidt Group

Die Krankenkasse BARMER geht mit einem neuen Agentur-Setup ins Jahr 2022. Dabei vertraut sie der Peter Schmidt Group als neuer Agentur für Branding und Design. Das gemeinsame Ziel: das Erscheinungsbild der Marke BARMER für die immer komplexere Kommunikationswelt ganzheitlich weiter zu denken und ihre Konsistenz deutschlandweit zu stärken.

Gesundheit ist eines der Themen, die in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden. Denn der Altersdurchschnitt der Bundesbürger steigt ebenso wie die Ausgaben für medizinische Leistungen. In diesem Kontext geht es für Krankenkassen darum, sich konsequent als Gesundheitspartner zu empfehlen und Versicherte mit präventiven Angeboten zu unterstützen. Hier möchte die BARMER ihre Positionierung weiter stärken: Indem sie Gesundheit weiterdenkt und das Besondere der Marke hervorhebt. Hierfür hat sie ihr Agenturportfolio neu geordnet und vertraut im Bereich Branding und Design ab sofort auf die Leistungen der Peter Schmidt Group. Diese konnte sich in einem mehrstufigen öffentlichen Auswahlverfahren durchsetzen.

Eine Marke, die Empathie zeigt und digital überzeugt

Ruediger Goetz, Managing Director der Peter Schmidt Group: „Die Zielgruppen, an die sich die BARMER richtet, sind divers. Was sie jedoch alle eint, ist der Wunsch nach einem Gesundheitspartner auf Augenhöhe – mit hoher Empathie für die individuelle Lebenssituation. Gemeinsam wollen wir die BARMER hier noch stärker positionieren.“ Managing Partner Lukas Cottrell ergänzt: „Die eigene Gesundheit ist ein emotionales Thema, die Wahl der Krankenkasse oft jedoch eher eine Pflichtaufgabe. Wir haben über den Ausschreibungsprozess hinweg Ideen aufgezeigt, wie wir dies verändern wollen – und freuen uns, dass wir hiermit überzeugen konnten.“

Auch Christian Bock, Bereichsleiter Marke und Marketing bei BARMER, hebt hervor: „Die Peter Schmidt Group hat uns mit der kreativen Qualität der Ideen überzeugt, aber ebenso mit einem hohen Maß an Verständnis für unsere Marke: Wir sind schon heute einer der Vorreiter im Krankenkassenmarkt mit zahlreichen digitalen Services. Diese Angebote werden wir konsequent ausbauen, zugleich aber immer nahbar bleiben. Das spiegelt sich auch in den Überlegungen der Peter Schmidt Group wider.“

Für die reibungslose Zusammenarbeit setzt die BARMER auf eine enge Vernetzung aller beteiligten Agenturen. Neben der Peter Schmidt Group sind auch Kolle Rebbe und Content Fleet neu an Bord. „Mit ihrer ausgewiesenen Expertise und kreativen Exzellenz unterstützen uns die drei neuen Agenturpartner dabei, in der immer komplexeren Kommunikationswelt die Substanz hinter unserem Markenversprechen für alle noch deutlicher erlebbar zu machen“, sagt Maurizio Barucca, Abteilungsleiter Marketing der BARMER. „Mit Kolle Rebbe, Peter Schmidt Group und Content Fleet haben wir drei Agenturen gewählt, die zu den Besten ihrer Disziplin gehören und mit uns zusammen die BARMER im Wettbewerb noch stärker differenzieren werden.“

