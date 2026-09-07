Personalentwicklung als Antwort auf den Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel stellt soziale Einrichtungen vor große Herausforderungen. Mit berufsbegleitenden Studienangeboten unterstützt die Leuphana Träger dabei, Fachkräfte weiterzuqualifizieren.

Lüneburg. Der Fachkräftemangel, steigende Fallzahlen und wachsende gesetzliche Anforderungen stellen soziale Einrichtungen vor große Herausforderungen. Gleichzeitig wird es schwieriger, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Für viele Träger, Kommunen und Wohlfahrtsverbände rückt deshalb ein anderer Ansatz in den Fokus: erfahrene Mitarbeitende gezielt weiterzuentwickeln und langfristig zu binden. Die Leuphana Universität Lüneburg versteht wissenschaftliche Weiterbildung als Teil ihres Transferauftrags. Mit ihren berufsbegleitenden Angeboten unterstützt die Leuphana Professional School soziale Einrichtungen dabei, Fachkräfte für aktuelle und zukünftige Anforderungen zu qualifizieren.

Der berufsbegleitende Bachelor Soziale Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher richtet sich an staatlich anerkannte Fachkräfte mit Berufserfahrung. Bereits erworbene Kompetenzen können angerechnet werden, sodass sich das Studium verkürzen und flexibel mit dem Berufsalltag verbinden lässt. „Die Anforderungen an die Soziale Arbeit werden immer komplexer. Wissenschaftliche Weiterbildung vermittelt Fachkräften die Kompetenzen, gesellschaftliche Herausforderungen fundiert zu analysieren und professionelle Lösungen für die Praxis zu entwickeln“, sagt Studiengangskoordinator Mike Krzywik-Groß.

Auch Arbeitgeber profitieren bereits während des Studiums: Neue fachliche, rechtliche und methodische Kompetenzen fließen unmittelbar in die Arbeit ein. Projekt- und Prüfungsleistungen greifen konkrete Fragestellungen aus den Einrichtungen auf und entwickeln praxisnahe Lösungsansätze. Für Fachkräfte, die nach einem ersten Hochschulabschluss Verantwortung in Leitungspositionen sowie Stabs-, Fach- oder Konzeptstellen übernehmen möchten, ist der berufsbegleitende Master Sozialmanagement geeignet. Der Studiengang vermittelt Kompetenzen in Organisationsentwicklung, Führung, Personal- und Qualitätsmanagement und bereitet auf anspruchsvolle Aufgaben in sozialen Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden und der öffentlichen Verwaltung vor.

Mit diesem Weiterbildungsangebot unterstützt die Leuphana soziale Organisationen dabei, Personalentwicklung strategisch zu gestalten – von der Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte bis zur Entwicklung zukünftiger Führungspersönlichkeiten. So entstehen attraktive Karriereperspektiven innerhalb der eigenen Organisation und nachhaltige Lösungen für die Fachkräftesicherung.

Der Bachelor Soziale Arbeit startet jährlich im Oktober, der Master Sozialmanagement im April. Beide Studiengänge ermöglichen einen flexiblen Einstieg über einzelne Module und Zertifikate. Weitere Informationen und Beratung erhalten Unternehmen, Kommunen, freie Träger und Studieninteressierte unter www.leuphana.de/ba-soza und www.leuphana.de/msm.

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Frau Ricarda Klein

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Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet seit 2009 berufsbegleitende Bachelor, Master und Zertifikate unter ihrem Dach an. Die Angebote aus den Clustern Management & Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, Governance & Recht sowie Bildung, Gesundheit & Soziales richten sich an berufstätige Weiterbildungsinteressierte aus Deutschland und der ganzen Welt. Die Professional School hat sich seit ihrer Gründung zu einem der wichtigsten akademischen Weiterbildungsanbieter im norddeutschen Raum und einer der größten Weiterbildungseinrichtungen an deutschen Universitäten entwickelt.

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