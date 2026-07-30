Weiterbildung im Ingenieur-Bereich an der Leuphana: Transformation braucht Kompetenzen

Die Leuphana Professional School unterstützt Unternehmen mit berufsbegleitender wissenschaftlicher Weiterbildung beim Aufbau von Transformationskompetenzen.

Lüneburg. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 und nachhaltige Produktion verändern die Industrie grundlegend. Gleichzeitig verschärft der Fachkräftemangel den Druck auf Unternehmen. Laut aktuellem DIHK-Fachkräftereport erwarten 83 Prozent der Unternehmen negative Auswirkungen auf ihre Geschäftsentwicklung. Die gezielte Weiterentwicklung eigener Mitarbeitender gewinnt deshalb zunehmend an Bedeutung.

Die Leuphana Universität Lüneburg versteht sich als Impulsgeberin für Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Transformation und Innovation. Neben Forschungskooperationen, Gründungsförderung, Innovation Communities und dem Austausch mit Unternehmen gehört auch die wissenschaftliche Weiterbildung zu ihrem Transferauftrag. Mit ihren berufsbegleitenden Masterprogrammen bringt die Leuphana Professional School aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in die Unternehmenspraxis.

„Die technologische Entwicklung schreitet rasant voran. Unternehmen benötigen heute Mitarbeitende, die technologische Innovationen verstehen, wirtschaftlich einordnen und Veränderungsprozesse aktiv gestalten können. Wissenschaftliche Weiterbildung vermittelt dafür nicht nur aktuelles Wissen, sondern vor allem die Fähigkeit, komplexe Herausforderungen fundiert zu lösen“, sagt Prof. Dr.-Ing. Florian Stamer, Leiter des berufsbegleitenden MBA Digital Production Management.

Neben dem MBA Digital Production Management bietet die Leuphana Professional School auch den berufsbegleitenden M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen an. Beide Studiengänge vermitteln Kompetenzen an der Schnittstelle von Technik, Management und Transformation und richten sich an Fach- und Führungskräfte, die Veränderungsprozesse in Unternehmen gestalten.

„Gerade im Mittelstand entstehen Innovationen häufig dort, wo technisches Verständnis und unternehmerisches Denken zusammenkommen. Dafür braucht es Mitarbeitende, die beide Perspektiven miteinander verbinden und Veränderungen interdisziplinär gestalten können“, sagt Prof. Dr.-Ing. Jens Heger, Leiter des M.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen.

Die Studiengänge fördern den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Unternehmenspraxis. Sie starten jährlich im April; über ein Modulstudium ist ein flexibler Einstieg jederzeit im Jahresverlauf möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.leuphana.de/mba-dpm und www.leuphana.de/ma-wing.

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Leuphana Universität Lüneburg, Professional School

Frau Ricarda Klein

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email : psevents@leuphana.de

Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet seit 2009 berufsbegleitende Bachelor, Master und Zertifikate unter ihrem Dach an. Die Angebote aus den Clustern Management & Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, Governance & Recht sowie Bildung, Gesundheit & Soziales richten sich an berufstätige Weiterbildungsinteressierte aus Deutschland und der ganzen Welt. Die Professional School hat sich seit ihrer Gründung zu einem der wichtigsten akademischen Weiterbildungsanbieter im norddeutschen Raum und einer der größten Weiterbildungseinrichtungen an deutschen Universitäten entwickelt.

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