Peak Ace AG ernennt Michael Neuner zum CEO

Die Peak Ace AG (Heroiks Group) hat heute die Ernennung von Michael Neuner zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 2. Februar 2026 bekannt gegeben

Berlin, Deutschland – 2. Februar 2026

Die Peak Ace AG (Heroiks Group) hat heute die Ernennung von Michael Neuner zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 2. Februar 2026 bekannt gegeben. Bastian Grimm, Mitgründer von Peak Ace, wird seine Funktion als CEO zu diesem Datum an Neuner übergeben und dem Unternehmen weiterhin in beratender Rolle zur Seite stehen.

Peak Ace hat sich zu einer der führenden europäischen Performance Marketing Agenturen entwickelt. Die Ernennung von Michael Neuner unterstreicht den Anspruch der Heroiks Group – einem führenden unabhängigen Unternehmen für Wachstumsstrategien und Medienaktivierung mit Standorten in Berlin, Paris und Bangkok – auf dieser erfolgreichen Entwicklung weiter aufzubauen.

Neuner bringt umfassende Führungserfahrung aus der Agenturbranche mit. Zuvor war er als Managing Director bei Plan.Net Performance und zuletzt als CEO von EPROFESSIONAL tätig und seine Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Skalierung digitaler Marketing-Organisationen macht ihn zur idealen Besetzung, um Peak Ace in die nächste Wachstumsphase zu führen.

Michael Neuner, CEO, Peak Ace AG

„Ich freue mich sehr, Teil von Peak Ace zu werden und mit einem so starken Team zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hat eine klare Vision, eine herausragende Marktposition und eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Leadership Team, auf dieser Basis aufzubauen und die Erfolgsgeschichte von Peak Ace weiterzuführen.“

Anthony Ravau, Gründer und Präsident, Heroiks

„Wir freuen uns sehr, Michael als CEO von Peak Ace willkommen zu heißen. Seine Erfahrung und Vision passen perfekt zur strategischen Ausrichtung unserer Gruppe und werden die nächste Wachstumsphase der Agentur entscheidend unterstützen. Mein herzlicher Dank gilt Bastian für sein langjähriges Engagement und das starke Fundament, das er für die Zukunft von Peak Ace geschaffen hat.“

Bastian Grimm, Gründer, Peak Ace AG

„Als Mitgründer und langjähriger CEO von Peak Ace bin ich unglaublich dankbar für die Reise und für die Menschen, die dazu beigetragen haben, die Agentur zu dem zu machen, was sie heute ist. Peak Ace ist zu einem Benchmark im Performance Marketing geworden, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie das Team diese Entwicklung weiter vorantreibt.“

Über Peak Ace:

Peak Ace AG wurde 2007 gegründet und ist eine Digital Marketing Agentur mit Hauptsitz in Berlin. Die Agentur setzt Kampagnen in mehr als 25 Sprachen auf muttersprachlichem Niveau um. Die Entwicklung einzigartiger digitaler Erlebnisse steht im Mittelpunkt der Mission von Peak Ace. Ob Paid Advertising (PPC), Organic Search (SEO), Content Marketing, AI-Lösungen, Digitalstrategie oder Marketing Technology Services – Peak Ace ist führende Expertin für skalierbare, individuelle Lösungen für renommierte Kund:innen wie Airbnb, TUI und AutoScout24. Peak Ace wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit European und Global Search Awards sowie für herausragende Agenturkultur. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen.

Über HEROIKS:

Heroiks wurde 2005 gegründet und ist eine führende, unabhängige Beratung für Wachstumsstrategien und Medienaktivierung. Die Gruppe begleitet Marken durch den gesamten Prozess – von der strategischen Planung bis zur operativen Umsetzung – und kombiniert Medien, Digital, Kreation und Technologie in einem integrierten Modell.

Mit diesem datengetriebenen Endto-End-Ansatz bietet Heroiks Marken einen zentralen Zugangspunkt und macht Medieninvestitionen zum echten Wachstumstreiber. 2024 erzielte Heroiks 69 Mio. Euro Umsatz und vereint rund 400 Expert:innen, die mehr als 500 Kund:innen in Frankreich und international betreuen – mit Standorten in Paris, Berlin und Bangkok. Mit Fokus auf Performance und messbarem ROI arbeitet Heroiks unter anderem mit Verisure, Coopérative U, Sixt, SeLoger, Schmidt Groupe, SFR und LVMH zusammen. Die Glaubwürdigkeit der Gruppe basiert auf einer starken Innovationskultur, die durch GenAI zusätzlich gestärkt wird und es ermöglicht, die Herausforderungen eines zunehmend komplexen, fragmentierten und wettbewerbsintensiven Werbemarktes erfolgreich zu meistern.



