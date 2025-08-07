CWS Hygiene setzt auf Peak Ace als digitalen Wachstumspartner in Europa

Peak Ace AG unterstützt CWS Hygiene beim digitalen Wachstum in neun europäischen Märkten durch SEO, Performance Marketing und mehrsprachige Content-Produktion. Die Partnerschaft startet erfolgreich!

Berlin, 07.08.2025 – CWS Hygiene, einer der führenden Anbieter von Hygienelösungen in Europa, setzt auf die Expertise der Peak Ace AG, um das eigene digitale Wachstum in neun europäischen Schlüsselmärkten gezielt voranzutreiben.

Die Partnerschaft startete offiziell im Mai und bildet die Grundlage für eine langfristige, strategische Zusammenarbeit, deren Ziel es ist, die digitale Performance von CWS Hygiene nachhaltig zu skalieren und das Fundament für weiteres Wachstum zu stärken. Peak Ace bringt dabei langjährige Erfahrung in datengetriebenem Performance Marketing, länderspezifischer Content-Lokalisierung und technischer SEO-Beratung ein.

Im Rahmen der Zusammenarbeit übernimmt Peak Ace zentrale Aufgaben wie SEO-Strategieentwicklung, Cross-Channel-Kampagnenmanagement (u. a. über Google Ads, Microsoft Ads, Meta und LinkedIn) sowie die skalierte Produktion und Lokalisierung hochwertiger Inhalte, von edukativen Artikeln über Whitepaper bis hin zu Broschüren.

Alle Services werden länderübergreifend in Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Polnisch und Schwedisch bereitgestellt.

Das interdisziplinäre Team von Peak Ace, bestehend aus Expert:innen für Performance Advertising, SEO, Content, Tech, Data und AI, arbeitet eng mit CWS Hygiene zusammen, um Marktpotenziale datenbasiert zu identifizieren und gezielt auszuschöpfen. Dabei liegt der Fokus auf nachhaltiger Umsatzsteigerung und Sichtbarkeitsausbau auf lokaler und internationaler Ebene.

Dominique Harris, VP Strategy & Innovation bei Peak Ace:

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit CWS Hygiene. Gemeinsam möchten wir die digitale Strategie transformieren und die Marke europaweit stärken. Unser Know-how in der Skalierung von Performance-Kampagnen und mehrsprachiger Content-Produktion wird hierbei ein zentraler Hebel sein. Danke an CWS Hygiene für das Vertrauen in unsere Expertise.“

Craig Dunseath, Senior SEO Manager bei CWS Hygiene, ergänzt:

„Unser Wachstumstempo ist hoch – wir brauchen Partner, die nicht nur kanalübergreifend denken, sondern auch sprachliche und kulturelle Nuancen in jedem Markt verstehen. Mit Peak Ace haben wir genau diesen Partner gefunden.“

_Über CWS Hygiene_

CWS Hygiene bietet nachhaltige, digitalisierte Servicelösungen rund um Gesundheit, Sicherheit und Hygiene – von Waschräumen über Schmutzfangmatten bis hin zu umfassenden Hygienekonzepten. Mit einem Mietmodell als Kern ihres Geschäfts verfolgt das Unternehmen einen klaren Kreislaufwirtschafts-Ansatz. CWS Hygiene beschäftigt rund 4.000 Mitarbeitende in Europa, davon ca. 1.700 in Deutschland, und ist Teil der CWS International GmbH, die sich im Besitz der Franz Haniel & Cie. GmbH befindet.

_Über Peak Ace AG_

Peak Ace ist eine vielfach ausgezeichnete, internationale Digitalagentur mit Hauptsitz in Berlin. Mit über 170 Mitarbeitenden und Projekten in über 25 Sprachen unterstützt Peak Ace namhafte Kund:innen wie Airbnb, TUI und AutoScout24 dabei, ihre digitale Performance zu maximieren. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Advertising, SEO, Content Marketing, AI-Lösungen sowie Digitalstrategie und Marketingtechnologie. Alle Leistungen werden individuell zugeschnitten und flexibel skaliert, um messbare Ergebnisse zu erzielen.

_Marketingkontakt CWS Hygiene_

Craig Dunseath

Senior SEO Manager

E-Mail: craig.dunseath@cws.com

_Pressekontakt Peak Ace_

Dominique Harris

VP Strategy & Innovation

Telefon: +49-30-832-117-439

E-Mail: d.harris@pa.ag

