Paketboxen im Vergleich: Welche Lösung passt zu welchem Bedarf? | KNOBLOCH

Je nach Wohnsituation, Paketaufkommen und gewünschter Ausstattung eignen sich verschiedene Systeme besser oder weniger gut.

Mit den drei Produktlinien KNOBOX PRO, MONTREAL und JASPER XL bietet KNOBLOCH Lösungen für unterschiedliche Anforderungen – von der kompakten Anwendung im Einfamilienhaus bis hin zur skalierbaren Paketempfangslösung für größere Objekte. Die Systeme lassen sich durch ihre modulare Bauweise flexibel anpassen und erweitern.

Zur besseren Orientierung stellt KNOBLOCH die Modelle nicht nur in einem Vergleichsvideo gegenüber, sondern bietet zusätzlich einen digitalen Paketbox-Konfigurator. Mit diesem Planungstool lassen sich passende Lösungen direkt konfigurieren, vergleichen und hinsichtlich Ausstattung sowie Preis bewerten.

Gemeinsames Funktionsprinzip

Alle drei Produktlinien basieren auf einem gemeinsamen technischen Konzept. Pakete werden nicht mehr in einzelne, nach jeder Nutzung blockierte Fächer eingelegt, sondern über eine gedämpfte Einwurfklappe in den Innenraum befördert. Ein integrierter Falltürmechanismus verhindert unbefugten Zugriff.

Mehrere Zustellungen sind hintereinander möglich, bis das Aufnahmevolumen vollständig ausgeschöpft ist. Erst dann erfolgt die Entnahme durch den Empfänger, die wie gewohnt per Schlüssel erfolgt.

Gemeinsame Merkmale im Überblick

Trotz unterschiedlicher Ausführungen teilen alle Modelle zentrale Eigenschaften:

o mehrere Zustellungen ohne Zwischenleerung möglich

o geeignet für Paketgrößen bis einschließlich L

o gedämpfte Einwurfklappe für geräuscharmen Betrieb

o integrierbare Beschriftungselemente

o Standardfarben Anthrazit und Weiß sowie optionale Wunschfarben

o montagefreundliche Konstruktion

o vormontierte Lieferung

o Fertigung in Deutschland

KNOBOX PRO: Modulare Lösung für vielfältige Anwendungen

Die KNOBOX PRO-Serie bietet mit einem Volumen von 113 Litern großzügigen Stauraum und zeichnet sich durch ihre hohe Variabilität aus. Sie ist als reine Paketbox sowie in Kombination mit Briefkästen, Klingeltastern oder weiteren Modulen erhältlich.

Auch Varianten für die Zaunmontage sind verfügbar, bei denen die Zustellung von außen und die Entnahme auf der Grundstücksseite erfolgt. Die modulare Bauweise ermöglicht zusätzliche Erweiterungen, etwa durch weitere Briefkästen oder Kommunikationssysteme.

Typische Einsatzbereiche sind Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser sowie gewerbliche Objekte.

JASPER XL: Kompaktlösung mit integriertem Briefeinwurf

JASPER XL richtet sich an Anwender, die eine platzsparende Kombination aus Paketbox und Briefkasten suchen. Mit einem Volumen von 88 Litern bietet die Lösung ausreichend Kapazität für Pakete bis Größe L.

Durch die integrierte Briefeinwurfklappe entsteht eine kompakte Einheit, die sich besonders für Einfamilienhäuser und kleinere gewerbliche Anwendungen eignet.

MONTREAL: Maximales Volumen in klarer Form

Die Produktlinie MONTREAL bietet mit 118 Litern das größte Aufnahmevolumen im Vergleich. Sie ist als reine Paketbox konzipiert und verzichtet bewusst auf zusätzliche Module wie Briefkästen oder Klingeltaster.

Die reduzierte Gestaltung macht sie besonders interessant für moderne Architekturkonzepte. Varianten mit anthrazitfarbenem Korpus und Edelstahlklappe unterstreichen diese klare Formensprache.

Geeignet ist MONTREAL vor allem für Einfamilienhäuser, gewerbliche Objekte und Nutzer mit erhöhtem Paketaufkommen.

Digitale Unterstützung bei der Auswahl

Der Paketbox-Konfigurator von KNOBLOCH ermöglicht eine direkte Gegenüberstellung der Modelle. Neben der Darstellung von Design und Ausstattung werden auch Preise in Echtzeit berechnet. So lassen sich unterschiedliche Varianten effizient vergleichen und passgenau planen.

Über KNOBLOCH

KNOBLOCH entwickelt und fertigt seit über 150 Jahren Briefkästen, Briefkastenanlagen und Paketboxen aus Stahlblech in Deutschland. Das Unternehmen steht für langlebige Qualität, funktionale Konstruktionen und klare Gestaltung.

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Max Knobloch Nachf. GmbH

Esther Stemke

Burgstr. 38

04720 Döbeln

Deutschland

fon ..: 03431 6064-200

web ..: https://knobloch-shop.de

email : esther.stemke@max-knobloch.com

KNOBLOCH ist Deutschlands ältester produzierender Briefkastenhersteller. Die Firma fertigt Briefkästen, Briefkastenanlagen und Paket-Abholstationen aus langlebigem Stahlblech und Edelstahl. Der Firmensitz befindet sich seit 2025 in der neuen Zentrale in Döbeln. Das Unternehmen beliefert private, gewerbliche und kommunale Kunden weltweit und übernimmt als moderner Blechverarbeiter Auftragsfertigungen jeder Art.

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Frau Esther Stemke

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