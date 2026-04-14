Digitaldruck als neuer Standard für Briefkasten-Beschriftungen | KNOBLOCH

KNOBLOCH führt Digitaldruck als neuen Standard für Beschriftungen ein. Die Technologie überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit, flexible Gestaltungsmöglichkeiten und die Option zum Vollfarbdruck.

Mit der Integration eines modernen UV-Flachbettdrucksystems erweitert KNOBLOCH sein Portfolio um ein Verfahren, das bestehende Methoden wie Gravur, Lasergravur, Durchgravur oder Klebebeschriftung nicht nur ergänzt, sondern in vielen Anwendungsfällen ersetzt. Digitaldruck bietet insbesondere dort Vorteile, wo farbige Gestaltung, hohe Individualisierung und langlebige Oberflächen gefragt sind.

Robustheit für den täglichen Einsatz

Die Grundlage bildet ein UV-härtendes Direktdruckverfahren. Die Farbe wird direkt auf das Material aufgebracht und anschließend durch Ultraviolettlicht ausgehärtet. So entstehen hochauflösende, farbintensive und besonders widerstandsfähige Oberflächen, die sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich eignen.

Die gehärteten Druckschichten sind kratzfest und dauerhaft belastbar. Durch die hohe UV-Beständigkeit behalten Farben auch bei intensiver Sonneneinstrahlung langfristig ihre Brillanz. Dies gilt für klassische Beschriftungen ebenso wie für komplexere Bildelemente, etwa Firmenlogos, die mit herkömmlichen Verfahren nur eingeschränkt realisierbar sind.

Darüber hinaus zeichnet sich das Verfahren durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien sowie eine sehr gute Haftung auf metallischen Oberflächen aus. Die Witterungsbeständigkeit wurde zusätzlich von der TU Bergakademie Freiberg mit Salzsprühnebeltests nach DIN EN ISO 9227 bestätigt.

Die eingesetzten UV-Tinten erfüllen strenge Anforderungen an niedrige Emissionen und sind mit dem GREENGUARD-Zertifikat in Gold ausgezeichnet.

Vierfarbdruck für neue Gestaltungsmöglichkeiten

Im Vergleich zu klassischen Beschriftungsverfahren eröffnet der Digitaldruck durch den Vierfarbdruck im CMYK-Verfahren deutlich erweiterte gestalterische Möglichkeiten. Während Gravuren oder Folierungen meist auf einfarbige oder reduzierte Darstellungen beschränkt sind, lassen sich mit dem Digitaldruck farbige und detailreiche Druckbilder umsetzen.

Typische Anwendungsfelder sind:

o kundenspezifische Logos

o farbige Piktogramme und Leitsysteme

o individuelle Motive und Gestaltungselemente

o architektonisch anspruchsvolle Designlösungen

Gerade im Objektgeschäft und im gewerblichen Umfeld steigt die Nachfrage nach individuellen Lösungen. Auch kleinere Büros oder Homeoffice-Anwendungen profitieren von einer klar gestalteten und hochwertigen Beschriftung. Der Digitaldruck ermöglicht eine flexible Umsetzung entsprechender Anforderungen.

Typische Einsatzbereiche des Digitaldrucks

Die Einsatzmöglichkeiten innerhalb des Sortiments sind vielfältig. Beispiele sind:

Einwurfklappen

Namen, Wohnungsnummern oder Kennzeichnungen lassen sich direkt und dauerhaft aufbringen. Besonders in größeren Anlagen sorgt dies für eine klare Zuordnung, die sich überdies durch Langlebigkeit auch bei hoher täglicher Beanspruch

Frontblenden und Briefkästen

Straßen- und Hausnummern, Namensfelder oder Orientierungstexte werden direkt auf die Oberfläche gedruckt. Zusätzliche Schilder oder Folien sind nicht erforderlich.

Individuelle Logos und Motive

Grafische Elemente und Logos können ohne Einschränkungen in hoher Auflösung und in Farbe umgesetzt werden. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für Unternehmen und architektonische Projekte.

Ergänzung des bestehenden Portfolios

Die bisherigen Verfahren wie Gravur, Lasergravur, Durchgravur und Klebebeschriftung bleiben weiterhin Bestandteil des Angebots. Der Digitaldruck ergänzt diese um eine vielseitige und moderne Alternative, die sich in vielen Anwendungen als bevorzugte Lösung etabliert.

Über KNOBLOCH

KNOBLOCH entwickelt und fertigt seit über 150 Jahren Briefkästen, Briefkastenanlagen und Paketboxen aus Stahlblech in Deutschland. Das Unternehmen steht für langlebige Qualität, funktionale Konstruktionen und klare Gestaltung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Knobloch Nachf. GmbH

Frau Esther Stemke

Burgstr. 38

04720 Döbeln

Deutschland

fon ..: 03431 6064-200

web ..: https://max-knobloch.com

email : esther.stemke@max-knobloch.com

KNOBLOCH ist Deutschlands ältester produzierender Briefkastenhersteller. Die Firma fertigt Briefkästen, Briefkastenanlagen und Paket-Abholstationen aus langlebigem Stahlblech und Edelstahl. Der Firmensitz befindet sich seit 2025 in der neuen Zentrale in Döbeln. Das Unternehmen beliefert private, gewerbliche und kommunale Kunden weltweit und übernimmt als moderner Blechverarbeiter Auftragsfertigungen jeder Art.

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