Ostern künstlerisch aktiv: Kunst- und Keramikworkshops im Nova Maldives!

Vom 15. bis 22. April 2025 verwandelt sich das Resort in einen Ort der kreativen Entfaltung und des interkulturellen Dialogs.

Das Nova Maledives punktet Ostern mit mehr als Sonne & paradiesischem Strand, der junge Resort-Stern transformiert in einen Ort, an dem Kunst, Kultur und Tradition zusammenkommen. Beim KULA Oster-Kunstmarkt präsentieren lokale Kulturschaffende bei einem interkulturellen Dialog ihre Kunstwerke und ihr Handwerk. Bei den „Easter Creative Expression“-Kursen können Teilnehmer frei oder unter der Anleitung eines lokalen Künstlers ihre Expressionen malerisch auf die Leinwand bringen, eine künstlerische Stimme finden oder sich an der maledivischen Keramikmalerei zu versuchen.

Ostern mit Eiersuche & Good Vibes Festival

Am Ostersonntag lockt die legendäre Ostereier-Suche des Nova Maldives, für die der Nova-Osterhase kleine Schätze und leckere Überraschungen versteckt und in die Soul Kitchen der sagenhafte Osterbrunch. Abends springt beim „Good Vibes Festival“ der positive Geist des Nova Maldives auf alle Gäste über. Der ideale Ort, um neue Urlaubsbekanntschaften zu machen, vielleicht sogar Freunde fürs Leben zu finden, aber mindestens unvergessliche Erinnerungen zu sammeln.

Eintauchen in die maledivische Kultur

Beim „Holhuashi“ Festival, eine Art maledivischem Gemeindefests, kommt man am Karfeitag am uralten riesigen Banyan-Tree Baum zusammen, um tief in die Welt der maledivischen Mythen und Sagen einzutauchen, ein paar Brocken der maledivische Sprache Dhivehi zu lernen, traditionelle maledivische Gerichte zu genießen, um fernab von ausgetreten Touristen-Pfaden authentisch in den Kontakt zur maledivischen Kultur zu kommen. Beim herkömmlichen Nova Fischmarkt können sich die Gäste ihren persönlich ausgesuchten Fang des Tages von den Köchen des Novas am Strand grillen lassen.

Abtauchen im Eskape Spa

Im Eskape Spa steht Ostern die nicht umsonst eiförmige Kokosnuss im Fokus. Am Karfreitag bietet das Eskape Spa seine Eskape Coconut Secret-Behandlungen an, der der nicht nur jeder Bestandteil der Kokosnuss genutzt wird, sondern auch ihre wertvollen Inhaltsstoffe ihre volle Wirkung entfalten können. Am Samstag findet im Eskape Spa der „The Art of Wellness“-Talk statt, bei dem die Experten des Nova Maldives über ihre Erfahrungen mit Yoga und Meditation berichten und wie sich diese Praktiken auf die mentale und geistige Gesundheit und Balance auswirken können.

Kulinarisch kreative Ostern mit der Schokoladen- Masterclass, veganem Koch- und Mocktailkursen

Wer noch ein Ostergeschenk sucht, ist bei der „Chocolate Making Class“ richtig. Die Neu-Chocolatiers stellen ihre eigenen Ostereier her und dekorieren, aber natürlich darf auch genascht werden. Der „Truly Maldivian Flavours“-Kochkurs erlernen die Teilnehmer typisch maledivische, vegane Speisen. Denn die Küche der Malediven kennt traditionell viele vegane Gerichte. Bei den „Craft & Concoct“-Cocktailkursen werden die Gäste des Nova von den Bartendern in die Welt der Cocktails oder der alkoholfreien Mocktails entführt und können sich bei den Profis den ein oder anderen Kniff anschauen.

Weitere Infos zu Ostern im Nova Maldives unter: nova-maldives.com/easter

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

