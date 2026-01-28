Ostern 2026 im The Nautilus Maldives

Ein kunstvoll inszeniertes Fest mit dem Schweizer Starkoch der Staatsmänner und Könige & natürlich Schokolade

Ostern 2026 lädt The Nautilus Maldives zu einem opulenten Fest, bei dem Farben, Kreativität und das unverwechselbare Inselgefühl miteinander verschmelzen. Auf der ultra-luxuriösen Privatinsel im Bohemian-Stil entfaltet sich das Osterfest wie ein lebendiges Kunstwerk – mit Tagen voller leuchtender Farbtöne, fantasievollen Momenten und einer Zeit, die sanft wie die Gezeiten vergeht.

Kulinarische Erlebnisse in lebendigen Farben

Ein besonderes Oster-Highlight: Gregor Zimmermann, Schweizer Staatschefkoch und Küchenchef des legendären Bellevue Palace in Bern, bringt seine preisgekrönte Kochkunst auf die Insel. Als Mitglied des renommierten Le Club des Chefs des Chefs präsentiert er zwei exklusive Fünf-Gänge-Menüs sowie eine Schokoladen-Meisterklasse. Seine Kreationen verbinden alpine Aromen mit den Schätzen der maledivischen Meere – präzise, kraftvoll und kunstvoll inszeniert.

Auch die Kulinarik im The Nautilus wird zu einem Kunstwerk. Gäste genießen farbwechselnde Cocktails beim Shades of the Horizon Sunset Pop-up im Naiboli, lebhafte Stranddinner und einen festlichen Osterbrunch im Thyme. Ohne feste Speisekarten oder Öffnungszeiten entsteht jedes Festmahl spontan – inspiriert von den Wünschen der Gäste und dem freien Geist der Insel.

Ein Fest, das die Gäste selbst gestalten

Im Mittelpunkt des Osterprogramms stehen eine Reihe künstlerischer Erlebnisse, inspiriert vom facettenreichen Farbspektrum der Insel. Von Familien-Kreativ Sessions mit eingeladenen maledivischen Künstlern bis hin zu einem wachsenden, gemeinschaftlichen Strandkunstwerk wird ein Fest der Freude, Kreativität und Erneuerung mitgestaltet von allen Gästen zelebriert.

Rituale der Farben im Solasta Spa

Das Solasta Spa eröffnet die Osterwoche mit einer kuratierten Auswahl farbinspirierter Heil- und Erneuerungsrituale.

o Radiant Awakening – inspiriert von warmen Gelbtönen: ein sanft revitalisierendes Peeling kombiniert mit einer wohltuenden Massage.

o Harmony Within – geprägt von Grüntönen der Natur: Aloe, Kristallklangtherapie und harmonisierende Massage.

o Ocean Stillness – in tiefem Blau: Meersalzpeeling und ein meditatives Shirodhara-Ritual.

o Tender Renewal & Soulful Reflection – Rosa- und Violettnuancen neu interpretiert: Rosenquarz, Aromatherapie und eine sanft erneuernde Gesichtsanwendung.

Jedes Ritual ist ein multisensorisches Erlebnis, das Körper und Geist weckt, beruhigt und erneuert.

Inspiration für junge Entdecker

Für die jüngsten Gäste wird Ostern zu einer farbenfrohen Abenteuergeschichte. Highlights sind die „Bunny Kickoff“-Party, meerinspirierte Kreativworkshops, pastellfarbene Batik-Sessions, Schatzsuchen und die beliebte Every Bunny Wins Easter Egg Hunt. Der Young Wonderers-Club verwandelt sich in einen Raum voller Farbe, Fantasie und Inselabenteuer. Im ecoBirdy Ocean Lab vertiefen Kinder spielerisch ihr kreatives Potenzial und lernen gleichzeitig über die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Ozeane – sowie darüber, wie aus recycelten Kunststoffen kleine Kunstwerke entstehen.

Gemeinsame Familienmomente

Unter dem Abendhimmel am Strand des Thyme genießen Familien ein farbenfrohes Dinner und gestalten in der „Palette of Joy“-Ecke gemeinsam süße Kreationen. Am Ostersonntag lädt das Thyme zu einem festlichen Brunch mit goldenen Akzenten ein: goldinspirierte Gerichte, tropische Köstlichkeiten und Live-Handpan-Musik schaffen eine feierlich-sanfte Atmosphäre. Zum Abschluss der Art of Bohemia-Woche verbringen Familien einen entspannten Nachmittag am Strand – ein Ausklang voller Lachen, Spiel und gemeinsamer Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben.

Eine Woche voller Farben, Verbindungen und Neuanfänge

Im The Nautilus ist Ostern mehr als ein Feiertag – es ist ein Fest der Erneuerung, der Kreativität und des freien Gestaltens. Ob in den ecoBirdy Workshops, beim Mitwirken an farbenfrohen Kunstwerken, bei kulinarischen Momenten ganz nach persönlichem Geschmack oder beim entspannten Verweilen am Strand: Jeder Gast wird Teil einer Geschichte, die von Freiheit, Leichtigkeit und lebendiger Inspiration erzählt.

Weitere Informationen unter: Easter Canvas at The Nautilus Maldives

