Das GenoHotel Forsbach erneut mit kununu Top Company-Siegel 2026 ausgezeichnet

Nachdem das GenoHotel Forsbach bereits 2024 und 2025 zur Top Company erklärt wurde, erhält es auch dieses Jahr den kununu Top Company-Award für eine herausragende Unternehmenskultur.

Grundlage der Auszeichnung bilden die unabhängigen Bewertungen der Mitarbeitenden auf der Plattform. Das GenoHotel Forsbach gehört damit zu den Unternehmen mit dem besten Arbeitsumfeld in Deutschland.

„Wir gratulieren dem GenoHotel Forsbach zur erneuten Auszeichnung mit dem Top Company-Siegel“, sagt Nina Zimmermann, CEO von kununu. „Nur fünf Prozent der Unternehmen qualifizieren sich für dieses besondere Siegel. Dies sendet ein positives Signal, sowohl als Aushängeschild für potenzielle Bewerber: innen als auch als Spiegel der Unternehmenskultur nach innen an die Mitarbeitenden. So konnten 71 Prozent der Unternehmen, die das Siegel erhalten haben, eine erhöhte Anzahl an Bewerbungen verzeichnen. Ganze 81 Prozent erkennen die Auszeichnung darüber hinaus auch als einen wichtigen Teil ihrer Employer-Brand-Strategie an.“

„Die erneute Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll unsere kontinuierlichen Bemühungen, eine positive und wertschätzende Arbeitsumgebung für alle Mitarbeitenden zu schaffen“, erklärt Benedikt Dahm, Hotelmanager des GenoHotel Forsbach. „Als Hotel mit genossenschaftlichen Wurzeln haben wir die Werte Gemeinschaft, Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen neu interpretiert und fest in unser Hotelkonzept integriert.“

GenoHotel Forsbach bei Köln – viel Platz & Grün zum Entfalten. Raum für Inspirationen

Das ruhig gelegene 3 Sterne Superior GenoHotel Forsbach ist ein komfortables Business- und Tagungshotel mit 170 modernen Zimmern. Es liegt vor den Toren Kölns, direkt am Rande des Königsforstes, und bietet durch die idyllische Lage das perfekte Umfeld für einen gelungenen Aufenthalt.

Mit 12 Seminar- und 17 Gruppen- und Konferenzräumen, alle ausgestattet mit modernstem Equipment, bieten wir Ihnen großzügige Tagungsmöglichkeiten. Hier finden Sie die Basis für kreatives Arbeiten und Entspannen in behaglicher Atmosphäre.

Unser Haus liegt landschaftlich reizvoll direkt am Naherholungsgebiet Königsforst, der grünen Lunge von Köln. Wir sind optimal angebunden an die Autobahnen A3 und A4, welche in weniger als 10 Minuten erreichbar sind. Der internationale Flughafen Köln/Bonn ist mit ca. 12 km Entfernung ebenfalls gut und schnell erreichbar.

Unsere hoteleigenen Parkplätze direkt am Haus sind für unsere Gäste selbstverständlich kostenlos. Gegen Gebühr können Sie an unseren 4 E-Ladestationen nachhaltig tanken.

Unser Hotel zeichnet sich heute schon durch nachhaltiges Denken und Handeln in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Sozialem aus. Damit dies nun auch sichtbar für unsere Gäste wird, wurde unser Hotel aktuell von InfraCert – Institut für Nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie- als GreenSign Hotel zertifiziert.

Jetzt zeigt sich das GenoHotel von seiner persönlichsten Seite. Gemütlichkeit und funktionale Qualität repräsentieren sich bis ins kleinste Detail.

Entspannen Sie in unseren modernen und stilvollen Einzel- oder Doppelzimmern. Die Innenraumharmonie ist mit Farben, Stoffen und Mobiliar perfekt aufeinander abgestimmt. Dusche/WC, Haartrockner, Telefon, kostenfreies WLAN, Schreibtisch und Flat Screen TV mit digitaler Gästemappe sind selbstverständlich.

Unser Restaurant ist so flexibel wie die Anlässe. Morgens, mittags, nachmittags und abends steht es Ihnen als Selbstbedienungsrestaurant mit 176 Plätzen zur Verfügung.

Ob Lunchbuffet, mehrgängige Menüs, Fingerfood oder ein festliches Bankett. Unser kompetentes Küchen- und Serviceteam lässt Ihre Veranstaltung zum gelungenen Event werden.

Unsere regionalen Gerichte und saisonalen Speisen kochen wir für Sie stets mit Liebe – und selbstverständlich mit marktfrischen Zutaten.

Unsere gemütliche Hotelbar mit einem großen Sortiment an Cocktails, Bier und Wein, sowie einer kleinen Speisenauswahl ist der ideale Ort, um den Tag perfekt ausklingen zu lassen. Oder genießen Sie bei schönem Wetter den besonderen Charme unserer wunderschönen grünen Oase im Innenhof.

Zur Erholung stehen Ihnen unsere Sauna, zwei moderne Fitnessräume und ein großzügiger Innenpool kostenlos zur Verfügung. Hochwertige E-Mountainbikes können gegen eine Gebühr angemietet werden.

Unser Haus liegt direkt am Naherholungsgebiet Königsforst – ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

