Osterfreude für Groß und Klein! Das familiäre Fest im Kandima Maledives.

Osterfreude im Kandima: Kinder haben Spaß im „Kandiland“, Eltern entspannen und tanzen bei der Neon-Easter-Party. Schnorcheln mit Mantas, Yoga und exklusive Bootsfahrten sorgen für Oster-Highlights.

Urlaub wie aus dem Ei gepellt: Im Kids-Club des Traum-Resorts gibt es hasenstarkes Entertainment mit Schatzsuche nach dem goldenen Ei & Meeresexpeditionen mit dem Mega-Bunny. Und die Eltern relaxen im Spa, tauchen mit Mantas oder tanzen mal ab bei der coolen Neon-Easter-Party am Pool.

Osterhase all inclusive: Urlaubszeit ist Familienzeit, deshalb ist das Kandima Maldives Resort die Sehnsuchts-Destination für den Osterurlaub unter Palmen. Das 5-Sterne Resort punktet nicht nur mit dem längsten Pool der Malediven (100 Meter!) und geräumigen Familienstudios, sondern verwöhnt seine großen und kleinen Gäste mit dem Rundrum-Sorglos-Osterpaket zu einem attraktiven „Family-Offer“. Gratis gibt es dieses Osterfest noch ganz viel Sonne und wenig Regen, denn 2024 fällt Ostern auf den März, dem idealen Reisemonat für die Malediven.

Wenn der Osterhase Sonnenbrille trägt, wird das Kandima-Osterfestival der Superlative gefeiert. Besonders für die Kids im „Kandiland“ – dem mega Kids-Club der Trauminsel. Hier die Überraschungen für die kleinen Gäste:

* Osterdisco mit dem Osterhasen.

* Fun-Bastelstunde und Eier bemalen im coolen Kinderclub.

* Hasenstarke Games mit anderen kleinen Gästen spielen.

* Kekse kunstvoll mit den Profis der Resort-Küche dekorieren.

* Hasen Bastel-Wettbewerb.

* Ostereier mal unter Palmen suchen … Dabei finden die kleinen Schatzsucher mit etwas Glück das „goldene“ Osterei mit einer Extra-Überraschung. Dabei helfen ihnen kostümierte „Riesen-Bunnies“.

* Viel Action bei der „Bananaboat-Fahrt“ mit dem Osterhasen.

* Zum Dahinschmelzen – der Eiswagen des Resorts verwöhnt mit kunterbunten leckeren Osterkreationen.

* Kicken mit den Kids – auf der Insel gibt es sogar ein Fußballfeld! Selbstverständlich auch einen Tennisplatz etc.

* Kleine Meer-Experten werden von dem eigenen Meeresbiologen des Resorts über Fauna und Flora der Malediven unterrichtet.

Urlaub wie aus dem Ei gepellt – auch für die Eltern. Denn in den Ferien soll jeder seine Träume leben. Während die Kids top betreut werden, relaxen, schlemmen und chillen die Eltern im luxuriösen, drei Kilometer langem Resort oder machen mit beim eigenen, riesigen Sportprogramm – über und unter Wasser… Hier die Oster-Highlights für Seele, Geist & Körper, die das Kandima-Team auch gern individuell zusammenstellt. Versprochen – das wird ein „Egg-citing Easter-Abenteuer“:

* Abtanzen unter dem klaren Sternenhimmel bei der großen Oster-Neon-Party an der Breeze-Poolbar mit angesagten DJs .

* Kreativ-Stunde mit dem Kunstlehrer im Kula-Art Studio. Schon mal einen Osterhasen in Öl gemalt? Dass in jedem ein keiner Picasso steckt, kann man bei der Mandala Art Class entdecken.

* „Hoppin Easter“ heißt das vielversprechende Motto der Osteragenda des Resorts. Deshalb schnell abtauchen im einladenden warmen, türkisfarbenen Meer. Schnorcheln Sie gemeinsam mit Mantas und Walhaien, denn das Kandima gehört zu einem der besten Tauchgebiete der Welt, wo über 100 Arten an exotischen Fischen zuhause sind. Auch für hohe Sicherheitsstandards ist gesorgt. Die Trauminsel verfügt über eine der wenigen Dekompressionskammern auf den Malediven.

* Schlaraffenland gefunden! Der Osterbrunch & das Picknick am weißen Strand lässt keine Wünsche offen. Dresscode ist immer lässig: Barfuß 24/7!

* Personal Trainer statt Schoko-Eier: Im hochmodernen Gym gibt es nonstop Kurse wie Yoga oder Krafttraining. Aber auch Top-Personal Trainer bringen Sie Ostern in Form.

* Cooking Class: Der Küchenchef des Resorts verrät seine Geheimnisse. Auch aus der veganen Küche.

* Fotoshooting mit der Family – das ultimative Happy-Foto hält für Sie ein Top-Fotograf fest .

* Für Cineasten: Movie-Nights am weißen Strand.

* Eine Bootsfahrt ist immer lustig, ob zu zweit oder mit den Kids – individuelle Touren werden auch im traditionellen, maledivischen Boot, dem Dhoni, angeboten. Mit Champagner und Osterköstlichkeiten werden sie on Top verwöhnt.

* Auszeit bei einer Massage im „esKape Spa“ der (Desti-)Nation Kandima Maldives mit Blick auf den Ozean im Dhaloo Atoll. Lauschen Sie dabei dem beruhigendem Lied der Wellen bei entspannenden Detox-, Kokosnuss-Treatments. Nachhaltig wie effektiv, denn die 1200 Kokosnüsse für die Spa-Anwendungen werden jährlich von der Crew eingesammelt. Als perfekter Partner für die Hautgesundheit werden die Kokosnüsse des Kandima so Teil der „Maldivian Ocean Dream Massage“, die mit Kokosöl tiefsitzende Verspannungen löst. Das Treatment „Paradise Me“ sorgt mit einem Körperpeeling aus duftenden Kokosstückchen, Kokosöl-Massage und Kokosmilch-Körpermaske für ein himmlisches Körpergefühl.

* Kein Ostergeschenk? Kein Problem: Beim Boutique-Osterbazar gibt es traditionelles Kunsthandwerk und auch stylische Schmuckkreationen zum Kaufen

Wo der Osterhase sein goldenes Ei unter Palmen versteckt hat, wird noch nicht verraten.

Preis für das Oster-Special für Familien: 2 Eltern und 2 Kinder, 7 Nächte im familienfreundlichen Sky Studio, Halbpension für 2.700 EUR. Kinder unter 6 Jahren schlafen, essen und trinken im Kandima sogar vollkommen kostenfrei.

Weitere Informationen zu Kandima Maledives unter. https://kandima.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kandima Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46.

81925 München

Deutschland

fon ..: +498935612483

web ..: https://www.zierercom.com/index.php/agentur.html

email : pr@zierercom.com

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

email : pr@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.