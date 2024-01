Nova Malediven: Entspannung pur – Osterzauber im Inselparadies!

Im März 2024 erwartet Sie ein Osterparadies mit Eiersuchen, Schokoladen- und kreativen Osterworkshops, festlichen Buffets, veganen Kochkursen, Spa-Behandlungen und exklusiven Luxusangeboten.

Das Resort verwöhnt seine großen und kleinen Gäste mit einem bunten Programm: Kokosnussbaum pflanzen, Schokoeier selber machen, Ostereier unter Palmen suchen und auf der Sandbank das Oster-Buffett genießen

Auch der Osterhase braucht mal Urlaub … Und wenn er sich selbst verstecken könnte, wäre das Nova Maledives im Süd Ari Atoll sicherlich sein Sehnsuchtsort. Das 76-Villen-Resort im indischen Ozean punktet mit einem kunterbunten Osterprogramm für seine großen und kleinen Gäste. Das Paradies für Taucher, wo sonst Walhaie, Mantarochen und Schildkröten für tierische Höhepunkte sorgen, steht in diesem März ganz im Zeichen des Osterhasen. Eine regelreche „Eggs-travaganza“ hat das Team des Nova Maledives für den 29. bis 31. März 2024 kreiert. Das Programm „Greener Easter“ ist nachhaltig und verwöhnt Geist und Seele – schließlich wird an Ostern in der westlichen Welt die Auferstehung und das Leben gefeiert.

Schon mal Ostereier unter Wasser gesucht? Hier einige hasenstarke Highlights aus der Oster-Agenda.

Für Schokoholics: Lernen Sie das Schokoladen-ABC und wie man selbst köstliche Schokoladeneier herstellt. Seine besten Rezepte verrät der Resort-Patissier bei einem Schoko-Workshop.

Für Genießer: „High Tea“ mit köstlichen Osterei-Kreationen und Kokosnuss-Leckereien serviert auf der Sandbank des Nova Maldives oder ein opulentes Easter-Seafood-Buffett sorgen für unvergessliche Schlemmermomente mit den Köstlichkeiten der maledivischen und internationalen Küche. Als Untermalung sorgt die Band des Nova Maldives für coole Stimmung.

Für Schatzsucher: Beim traditionellem „Easter Egg Hunt“ gehen die Gäste auf die Suche und dürfen mit vielen Überraschungen – auch unter Wasser – rechnen, wenn sie die Insel bis zur letzten Palme erkunden.

Für Kreative: Beim Osterworkshop mit einem lokalen Künstler ist das Basteltalent von Groß und Klein gefragt. Oder gestalten Sie ihr individuelles Kunstwerk auf der Leinwand. Selbstverständlich werden auch Ostereier kunstvoll bemalt.

Für Veganer und solche, die es werden möchten: Ostern steht seit Jahrhunderten für Neuanfang – auch bei Ihrer gesunden Ernährung? Beim Kochkurs mit dem Küchenchef des Resorts lernen Sie, wie köstlich, gesund und vielseitig die vegane Küche sein kann.

Für Detox-Fans: Im „Eskape Spa“ kommen Liebhaber von Natur-Kosmetik und diversen holistischen Behandlungen auf ihre Kosten. Zum Beispiel bei dem „Seaweed Bliss“. Hier regenerieren und verjüngen Sie Ihre Haut bei einem 90-minütigen Seetang-Treatment. Oder stärken Sie Ihr Immunsystem mit nachhaltigen Behandlungen und entspannen davor beim Yoga mit Top-Lehrern im Gym des Resorts. Der tägliche Barfuß-Spaziergang am Meer stärkt die Abwehrkräfte des Körpers und durch die entzündungshemmende Wirkung des Meereswassers wird die Haut ganz von alleine schöner.

Für Umweltbewusste: Pflanzen Sie Ihren eigenen Kokosnuss-Baum bei einer feierlichen Zeremonie, denn im Eco-freundlichen Resort Nova Maledives steht die Zukunft unseres Planeten immer im Vordergrund. Nehmen Sie teil an den interessanten Flora- und Fauna-Workshops. Hier können Sie sogar eine Korallengarten-Partnerschaft übernehmen.

Für Luxus-Liebhaber: Für die Auszeit zu zweit auf der romantischen Insel stellt das Team des Hotels gern ein individuelles Programm zusammen. Leben Sie Ihre Träume: Wie wäre es mit einem exklusiven Foto-Shooting mit einem Top-Fotografen auf der Sandbank oder unter Wasser, um Ihren Glücksmoment für immer festzuhalten. Oder fahren Sie bei einer exklusiven Dinner-Cruise in den Sonnenuntergang. Nur die Delfine begleiten Sie, wenn Sie auf einem Dhoni, dem traditionellen Boot der Malediven, die rosaroten Wolken am Himmel zählen. Oder einfach mal stilvoll Abtanzen bei der „Green & Glam Cocktail Party“ am Ostersonntag. Probieren Sie unbedingt die exquisiten Cocktail-Kreationen des Nova Maldives.

Und da Ostern in diesem Jahr im März gefeiert wird – dem idealen Reisemonat für die Malediven mit kaum Regen, wenig Wind, dafür viel Sonne – ist es kein Wunder, dass selbst der Osterhase davon träumt, seine Koffer zu packen …

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist seit August 2022 der neue Resort Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadies für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen. Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

