OPUS CONCEPT Immobilien launcht neue Website mit kostenloser Immobilienbewertung München

Der Münchner Immobilienmakler OPUS CONCEPT hat eine neue Website veröffentlicht und stellt darauf ein kostenloses Online-Tool zur Immobilienbewertung für Eigentümer bereit.

OPUS CONCEPT Immobilien geht mit neuer Website und Bewertungs-Tool für München online

Die OPUS CONCEPT Immobilien GmbH hat ihren neuen Internetauftritt unter opusconcept-immobilien.de veröffentlicht. Die auf Wohnimmobilien in München und Umgebung spezialisierten Makler bündeln darauf ihre Leistungsangebote rund um Verkauf, Vermietung und Bewertung und stellen Eigentümern ein kostenloses Online-Tool zur ersten Werteinschätzung ihrer Immobilie zur Verfügung. Das Unternehmen mit Sitz in der Friedrichstraße 20 im Stadtteil Schwabing wird von den Geschäftsführern Dominik Schaffner und Dr. Fabian Riedel geleitet, die das Maklerbüro als branchenerfahrene Immobilienunternehmer mit Fokus auf den Münchner Markt aufgebaut haben. Mit dem Website-Launch reagiert das Unternehmen auf ein verändertes Informationsverhalten von Eigentümern, die sich zunehmend online über den Wert ihrer Immobilie und mögliche Verkaufs- oder Vermietungswege informieren, bevor sie den Kontakt zu einem Makler suchen. Die neue Seite fasst Kauf- und Mietangebote, Referenzobjekte und die einzelnen Dienstleistungen an einer zentralen Stelle zusammen und macht den Vermarktungsprozess von der ersten Einschätzung bis zur Schlüsselübergabe für Interessenten nachvollziehbar.

Das neue Bewertungs-Tool: Marktwert in wenigen Schritten

Der Münchner Immobilienmarkt gilt als einer der dynamischsten und preisintensivsten in Deutschland, was eine realistische Einordnung des Immobilienwerts für Eigentümer erschwert. Lage, Zustand, Baujahr und aktuelle Marktbewegungen wirken sich teils deutlich auf den erzielbaren Preis aus, unterscheiden sich aber von Stadtviertel zu Stadtviertel erheblich – eine Eigentumswohnung in Schwabing oder Bogenhausen folgt anderen Bedingungen als ein Bestandsobjekt im Umland. Für viele Eigentümer ist der Verkauf oder die Vermietung zudem ein einmaliger Vorgang, bei dem belastbare Vergleichswerte fehlen. Hier setzt das Bewertungs-Tool auf der neuen Website an: Es liefert eine erste, unverbindliche Orientierung zum Marktwert, ohne dass Eigentümer sofort einen Beratungstermin vereinbaren müssen. Diese niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeit senkt die Hemmschwelle, sich mit dem Thema Verkauf oder Vermietung auseinanderzusetzen, und schafft eine sachliche Grundlage für spätere Gespräche. Die digitale Ersteinschätzung ergänzt die persönliche, marktgerechte Wertermittlung durch das Maklerteam, das aktuelle Marktdaten mit lokaler Expertise aus dem Münchner Immobilienmarkt verbindet.

Verkauf, Vermietung und Bewertung: Das Angebot von OPUS CONCEPT im Überblick

OPUS CONCEPT betreut Eigentümer und Vermieter über den gesamten Vermarktungsprozess – von der Wertermittlung über die Aufbereitung der Unterlagen und die Erstellung des Exposés bis zur Vertragsabwicklung und Übergabe. Der Schwerpunkt liegt auf Eigentumswohnungen in Münchner Lagen wie Schwabing, Maxvorstadt, Nymphenburg oder Glockenbach, auf gepflegten Altbau- und Bestandsobjekten, familiengerechten Häusern sowie auf Kapitalanlagen. Beim Verkauf entwickelt das Team eine auf Lage und Zielgruppe abgestimmte Vermarktungsstrategie samt professioneller Fotografie und Vermarktung über ein etabliertes Netzwerk und die führenden Immobilienportale. Bei der Vermietung übernimmt das Büro die sorgfältige Auswahl geeigneter Mieter inklusive Bonitätsprüfung sowie die rechtssichere Vertragsgestaltung. Kennzeichnend für die Arbeitsweise ist ein hoher Anspruch an Betreuung: OPUS CONCEPT begleitet Eigentümer in klar strukturierten Schritten – vom Kennenlernen über Marktanalyse, Aufbereitung und Vermarktung bis zu Verhandlung, Vertrag und Übergabe – und unterstützt Kaufinteressenten auf Wunsch auch bei der Finanzierung. Die Betreuung endet dabei nicht mit dem Notartermin, sondern reicht bis zur Übergabe und darüber hinaus.

Ausblick: Digitale Angebote als Ergänzung zur persönlichen Beratung

Mit dem neuen Internetauftritt und dem Bewertungs-Tool baut OPUS CONCEPT die digitale Erreichbarkeit für Eigentümer aus und verbindet sie mit dem Anspruch an eine persönliche, diskrete Betreuung, für den das Büro steht. Die positive Resonanz bisheriger Auftraggeber, die sich in Google-Bewertungen und wiederkehrendem Lob für Erreichbarkeit, Transparenz und die Qualität der Exposés zeigt, bildet dabei die Grundlage, auf der das Team seine Reichweite nun auch digital erweitert. Das Maklerbüro versteht die Online-Ersteinschätzung als Startpunkt eines Prozesses, der anschließend in einem unverbindlichen Erstgespräch, einer detaillierten Marktanalyse und einer individuellen Vermarktungsstrategie mündet. Für Eigentümer in München und Umgebung, die einen Verkauf, eine Vermietung oder zunächst nur eine Werteinschätzung erwägen, entsteht damit ein niedrigschwelliger erster Zugang, der jederzeit in eine persönliche Beratung übergehen kann. Wer den aktuellen Wert einer Wohnung oder eines Hauses in München einschätzen lassen oder sich über das Leistungsangebot informieren möchte, findet das kostenlose Bewertungs-Tool und weiterführende Informationen unter www.opusconcept-immobilien.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OPUS CONCEPT Immobilien GmbH

Herr Dr. Fabian Riedel

Friedrichstraße 20

80801 München

Deutschland

fon ..: +49 89 2152-5560

web ..: http://www.opusconcept-immobilien.de

email : info@opusconcept.de

Die OPUS CONCEPT Immobilien GmbH ist ein Immobilienmakler mit Sitz in München-Schwabing, der auf Verkauf, Vermietung und Bewertung von Wohnimmobilien in München und Umgebung spezialisiert ist. Das von den Geschäftsführern Dominik Schaffner und Dr. Fabian Riedel geleitete Unternehmen betreut Eigentümer und Vermieter über den gesamten Vermarktungsprozess.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.