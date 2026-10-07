COF Spots: Dalmatinerzucht neu gedacht – Gesundheit, genetische Vielfalt und Verantwortung im Mittelpunkt

Was, wenn wir Hundezucht heute völlig neu denken müssten? Nicht nach Pokalen, Farben oder jahrzehntealten Gewohnheiten – sondern nach dem, was moderne Genetik längst sichtbar machen kann.

Gesunde Hunde entstehen nicht allein durch schöne Stammbäume. Bei COF Spots wird Dalmatinerzucht deshalb umfassender gedacht: mit moderner Genetik, umfangreichen Gesundheitsuntersuchungen, gezielter Förderung genetischer Vielfalt, transparenter Aufzucht und einem klaren Blick auf Wesen und Alltagstauglichkeit.

Wer an Dalmatiner denkt, hat meist sofort das unverwechselbare Bild eines eleganten weißen Hundes mit schwarzen oder braunen Punkten vor Augen. Doch hinter einer verantwortungsvollen Zucht steckt weit mehr als Farbe, Felllänge oder ein harmonisches Erscheinungsbild.

Genau hier setzt COF Spots an.

Die Zuchtstätte hat sich zum Ziel gesetzt, Gesundheit, genetische Vielfalt, ein stabiles Wesen und eine sorgfältige Aufzucht miteinander zu verbinden. Dabei werden traditionelle Erfahrungen aus der Hundezucht mit den Möglichkeiten moderner genetischer Diagnostik kombiniert.

Im Mittelpunkt steht eine einfache, aber weitreichende Frage:

Wie können wir heute züchten, damit die Hunde von morgen möglichst gute Voraussetzungen für ein gesundes und glückliches Leben erhalten?

Gesundheit beginnt lange vor der Geburt eines Welpen

Verantwortungsvolle Zucht beginnt bei COF Spots nicht mit der Geburt eines Wurfes, sondern bereits bei der Auswahl der Elterntiere.

Bevor ein Hund für die Zucht vorgesehen wird, spielen umfangreiche gesundheitliche Untersuchungen eine zentrale Rolle. Dazu gehören unter anderem Untersuchungen des Bewegungsapparates wie HD, ED und OCD, Höruntersuchungen mittels BAER/AEP sowie genetische Untersuchungen.

Dabei geht COF Spots bewusst über die Betrachtung einzelner Erbkrankheiten hinaus.

Moderne DNA-Diagnostik ermöglicht heute einen deutlich tieferen Einblick in die genetische Ausstattung eines Hundes. Deshalb werden unter anderem DNA-Profile, genetische Krankheitsmarker sowie weitere genetische Parameter in die Zuchtplanung einbezogen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem genomischen Inzuchtkoeffizienten, der Heterozygotie und der DLA-Diversität.

Denn ein niedriger Inzuchtkoeffizient auf dem Papier allein sagt nicht zwangsläufig alles über die tatsächliche genetische Vielfalt eines Hundes aus.

Während klassische Ahnentafeln Verwandtschaft anhand dokumentierter Vorfahren berechnen, kann moderne Genetik direkt Informationen aus dem Erbgut liefern.

Für COF Spots ist genau diese Verbindung entscheidend: Pedigree und Genetik werden nicht als Gegensätze verstanden, sondern als unterschiedliche Informationsquellen, die gemeinsam betrachtet werden sollten.

Genetische Vielfalt als Investition in die Zukunft

Eine der großen Herausforderungen innerhalb geschlossener Rassepopulationen ist der Erhalt genetischer Vielfalt.

Wird über viele Generationen mit einem vergleichsweise kleinen Genpool gearbeitet oder werden einzelne erfolgreiche Rüden überproportional häufig eingesetzt, können genetische Engpässe entstehen. Dieses sogenannte „Popular-Sire-Problem“ gehört zu den Themen, mit denen sich moderne Hundezucht auseinandersetzen muss.

COF Spots verfolgt deshalb bewusst das Ziel, den verfügbaren Genpool zu erweitern.

Dazu wurden in den vergangenen Jahren auch Hunde aus den USA in das Zuchtprogramm integriert. Entscheidend ist dabei nicht, möglichst exotische Hunde oder außergewöhnliche Farben nach Deutschland zu holen. Vielmehr geht es darum, interessante genetische Linien und zusätzliche Vielfalt für zukünftige Generationen nutzbar zu machen.

Jede geplante Verpaarung wird deshalb unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet.

Gesundheitsdaten, genetische Ergebnisse, Verwandtschaft, DLA-Haplotypen, genomischer Inzuchtkoeffizient, Heterozygotie, Körperbau und insbesondere das Wesen der Hunde fließen gemeinsam in die Entscheidung ein.

Denn genetische Vielfalt allein macht noch keine gute Verpaarung.

Charakter ist kein Nebenthema

Ein Hund kann genetisch hervorragend aufgestellt sein – und trotzdem nicht der richtige Hund für die Zucht sein.

Bei COF Spots besitzt deshalb das Wesen einen hohen Stellenwert.

Gewünscht werden Dalmatiner, die freundlich, menschenbezogen, sozial verträglich und im Alltag ansprechbar sind. Natürlich darf und soll jeder Hund seine eigene Persönlichkeit besitzen. Ziel ist keinesfalls ein Hund „vom Fließband“.

Doch Nervosität, Unsicherheit, mangelnde Sozialverträglichkeit oder andere problematische Wesensmerkmale dürfen aus Sicht der Züchterin nicht einfach ausgeblendet werden, nur weil ein Hund äußerlich besonders schön oder genetisch interessant ist.

Gesundheit bedeutet bei COF Spots deshalb nicht ausschließlich körperliche Gesundheit. Auch ein stabiles Wesen gehört zu einem lebenswerten Hundeleben.

Vom Wohnzimmer hinaus in die Welt

Ist ein Wurf geboren, beginnt ein weiterer wichtiger Abschnitt.

Die Welpen wachsen in den ersten Lebenswochen sehr eng am Menschen auf. Die ersten etwa drei Wochen verbringen sie im Wohnzimmer in ihrer Wurfbox. Dadurch gehören Alltagsgeräusche, menschliche Stimmen, Bewegung und die Anwesenheit ihrer Bezugspersonen von Anfang an selbstverständlich zu ihrem Leben.

Mit zunehmendem Alter erweitert sich ihre Welt Schritt für Schritt.

Die Welpen ziehen in speziell für sie gestaltete Welpenbereiche um und erhalten immer mehr Möglichkeiten, ihre Umwelt selbstständig zu erkunden.

Für die Aufzucht wurden umfangreiche Bereiche geschaffen. In einem ehemaligen Stallgebäude entstanden drei eigene Welpenzimmer sowie großzügige Spiel- und Beschäftigungsflächen. Die Räume tragen die Namen Namaste, Shanti und Prana.

Hinzu kommen verschiedene Indoor- und Außenbereiche.

Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Welpen möglichst früh mit möglichst vielen Reizen zu konfrontieren.

Gute Sozialisation bedeutet nicht Reizüberflutung.

Neue Erfahrungen sollen altersgerecht, positiv und in einem Tempo stattfinden, das den Welpen Sicherheit gibt. Unterschiedliche Untergründe, Geräusche, Gegenstände, Menschen, Natur, Garten, Wald und Autofahrten gehören ebenso dazu wie Ruhephasen.

Denn auch Ruhe muss ein junger Hund lernen dürfen.

Ein Welpe ist kein Produkt

Diese Haltung zieht sich durch die gesamte Arbeit von COF Spots.

Hundezucht lässt sich trotz aller Untersuchungen und moderner medizinischer Möglichkeiten niemals vollständig kontrollieren.

Genetik ist keine Garantie.

Auch bei sorgfältig geplanten Würfen können unerwartete Entwicklungen auftreten. Für COF Spots gehört deshalb eine offene Fehler- und Verantwortungskultur zu seriöser Zucht.

Probleme werden nicht dadurch kleiner, dass man nicht darüber spricht.

Im Gegenteil: Erfahrungen, auch schwierige, können dazu beitragen, zukünftige Entscheidungen besser zu treffen.

Die Züchterin hat in den vergangenen Jahren selbst erlebt, dass Zucht nicht nur aus gesunden Welpen, schönen Bildern und glücklichen Familien besteht. Geburtskomplikationen, Verluste oder gesundheitliche Auffälligkeiten gehören zu den Realitäten, mit denen sich verantwortungsvolle Züchter auseinandersetzen müssen.

Entscheidend ist der Umgang damit.

Wenn Erkenntnisse gegen einen weiteren Zuchteinsatz eines Hundes sprechen, muss die Konsequenz im Zweifel lauten, diesen Hund aus der Zucht zu nehmen – unabhängig davon, wie wertvoll, schön oder erfolgreich er ansonsten sein mag.

Jeder Welpe erhält umfangreiche Informationen mit auf den Weg

Auch bei den Welpen setzt COF Spots auf Transparenz.

Vor der Abgabe werden die Tiere unter anderem einer Höruntersuchung unterzogen. Darüber hinaus werden genetische Daten erhoben. Dazu gehören je nach Untersuchung DNA-Profil, genetischer Inzuchtkoeffizient, Heterozygotie und DLA-Informationen.

Damit erhalten die zukünftigen Familien nicht nur einen Welpen, sondern umfangreiche Informationen über dessen gesundheitliche und genetische Ausgangslage.

Diese Daten besitzen darüber hinaus langfristigen Wert.

Denn je mehr Informationen aus mehreren Generationen vorliegen, desto besser können Entwicklungen innerhalb einer Zucht nachvollzogen und zukünftige Verpaarungen geplant werden.

LUA, HUA und ein differenzierter Blick auf Gesundheit

Auch die Themen LUA und HUA spielen beim Dalmatiner eine wichtige Rolle.

COF Spots beschäftigt sich intensiv mit diesen genetischen Zusammenhängen, betrachtet jedoch auch hier einzelne genetische Ergebnisse nicht isoliert.

Ein bestimmter Genstatus ist kein Freifahrtschein für lebenslange Gesundheit.

Harnsteine und Harngries können unterschiedliche Ursachen und Zusammensetzungen besitzen. Deshalb bleibt die Betrachtung des gesamten Hundes entscheidend.

Diese Haltung steht stellvertretend für die Philosophie der Zuchtstätte:

Ein einzelner Test ersetzt niemals den Blick auf das Gesamtbild.

Langhaar, Kurzhaar und unterschiedliche Farbvarianten

COF Spots beschäftigt sich außerdem mit der genetischen Vielfalt des Dalmatiners, die über das klassische Bild des kurzhaarigen schwarz-weißen Hundes hinausgeht.

In der Zucht können neben Kurzhaar auch Langhaar sowie unterschiedliche Farbvarianten auftreten – darunter schwarz-weiß, braun-weiß, Lemon, Orange und Tricolor.

Doch so auffällig manche dieser Hunde äußerlich sein mögen, die Farbe soll niemals das wichtigste Zuchtkriterium werden.

Ein außergewöhnlicher Hund muss zunächst ein gesunder und wesensfester Hund sein.

Optik darf begeistern. Gesundheit muss entscheiden.

COF Spots – Code of Fairness

Aus dieser Haltung entstand auch der Begriff COF Spots – Code of Fairness.

Dahinter steht der Anspruch, Hundezucht fair gegenüber den Tieren und transparent gegenüber den zukünftigen Familien zu gestalten.

Gesundheitsuntersuchungen sollen nicht durchgeführt werden, weil sie gut auf einer Internetseite aussehen. Genetische Untersuchungen sollen nicht lediglich mit einer möglichst hohen Anzahl getesteter Krankheiten beworben werden.

Entscheidend ist, was aus den gewonnenen Informationen gemacht wird.

Daten müssen verstanden, eingeordnet und bei zukünftigen Entscheidungen berücksichtigt werden.

COF Spots versteht moderne Hundezucht deshalb als fortlaufenden Lernprozess.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, genetische Möglichkeiten und Erfahrungen aus der eigenen Nachzucht werden kontinuierlich in die Zuchtplanung einbezogen.

Auch Käufer tragen Verantwortung

Verantwortungsvolle Hundezucht endet nicht am Gartentor des Züchters.

Auch zukünftige Hundehalter beeinflussen mit ihren Entscheidungen, welche Formen der Zucht langfristig bestehen können.

Wer einen Welpen sucht, sollte deshalb Fragen stellen dürfen – und Fragen stellen.

Welche Gesundheitsuntersuchungen besitzen die Elterntiere?

Wie eng sind sie tatsächlich miteinander verwandt?

Welche genetischen Daten liegen vor?

Wie wachsen die Welpen auf?

Wie wird das Wesen der Elterntiere eingeschätzt?

Was geschieht, wenn gesundheitliche Probleme auftreten?

Und bleibt der Züchter auch nach der Abgabe Ansprechpartner?

Für COF Spots sind solche Fragen kein Misstrauen gegenüber einem Züchter. Sie sind Ausdruck verantwortungsvoller Welpensuche.

Die passende Familie statt der schnellsten Reservierung

Auch bei der Vermittlung der Welpen spielt der Charakter eine wesentliche Rolle.

Nicht jeder Welpe passt zu jeder Familie.

Ein ruhiger und sensibler Welpe benötigt möglicherweise ein anderes Umfeld als ein selbstbewusster kleiner Entdecker. Ein Hund für eine Familie mit Kindern stellt andere Anforderungen als ein Hund, der später beispielsweise therapeutisch oder anderweitig anspruchsvoll arbeiten soll.

Deshalb beobachtet COF Spots die Entwicklung der Welpen intensiv.

Die zukünftigen Familien sollen nicht ausschließlich nach Farbe, Geschlecht oder einem einzelnen Foto auswählen.

Ziel ist vielmehr, dass Mensch und Hund langfristig zusammenpassen.

Denn die eigentliche Erfolgsgeschichte einer Zucht zeigt sich nicht am Tag der Welpenabgabe.

Sie zeigt sich Jahre später.

Verantwortung endet nicht mit der Abgabe

Familien erhalten bei COF Spots umfangreiche Informationen und Unterstützung für den Start mit ihrem Hund. Dazu gehören ein ausführlicher Ratgeber, Austauschmöglichkeiten innerhalb der jeweiligen Wurfgruppe und die Möglichkeit, auch später Fragen zu stellen.

Der Kontakt zu vielen Nachzuchten liefert gleichzeitig wichtige Informationen für die eigene Zuchtarbeit.

Wie entwickeln sich die Hunde körperlich?

Wie ist ihr Wesen im Erwachsenenalter?

Gibt es gesundheitliche Auffälligkeiten?

Welche Eigenschaften treten innerhalb bestimmter Linien häufiger auf?

Zucht lässt sich nur dann langfristig verbessern, wenn nicht ausschließlich die acht oder neun Wochen beim Züchter betrachtet werden.

Klare Haltung zum Thema Zucht

COF Spots gibt seine Welpen grundsätzlich mit Zuchtverbot ab.

Hinter dieser Entscheidung steht keine Ablehnung von Hundezucht – ganz im Gegenteil. Sie ist Ausdruck der Überzeugung, dass Zucht fundiertes Wissen, langfristige Planung, gesundheitliche Untersuchungen und die Bereitschaft zur Verantwortung über Generationen hinweg voraussetzt.

Der Wunsch, „einmal Welpen haben zu wollen“, reicht dafür aus Sicht von COF Spots nicht aus.

Wer Leben plant, übernimmt Verantwortung für die Konsequenzen.

Transparenz statt Perfektion

COF Spots möchte dabei nicht den Eindruck vermitteln, perfekte Hunde produzieren zu können.

Genau dieser Anspruch wäre mit seriöser Zucht kaum vereinbar.

Kein Züchter kann garantieren, dass ein Hund niemals krank wird. Kein DNA-Test kann sämtliche Erkrankungen der Zukunft ausschließen. Und kein noch so sorgfältig geplanter Wurf lässt sich vollständig vorhersehen.

Moderne Zucht bedeutet vielmehr, vorhandenes Wissen konsequent zu nutzen, Risiken möglichst sinnvoll zu reduzieren und Entscheidungen nachvollziehbar zu treffen.

Nicht Perfektion ist das Ziel – sondern Verantwortung.

Eine Zuchtphilosophie mit Blick nach vorn

COF Spots versteht sich deshalb nicht ausschließlich als Dalmatinerzucht, sondern als langfristiges Zuchtprojekt.

Gesundheitsvorsorge, moderne Genetik, genetische Vielfalt, Wesensfestigkeit, verantwortungsvolle Aufzucht und Transparenz sollen miteinander verbunden werden.

Dabei darf Tradition ihren Platz behalten – sie darf jedoch nicht verhindern, neue Erkenntnisse anzunehmen.

Denn Hundezucht entwickelt sich weiter.

Genetische Untersuchungsmethoden entwickeln sich weiter.

Veterinärmedizin entwickelt sich weiter.

Und damit sollte sich auch die Art verändern dürfen, wie über verantwortungsvolle Zucht gedacht wird.

Die Grundidee von COF Spots lässt sich letztlich in wenigen Worten zusammenfassen:

Nicht der außergewöhnlichste Dalmatiner ist das Ziel.

Sondern ein Dalmatiner, der möglichst gute Voraussetzungen für ein langes, gesundes und glückliches Leben mitbringt.

Und genau dafür steht COF Spots – Code of Fairness.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COF Spots Dalmatiner

Frau Petra Lünsmann

Osterloher Str. 15

31603 Diepenau

Deutschland

fon ..: 015155663300

web ..: https://www.cof-dalmatiner.de

email : info@color-of-fame.de

COF Spots ist eine auf Gesundheit, genetische Vielfalt und Wesensfestigkeit ausgerichtete Dalmatinerzucht. Unter dem Leitgedanken „Code of Fairness“ verbindet COF Spots moderne genetische Diagnostik mit umfangreichen Gesundheitsuntersuchungen, sorgfältiger Zuchtplanung und einer liebevollen, alltagsnahen Aufzucht.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Erhalt und der Erweiterung genetischer Vielfalt. Neben klassischen Gesundheitsuntersuchungen fließen unter anderem DNA-Analysen, genomischer Inzuchtkoeffizient, Heterozygotie und DLA-Diversität in die Zuchtentscheidungen ein.

COF Spots steht für eine transparente und verantwortungsbewusste Hundezucht, bei der nicht Farbe, Felllänge oder äußerliche Besonderheiten an erster Stelle stehen, sondern Gesundheit, Charakter und Lebensqualität der Hunde.

Pressekontakt:

COF Spots Dalmatiner

Petra Lünsmann

Osterloher Str. 15

31603 Diepenau

fon ..: 015155663300

email : info@color-of-fame.de

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