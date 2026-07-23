Open Door Besichtigung am 31.07.2026: Einfamilienhaus in Menden Mitte

Wir laden Sie herzlich zu einer Open Door Veranstaltung in Menden-Mitte ein!

Sie sind auf der Suche nach einem Einfamilienhaus in Menden mit großem Grundstück und viel Gestaltungspotenzial? Dann besuchen Sie unsere Open Door Besichtigung und lernen Sie diese interessante Immobilie ganz unverbindlich kennen. Am 31.07.2026 von 16:00 bis 18:00 Uhr begrüßt Sie unsere Immobilienmaklerin Lea Schmaler gemeinsam mit ihrem Team in der Werler Straße 51, 58706 Menden.

Dieses Einfamilienhaus in Menden überzeugt mit einem ca. 957 m² großen Kaufgrundstück, vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten und viel Potenzial zur individuellen Gestaltung. Die renovierungsbedürftige Immobilie bietet rund 150 m² Wohnfläche, zwei Badezimmer, einen Balkon, eine Garage sowie zahlreiche Möglichkeiten, Ihren Wohntraum ganz nach Ihren Vorstellungen zu verwirklichen. Eine ideale Gelegenheit für alle, die ein Haus mit Charakter und Entwicklungspotenzial suchen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, das Haus ohne vorherige Terminvereinbarung zu besichtigen, Fragen direkt vor Ort zu stellen und sich selbst von den Möglichkeiten dieser Immobilie zu überzeugen. In entspannter Atmosphäre erwarten Sie frisch gebackene Waffeln, kostenlose Erfrischungen und eine persönliche Beratung rund um die Immobilie. Jeder Interessent ist herzlich willkommen – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsdetails

Was? Open Door Besichtigung

Wann? 31.07.2026 | 16:00 – 18:00 Uhr

Wo? Werler Straße 51, 58706 Menden

Unsere Highlights für Sie

– Frisch gebackene Waffeln – kostenlos für alle Besucher

– Persönliche Beratung durch unser Maklerteam

– Kostenlose alkoholfreie Erfrischungen

– Umfangreiche Informationen zur Immobilie

– Wissenswertes rund um Dieckmann Immobilien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dieckmann Immobilien GmbH

Niels Dieckmann

Rathausstraße 19

58239 Schwerte

Deutschland

fon ..: 023739177430

web ..: https://www.dieckmann-immobilien.de/Menden/OPEN-DOOR-am-310726-von-16-18-Uhr-Einfamilienhaus-mit-gro

email : pr@dieckmann-immobilien.de

Das Team der Dieckmann Immobilien GmbH steht für moderne, transparente und kompetente Immobiliendienstleistungen. Als erfahrene Immobilienmakler bringen wir Verkäufer und Käufer sowie Vermieter und Mieter erfolgreich zusammen – mit dem Ziel, für alle Beteiligten die beste Lösung zu erzielen. Dabei begleiten wir Sie persönlich und professionell durch den gesamten Verkaufs- oder Vermietungsprozess. Vertrauen Sie auf über 3500+ zufriedene Kunden!

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche und als Mitglied im IVD-Immobilienverband bieten wir fundierte Marktkenntnis, starke regionale Präsenz und höchste Qualitätsstandards. Wir vermitteln Wohn- und Gewerbeimmobilien in Schwerte, im Ruhrgebiet, im Sauerland sowie in der Region Duisburg – zuverlässig, marktgerecht und maximal zielorientiert.

Pressekontakt:

Dieckmann Immobilien GmbH

Herr Niels Dieckmann

Rathausstraße 19

58239 Schwerte

fon ..: 023042396110

email : pr@dieckmann-immobilien.de

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