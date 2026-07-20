Dieckmann Immobilien verzeichnet erfolgreichstes erstes Halbjahr der Unternehmensgeschichte

Dieckmann Immobilien blickt auf das erfolgreichste erste Halbjahr seit der Unternehmensgründung im Jahr 2003 zurück.

Schwerte. Dieckmann Immobilien blickt auf das erfolgreichste erste Halbjahr seit der Unternehmensgründung im Jahr 2003 zurück. Innerhalb der ersten sechs Monate des Jahres 2026 erzielte das Unternehmen bereits rund 73 Prozent des gesamten Jahresumsatzes aus dem Jahr 2025.

Parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten wichtige organisatorische Weichen gestellt. Erst vor wenigen Monaten bezog Dieckmann Immobilien seine neue Firmenzentrale an der Rathausstraße in Schwerte. Der neue Standort bietet moderne Arbeitsbedingungen, mehr Raum für das Team und eine noch bessere Betreuung der Kundinnen und Kunden. Bereits nach kurzer Zeit hat sich die Entscheidung als voller Erfolg erwiesen.

„Die Zahlen freuen uns natürlich. Viel wichtiger ist aber, dass sie das Ergebnis einer starken Teamleistung sind. Unser Erfolg basiert auf einer Unternehmenskultur, in der Menschen Verantwortung übernehmen, sich weiterentwickeln und Kunden ehrlich und partnerschaftlich beraten“, sagt Geschäftsführer Niels Dieckmann.

Das Wachstum setzt sich auch am Standort Duisburg fort. Aufgrund der positiven Entwicklung wurde jetzt ein zweiter Standort im Stadtteil Neudorf angemietet. Während das bestehende Büro in Röttgersbach den Duisburger Norden betreut, erweitert Dieckmann Immobilien mit dem neuen Büro im Bezirk Mitte seine Präsenz im Zentrum der Stadt. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden künftig noch schneller und persönlicher betreuen zu können und gleichzeitig dem gewachsenen Team zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

„Unsere Expansion ist kein Selbstzweck und auch kein kurzfristiger Wachstumskurs. Wir investieren bewusst in Menschen, moderne Prozesse, Digitalisierung und eine Unternehmenskultur, die Verantwortung fördert. Neue Standorte sind für uns die sichtbare Folge dieser Entwicklung und nicht ihr eigentlicher Zweck. Wir möchten nicht nur als Unternehmen wachsen, sondern vor allem Menschen die Möglichkeit geben, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Das ist seit vielen Jahren unser Verständnis von erfolgreicher Unternehmensführung“, sagt Geschäftsführer Niels Dieckmann.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung setzt Dieckmann Immobilien den Ausbau seines Teams bereits aktiv um. Insbesondere für den Standort Menden im Sauerland sollen in den kommenden Monaten zusätzliche Immobilienberaterinnen und Immobilienberater gewonnen werden. Mit dem Standort Menden baut Dieckmann Immobilien seine Präsenz im Sauerland weiter aus. Die Stadt verbindet die Stärken einer wirtschaftlich starken Region mit ihrer Lage als Tor zum Ruhrgebiet und bietet damit ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum sowie die Betreuung von Eigentümern und Kaufinteressenten in beiden Regionen.

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Dieckmann Immobilien GmbH

Herr Niels Dieckmann

Rathausstraße 19

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Deutschland

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email : info@dieckmann-immobilien.de

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Rathausstraße 19

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