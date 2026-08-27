Online-Lebensmittel: Welt der Wunder zeigt, warum verlässliche Produktinformationen wichtiger denn je sind

Transparenz beim Online-Lebensmittelkauf

TV-Premiere am 29. August 2026 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV – ab 20:15 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder verfügbar

Wer Lebensmittel online bestellt, verlässt sich darauf, dass alle wichtigen Informationen korrekt und vollständig verfügbar sind. Doch genau hier liegt eine oft unterschätzte Herausforderung: Allergene, Inhaltsstoffe und gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnungen sind im digitalen Handel nicht immer einfach zugänglich oder aktuell. Die neue Dokumentation von Welt der Wunder geht dieser Frage auf den Grund und zeigt, welche Herausforderungen entlang der gesamten Lieferkette entstehen – und welche Lösungen diskutiert werden. Die Dokumentation wird am 29. August 2026 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV ausgestrahlt und ist ab 20:15 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder abrufbar.

Wenn ein Klick nicht alle Informationen liefert

Der Onlinehandel mit Lebensmitteln wächst seit Jahren. Gleichzeitig stehen Händler und Hersteller vor der Herausforderung, Produktinformationen zuverlässig und aktuell bereitzustellen. Die Dokumentation zeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Onlinekauf dieselbe Informationsbasis erhalten sollten wie im stationären Handel – ein Anspruch, der in der Praxis nicht immer einfach umzusetzen ist.

Verantwortung beginnt lange vor dem Verkauf

Am Beispiel von World of Pizza zeigt der Film, wie digitale Schulungen, standardisierte Prozesse und klare Qualitätsvorgaben dazu beitragen, dass relevante Informationen korrekt umgesetzt werden. Besonders deutlich wird dies bei sensiblen Themen wie glutenfreien Produkten, bei denen Fehler direkte Auswirkungen auf die Gesundheit von Kundinnen und Kunden haben können.

Vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt

Die Dokumentation begleitet außerdem die Eismanufaktur Eisbuben und macht sichtbar, wie komplex der Weg von der Produktidee bis zur fertigen Deklaration sein kann. Herstellerangaben, Allergene, nationale und europäische Vorschriften sowie unterschiedliche Auslegungen der Regelwerke sorgen für einen hohen Aufwand – insbesondere für kleinere Unternehmen.

Das eigentliche Problem: Die Datenbasis

Im Mittelpunkt der Dokumentation steht die Frage, warum verlässliche Verbraucherinformationen im digitalen Raum häufig schwer bereitzustellen sind. Die Expertin Nicole Thomas macht deutlich, dass das Problem oftmals nicht beim Händler entsteht, sondern bereits deutlich früher in der Lieferkette. Fehlende Standards, unterschiedliche Datenquellen und unstrukturierte Informationen erschweren eine konsistente Bereitstellung der erforderlichen Angaben.

Ein digitaler Checker als Praxisbeispiel

Ein weiterer Schwerpunkt der Dokumentation ist die Entwicklung eines digitalen Deklarationscheckers. Das Tool soll Webseiten analysieren und prüfen, ob relevante Produktinformationen vollständig vorhanden sind. Gerade bei der Umsetzung zeigt sich jedoch, wie unterschiedlich Daten heute aufbereitet werden: PDFs, versteckte Informationen, verschiedene Webseitenstrukturen und fehlende Standards erschweren eine automatisierte Prüfung erheblich.

Auf dem Weg zu mehr Transparenz

Die Dokumentation endet mit einem Blick auf mögliche Lösungsansätze. Im Zentrum steht die Forderung nach strukturierten, maschinenlesbaren Produktdaten, die für alle Beteiligten leichter nutzbar sind. Ziel ist es, Risiken zu reduzieren, Unternehmen zu entlasten und Verbraucherinnen und Verbrauchern eine verlässliche Grundlage für ihre Kaufentscheidungen zu bieten.

„Transparenz beim Online-Lebensmittelkauf – Daten, Deklaration und Verantwortung entlang der Lieferkette“ läuft am 29. August um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV. Direkt im Anschluss ist die Dokumentation ab 20:15 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder verfügbar.

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://vbuw-online.de/

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Über den VBUW Lebensmittel und Gastronomie e.V.:

Der VBUW Lebensmittel und Gastronomie e.V. engagiert sich für die Interessen von Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft und Gastronomie. Der Verband unterstützt seine Mitglieder bei regulatorischen Fragestellungen, fördert den Wissenstransfer innerhalb der Branche und setzt sich für praktikable Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein.

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VBUW Lebensmittel und Gastronomie e.V.

Frau Nicole Thomas

Heerstr. 14

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fon ..: 030/3377 1996

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