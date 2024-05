Ningbo Drehkreuz Südgebiet Entwicklungsplanung und Kerngebiet Städtebauwettbewerb beginnt

Kürzlich wurde der Wettbewerb für die Entwicklungsplanung des Ningbo Drehkreuz Südgebiet Entwicklungsplanung und Kerngebiet Städtebauwettbewerb gestartet.

Design-Institutionen mit Innovationsgeist und Design-Erfahrung aus der ganzen Welt wurden eingeladen, sich für den Auftrag zu bewerben.

Inhalt und Umfang der Projektausschreibung

Das südliche Gebiet des Ningbo Drehkreuzes ist das Gebiet vor dem umfassenden Verkehrszentrum des Ningbo Drehkreuzes, und es ist auch das Gebiet am Flussufer, wo der Fenghua Fluss, der Yinjiang Fluss und der Shanjiang Fluss zusammenkommen. Es zielt darauf ab, die regionalen Entwicklungschancen, die das Ningbo Drehkreuz mit sich bringt, zu nutzen, die Funktionen der internationalen Ausstellung, des Firmensitzes, des Geschäfts, des Modekonsums, der Kultur und der Freizeit zu vereinen und ein Modell eines modernen neuen Stadtteils im chinesischen Stil aufzubauen. Um das strategische Ziel zu erreichen, das Kernimage zu prägen und die Qualität der Stadt zu verbessern, werden die innovative Entwicklungsplanung und der Städtebau mit internationaler Vision, zukunftsweisendem Denken und Anleitung für den hochwertigen Bau des südlichen Bereichs von Ningbo Drehkreuz öffentlich aus der ganzen Welt angefragt.

Im Mittelpunkt dieser Ausschreibung steht die Planung der Stadtteilentwicklung, und darauf aufbauend wird die städtebauliche Gesamtplanung des Kerngebiets durchgeführt. Die Ergebnisse der städtebaulichen Planung müssen an den allgemeinen Entwicklungsmodus des Gebiets angepasst werden. Sie dienen hauptsächlich der Umsetzung und detaillierten Zerlegung von Steuerungsregeln, erfordern klare städtebauliche Steuerungsschemata, wie z.B. städtebauliche Richtlinien, und stellen architektonische Konzeptionspläne für wichtige städtische Wahrzeichen und landschaftliche Orte bereit.

Der Planungsbereich erstreckt sich im Osten bis zur Flughafenstraße und zum Dongjiang-Fluss, im Süden bis zum Fangqiao-Hochspannungskorridor, im Westen bis zum Qianyu-Dorf, dem Sunwang-Dorf, dem Wang Jiaqiao-Dorf, der Shagang-Dorfgrenze und der Pansha-Straße und im Norden bis zur geplanten Tonggang-Allee, mit einer Fläche von etwa 39,9 Quadratkilometern. Der städtebauliche Geltungsbereich des Kerngebiets erstreckt sich östlich bis zum Dorf Chehedu und dem Dorf Hujiadu, südlich bis zum Fenghua-Fluss, westlich bis zur geplanten Messeallee und dem Yongjin Expressway und nördlich bis zur geplanten Tonggang Avenue mit einer Fläche von etwa 12,7 Quadratkilometern.

Einziehungsmethoden, Verfahren und Gebühren

Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist für den 30. April geplant. Bei diesem Projekt wird die Methode der öffentlichen Ausschreibung angewandt, die vier Stufen umfasst: Registrierung und Präqualifikation, Entwurf des Konzepts und Bestimmung des optimalen Konzepts, Vertiefung des Konzepts und Bestimmung der Kandidaten, Optimierung des Konzepts und Bestimmung des erfolgreichen Konzepts.

Nach der Expertenprüfung erhält jeder Teilnehmer, der die Anforderungen des Aufgabenbuchs für die Konzeptplanausschreibung erfüllt, die entsprechenden Gebühren entsprechend seiner Rangfolge: Der erfolgreiche Teilnehmer erhält eine Entwurfsvergütung und eine Vertiefungsgebühr in Höhe von 9,5 Millionen RMB (einschließlich Steuern); der zweite und dritte Teilnehmer erhält eine Entwurfsvergütung in Höhe von jeweils 5 Millionen RMB (einschließlich Steuern); der vierte bis achte Teilnehmer erhält eine Entwurfsvergütung in Höhe von jeweils 800.000 RMB (einschließlich Steuern); der neunte bis fünfzehnte Teilnehmer erhält eine Entwurfsvergütung in Höhe von jeweils 300.000 RMB (einschließlich Steuern). Wenn die Entwurfsleistungen der teilnehmenden Projekte nach der Überprüfung durch die Experten nicht den Anforderungen an die Tiefe der Entwurfsleistung entsprechen, wird die für die Ausschreibung zuständige Stelle die Entwurfsvergütung gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Ausschreibungsunterlagen einbehalten.

Bewerber (unabhängige oder Konsortialführer), die sich an der Registrierung beteiligen möchten, können sich von 9:00 Uhr am 30. April 2024 bis 23:59 Uhr am 14. Mai 2024 (Pekinger Zeit) in das Online-Bietsystem (http://ygcg.nbcqjy.org:8061/login.htm) der Ningbo Sonnenschein Beschaffungsservice-Plattform einloggen und sich offline bei der Ausschreibungsstelle registrieren.

Kontakt

Ausschreibungseinheit: Ningbo West Drehkreuz Südgebiet Bau- und Entwicklungsgesellschaft, Ltd.

Agentur für die Einholung von Vorschlägen: Ningbo Internationale Investitionsberatung Co., Ltd.

Adresse: Zimmer 1919 und 1920, 19. Stock, Minghui Oriental, Nr. 555, Nordabschnitt der Century Avenue, Yinzhou District, Ningbo.

Zu Händen: Ge Ying und Xin Bingming

Telefon: 15258291252; 13738431077

E-Mail-Adresse: 344910651@qq.com (cc 13738431077@163.com)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ningbo International Investment Consulting Co., Ltd.

Herr Bingming Xin

19F, Minghuidongfang, NO.555 Shiji Avenue (North) Room 1919

315042 Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province

China

fon ..: +86137 3843 1077

web ..: http://www.nbgodo.com

email : 13738431077@163.com

