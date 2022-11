Der Wettbewerb für den Hauptgebäude-Entwurf des Ningbo West Hub hat begonnen. Wir laden alle Designteams zur Teilnahme an diesem Wettbewerb der Ningbo International Investment Consulting Co. Ltd. ein.

Gemäß der Arbeitsvereinbarung zwischen der Ningbo Railway und dem West Hub Construction Center hat der Wettbewerb für den Entwurf des Hauptgebäudes des Ningbo West Hub offiziell begonnen (im Folgenden der Wettbewerb). Wir laden namhafte internationale und nationale Designteams herzlich zur Teilnahme an diesem Wettbewerb ein. Ningbo International Investment Consulting Co. Ltd. ist die ausführende Einheit des Wettbewerbs.

1. Entwurfsumfang und Anforderungen

Den veröffentlichten Gesamtzielen zufolge wird das Ningbo West Hub von geplanten Autobahnen, Schnellstraßen, Hauptstraßen und anderen Hauptverkehrsstraßen auf eine Gesamtfläche von 108,3 Quadratkilometern begrenzt. Es wird den modernen multimodalen Verkehrsknotenpunkt als Kernträger nutzen, um eine neue internationale regionale Plattform für die Zuteilung hochrangiger umfassender Ressourcenelemente, einen neuen Motor für die Aufwertung der industriellen Wertschöpfungskette um die Hangzhou-Bucht und eine hochintegrierte Industriestadt und internationale Luftfahrtmetropole für Ningbo in einem neuen Zeitalter zu schaffen und so eine neue Kraftquelle für den südlichen Flügel des Jangtse-Deltas zu bilden, um am internationalen und inländischen Parallelverkehr teilzunehmen.

Der Entwurfsbereich dieses Wettbewerbs gliedert sich in den Kernbereich des Hub und den Koordinations- und Verknüpfungsbereich. Der Kernbereich des Hubs umfasst das T3-Terminalgebäude, das Gebäude der Ningbo West Railway Station (einschließlich des Parkplatzes), das GTC, die Überdachung des Hubs und den Zugangskanal, den Parkplatz usw., den unterirdischen Bereich des Hubs (einschließlich des unterirdischen Bereichs des Bahnhofsentwurfs und des Durchgangsgebäudes) und andere Nebengebäude. Der Koordinierungsbereich umfasst den Terminalbereich, den Flugbereich, den Arbeitsbereich und andere Bereiche südlich der zweiten Start- und Landebahn des Flughafens sowie die erste städtische Schnittstelle vor dem Hochgeschwindigkeitsbahnhof.

Der Entwurf des Hauptgebäudes des Drehkreuzes zielt darauf ab, ein „integriertes Luft-Schienen- und Bahnhof-Stadt-Drehkreuz“ zu schaffen. Es wird verschiedene großvolumige Verkehrsmittel effizient zusammenführen, mehrdimensionale kommerzielle Formate, mehrdimensionale Transfers, städtische Parks, kreative Ideen und andere Orte integrieren und ein „Erstes Wahrzeichen von Ningbo“ mit vollständigen Funktionen, integriertem Raum und schönen Eigenschaften schaffen.

2. Zeitplan für den Wettbewerb und Bonus

1). Zeitplan

Die Bekanntmachung der Präqualifikation wird am 31. Oktober 2022 offiziell auf der China Tendering and Bidding Public Service Platform (http://www.cebpubservice.com/) veröffentlicht. Die Sitzung zur Bewertung der Präqualifikation ist für den 20. November angesetzt. Sechs Designteams werden ausgewählt, um in die formale Entwurfsphase einzutreten. Der Entwurfszeitraum beträgt etwa 3 Monate (einschließlich Feiertage). Der Gewinner wird in einem zweiphasigen Bewertungsverfahren ermittelt.

2). Bonus

Der gesamte Bonuspool beläuft sich auf bis zu 21,5 Mio. RMB (inkl. MwSt.) mit 6 Finalisten: Der erste Preis ist mit 8,5 Mio. RMB (inkl. MwSt.) dotiert, der zweite und dritte Preis mit jeweils 3,5 Mio. RMB (inkl. MwSt.), und der vierte bis sechste Preis mit jeweils 2 Mio. RMB (inkl. MwSt.).

Über Ningbo West Hub

Das Ningbo West Hub ist ein großes Hub-Projekt, das Ningbo, die Provinz Zhejiang, das Jangtse-Delta und die nationale Strategie bedient. Ningbo unternimmt große Anstrengungen, um ein brandneues Wahrzeichen dieser modernen Küstenmetropole zu bauen. Ningbo ist die viertgrößte Hafenstadt der Welt und eine der fünf zentralen Städte im Jangtse-Delta.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ningbo International Investment Consulting Co., Ltd.

Herr Bingming Xin

No. 118, Heji Street, Yinzhou District Tower A

315000 Ningbo City, Zhejiang Province, China

China

fon ..: +86135-2219-4849

web ..: http://www.nbgodo.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

The China Box

Herr Kino Gao

Jing Yuan Art Center, No. 3, Guang Qu Road Chaoyan 15D-5

100000 Beijing

fon ..: +86186-0119-5933

web ..: http://www.mediatcb.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

