Nilfisk AERO Battery – kabellose Freiheit und starke Saugleistung für gefährliche Stäube

Mit dem neuen AERO Battery bietet Nilfisk eine Nass-/Trockensauger-Lösung, die volle Bewegungsfreiheit ohne Kabel, hohe Saugleistung und Sicherheit bei der Aufnahme gefährlicher Stäube garantiert.

Auf Baustellen, in der Automobilbranche und in der Leichtindustrie steigt der Druck, Arbeitsbereiche trotz enger Zeitfenster, fehlender Steckdosen und strenger Sicherheitsvorgaben zuverlässig sauber zu halten. Mit der neuen AERO Battery Serie bietet Nilfisk eine Nass-/Trockensauger-Lösung, die genau auf diese Anforderungen einzahlt: volle Bewegungsfreiheit ohne Kabel, hohe Saugleistung und geprüfte Sicherheit bei der Aufnahme gefährlicher Stäube der Klassen L und M. Herzstück des AERO Battery ist eine neue, patentierte Nilfisk-Batterieplattform, die modelabhängig eine Laufzeit von bis zu 65 Minuten sicherstellt. Dank Hot-Swap-Funktion und dem Schnellladegerät NBC215 ist der Akku in nur 60 Minuten vollständig geladen, sodass der Sauger nahezu ohne Unterbrechung einsatzbereit ist. Mit einem Gewicht von maximal 8,3 Kilogramm ist der Neuzugang auf einfache Handhabung und mobile Einsätze spezialisiert. Kompakte Abmessungen, ein ergonomischer Hebegriff und hervorgehobene Bedienelemente erleichtern den Transport und die Bedienung auf Baustellen und in der Werkstatt. Optional steht eine Bluetooth-Fernbedienung zur Verfügung, die den Sauger bequem am Schlauch, Handrohr oder Elektrowerkzeug ein- und ausschaltet. In der M-Klasse-Variante unterstützt die AutoSense-Funktion das automatische Start-Stopp in Verbindung mit kabellosen Elektrowerkzeugen. Für Vielseitigkeit und Sicherheit auf der Baustelle oder in der Industrie bietet die neue Nilfisk-Serie mit dem PushClean-Filtersystem eine effiziente, halbautomatische Filterreinigung im laufenden Betrieb.

Reinigungsaufgaben in Industrie, Automobilsektor und Bauwesen sind geprägt von schwer zugänglichen Bereichen, wechselnden Einsatzorten und strengen Staubgrenzwerten. Gerade dort, wo gefährliche Stäube zuverlässig aufgenommen werden müssen und gleichzeitig kein fester Stromanschluss zur Verfügung steht, stoßen klassische kabelgebundene Lösungen an Grenzen. Die neue AERO Battery Serie des dänischen Reinigungsgerätespezialisten Nilfisk ist für diesen anspruchsvollen Einsatzbereich nahezu ideal. Egal, ob als Einsteigermodell für die Aufnahme von gefährlichen Stäuben gemäß Staubklasse L oder für anspruchsvollere Reinigungsaufgaben als vollwertiger Sicherheitsstaubsauger der Klasse M für Beton-, Holz- oder Farbstäube, der AERO Battery bietet für jede Anwendung die passende Leistung. Beide Varianten sind für Nass- und Trockenanwendungen prädestiniert, wobei der 20 Liter fassende Kunststoffbehälter über einen Schwimmer zur zuverlässigen Aufnahme von Flüssigkeiten verfügt.

Die Power der kompakten Sauger liefert eine hocheffiziente und robuste Turbine mit einem Luftdurchsatz von 3.660 Litern pro Minute bei einer Leistungsaufnahme von 500 Watt und einer Saugleistung von 160 Watt. Damit hat der AERO Battery die besten Werte seiner Klasse und ist zudem mit einem niedrigen Schalldruckpegel von 68 Dezibel für den Einsatz zu jeder Tageszeit in geräuschempfindlichen Bereichen ausgelegt.

Neue Batterieplattform revolutioniert den kabellosen Einsatz

Angetrieben wird die Turbine vom neuen Kraftwerk der Saugerserie, der Nilfisk NBP-Batterieplattform. Sie revolutioniert den kabellosen Einsatz des professionellen Nass-/Trockensaugers. Entwickelt und patentiert von Nilfisk selbst, umfasst sie zwei skalierbare Lithium-Ionen-Akkus im 36-V-Format mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die staubgeschützten Akkus sind für mehr als 500 Ladezyklen ausgelegt und „hot-swappable“ für den unterbrechungsfreien Betrieb. Ergänzt wird die Plattform durch das intelligente Batteriemanagementsystem (BMS), das Spannung, Temperatur und Ladezustand überwacht. Das universelle Schnellladegerät NBC215 lädt den Akku innerhalb einer Stunde vollständig auf und ist mit der gesamten Plattform kompatibel.

Intelligente Sensorik und AutoSense Betrieb für grenzenlose Freiheit

Für grenzenlose Flexibilität und Mobilität, beispielsweise bei Arbeiten auf der Leiter oder über Kopf, steht die optionale Bluetooth-Steuerung der neuen Serie. Anstatt den Sauger umständlich am Gerät ein- und auszuschalten oder eine nicht mehr zeitgemäße Gerätesteckdose zu nutzen, bleibt das Bedienpersonal mit beiden Händen am Werkzeug. Die Kopplung der Multisens-Fernbedienung mit dem Nass-/Trockensauger ist intuitiv und anschließend genügt ein kurzer Tastendruck, um die Maschine aus der Distanz zu starten oder zu stoppen. Noch komfortabler wird es im AutoSense-Betrieb: Erkennt die integrierte Sensortechnologie den Start eines akkubetriebenen Elektrowerkzeugs, schaltet sich die Absaugung automatisch zu – ganz ohne zusätzlichen Handgriff.

PushClean sorgt für eine Filterreinigung bei laufendem Betrieb

Auch der Filter des AERO Battery setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Langlebigkeit für Nass- und Trockenanwendungen. Das waschbare PET-Filterelement bietet eine hochwertige, strapazierfähige Filtration, die Schadstoffe der Staubklassen L und M zuverlässig abtrennt und gleichzeitig eine saubere Abluft gewährleistet. Dank des innovativen PushClean-Systems erfolgt eine halbautomatische Filterreinigung direkt im laufenden Betrieb. Dadurch werden Ausfallzeiten minimiert und eine konstante Spitzenleistung bei staubintensiven Aufgaben sichergestellt. Ergänzt durch ein optimiertes Luftstromdesign reduziert das System Partikelemissionen in der Umgebungsluft und schafft so eine sicherere Arbeitsatmosphäre.

Intelligentes Reinigungszubehör für vielseitige Anwendungen

Last but not least ist der AERO Battery aufgrund des MultiFit-Ansaugstutzen-Systems mit einer breiten Palette professionellen Nilfisk-Zubehörs kompatibel und passt sich optimal an vielfältige Anwendungen an. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem Verlängerungsrohre, High-End-Saugschläuche, Bodendüsen, Universal-Düsen, Saugbürsten sowie Werkzeugadapter mit Gummimundstück. Zusätzliche Optionen wie Rohrhalterungen, Schlauchhalter und Staubbeutel runden das Paket ab und gewährleisten effiziente, maßgeschneiderte Reinigungslösungen für Industrie, Bau und Facility Management.

