Digitale Integritätsprüfungen: Validato revolutioniert Background Checks in der DACH-Region

Validato digitalisiert Background Checks und ersetzt analoge Prozesse durch eine sichere, effiziente Plattform für HR und Compliance in der DACH-Region.

In zahlreichen Personal- und Compliance-Abteilungen stapeln sich noch immer Aktenordner mit Bewerbungsunterlagen, Prüfberichten und Dokumentationen. Dieser analoge Prozess bindet Ressourcen, verursacht Kosten und birgt Risiken. Mit Validato steht Unternehmen in Deutschland und Österreich nun eine zeitgemäße Alternative zur Verfügung: eine vollständig digitale Plattform für Background Checks, die alle relevanten Informationen strukturiert, sicher und rechtskonform erfasst.

Die Lösung von Validato ist mehr als ein digitales Tool – sie vereint sämtliche Funktionen für Integritätsprüfungen und Human-Risk-Management in einer zentralen Plattform, speziell für die DACH-Region entwickelt. Vom Lebenslauf über Zeugnisse bis hin zu Medienberichten und öffentlichen Quellen übernimmt Validato den gesamten Screening-Prozess und liefert standardisierte, leicht verständliche Berichte. Diese können als kompakte Zusammenfassung, vollständiger Report oder detaillierte Analyse bereitgestellt werden.

Besonders attraktiv ist die Flexibilität der Plattform: Screening-Optionen und -Tiefe lassen sich individuell konfigurieren, passend zu den jeweiligen Anforderungen von HR- oder Compliance-Teams. Validierungen können direkt aus bestehenden HR- oder Compliance-Systemen gestartet oder massenhaft via Excel-Upload durchgeführt werden. Der Start erfolgt in weniger als zwei Minuten – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die schnelle und effiziente Prozesse benötigen.

„Unser Ziel ist es, HR-Teams und Compliance-Verantwortlichen die Arbeit zu erleichtern. Statt Papierbergen setzen wir auf Automatisierung, Datensicherheit und Nutzerfreundlichkeit“, erklärt Reto Marti, COO und Mitgründer von Validato. Unternehmen profitieren dadurch nicht nur von beschleunigten Abläufen, sondern auch von deutlich reduzierten administrativen Kosten und einer verbesserten Candidate Experience.

Darüber hinaus erfüllt Validato höchste Sicherheitsstandards: Die Plattform ist ISO-27001-zertifiziert und entspricht den europäischen sowie schweizerischen Datenschutzbestimmungen. Ergänzend arbeitet Validato mit Cybersecurity-Spezialisten wie CypSec, um die digitale Sicherheit sensibler Daten und die Integrität aller Prozesse zu gewährleisten. Die Datenhaltung erfolgt auf Schweizer Servern, mit minimalem Zugriff durch Dritte – ein klares Plus für Unternehmen, die Wert auf Compliance und Datenschutz legen.

Mit dieser Lösung setzt Validato neue Maßstäbe für digitale Integritätsprüfungen und unterstützt Unternehmen dabei, Prozesse nachhaltig, effizient und sicher zu gestalten.

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

