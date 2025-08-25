New Weight setzt auf OP-Innovation aus einer Hand

New Weight setzt auf Präzision: Ab sofort führen Ärztinnen und Ärzte die Magenverkleinerung eigenhändig und noch sicherer durch – an allen Standorten verfügbar.

New Weight, Anbieter endoskopischer Verfahren zur Magenverkleinerung, führt mit dem OverStitch NXT(TM) System eine bedeutende technologische Weiterentwicklung ein. Das neue System ersetzt das bisher eingesetzte OverStitch SX und bringt entscheidende Vorteile in puncto Kontrolle, Sicherheit und Effizienz – sowohl für behandelnde Ärzt:innen als auch für Patient:innen.

Die Technologie ist ab sofort an allen New Weight Standorten verfügbar.

SX wird NXT: Mehr Kontrolle, weniger Risiko

Im Unterschied zum bisherigen SX-System bietet OverStitch NXT eine Reihe klinisch relevanter Verbesserungen:

Helix Pro Technologie: Das neue Gewebeaufnahmesystem ermöglicht eine vollständige, durch die behandelnde Fachkraft gesteuerte Gewebemobilisation und Nahtführung – eine Assistenz ist nicht mehr erforderlich. Das erhöht die Prozesssicherheit und minimiert Fehlerquellen.

Erweiterte Retroflexion: Dank MaxFlex lässt sich das Endoskop stärker zurückbiegen. So können auch schwer zugängliche Bereiche des Magens – etwa bei anatomischen Besonderheiten oder Komplikationen – besser erreicht und behandelt werden.

Intuitiver Geräteaufbau: Der Setup-Prozess wurde signifikant vereinfacht, um Bedienfehler zu reduzieren und die Vorbereitungszeit zu verkürzen.

Medizinisch bewährt – technologisch neu definiert

Das OverStitch NXT System ermöglicht die sogenannte Full-Thickness Suturing – also eine Nahttechnik, die alle Schichten der Magenwand (einschließlich Muskulatur) erfasst. Das sorgt für eine besonders stabile und nachhaltige Fixierung des Gewebes bei endoskopischen Magenverkleinerungen wie der Endoscopic Sleeve Gastroplasty (ESG).

Klinische Evidenz belegt die Wirksamkeit:

ESG führt zu einer durchschnittlichen Gewichtsreduktion von 13,6 % des Körpergewichts innerhalb von 12 Monaten.

Die ESG-Methode ist von der IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity) offiziell als effektives Verfahren zur Gewichtsreduktion anerkannt.

Präzision aus einer Hand – ohne Assistenz

Das NXT-System ermöglicht es dem Operateur, den Eingriff von Anfang bis Ende in eigenen Händen zu führen – für maximale Sicherheit und Präzision. Die manuelle Tiefenregulierung, die Echtzeit-Reaktionsfähigkeit und der Verzicht auf Assistenz machen den Eingriff nicht nur effizienter, sondern auch deutlich sicherer und besser dokumentierbar.

Für Patient:innen bedeutet das:

Höhere Sicherheit während des Eingriffs

Noch geringeres Risiko für Komplikationen

Gleicher Preis bei technologisch optimierter Behandlung

Einheitliche Qualität an allen Standorten

Nach erfolgreicher Pilotphase wurde OverStitch NXT schrittweise an allen New Weight Standorten eingeführt und ist nun flächendeckend verfügbar. Patient:innen profitieren somit unabhängig vom Behandlungsort von einheitlich hohen Standards in Technik, Durchführung und medizinischer Betreuung.

Fortschritt mit Verantwortung

Die Einführung des OverStitch NXT Systems erfolgte bei New Weight nicht übereilt, sondern nach intensiven Tests, Schulungen und Evaluationen im klinischen Alltag. Ziel war nicht nur die Beschleunigung, sondern vor allem die Sicherstellung maximaler Patientensicherheit und ärztlicher Kontrolle. Weitere Informationen zum neuen Verfahren sowie zur Terminvereinbarung unter: www.new-weight.de

