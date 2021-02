Alles aus einer Hand in Riederich

Unter dem neuen Namen Raff & Wurzel Druck haben sich zwei etablierte Branchengrößen mit umfassender Erfahrung und Expertise zusammengeschlossen. „Wurzel der Visionär mit Lösungen weit über den Druck hinaus, Raff der Trendsetter mit dem Gespür für das, was Kunden erfolgreicher macht. Gemeinsam bündeln wir jetzt unsere Stärken, um neue Wege im Druckmarkt zu gehen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Uehling die Strategie.

In welche Richtung es gehen soll, beschreibt der erfahrene Drucker so: „Um eine Druckerei zukunftsfähig zu machen, kann man nicht einfach so weitermachen wie alle. Man braucht Ideen, Mut und Power, um hergebrachte Prozesse und Strukturen zu verändern, effizienter zu werden.“ Dabei setzt das Unternehmen unter anderem auf eine hohe Verarbeitungstiefe, um schneller und besser zu produzieren, und auf eine Beratung, die den Kunden bedarfsgerechte und erstklassige Ergebnisse sichern soll.

Inhaber der Raff & Wurzel Druck GmbH ist die P2 MedienInvest Holding GmbH mit den beiden Druckunternehmern Peter Sommer und Peter Dankesreiter. Sie hatten mit Wirkung zum 1. Februar 2021 die Raff Media Group in Riederich, rund 30 Kilometer südlich von Stuttgart, gekauft. 30 Mitarbeiter wurden übernommen. Hinzu kamen zehn weitere Mitarbeiter der insolventen Esslinger Wurzel Mediengruppe, die nach Riederich wechselten sowie die Wurzel Digital GmbH mit Sitz in Esslingen, die bereits am 11. Januar von P2 MedienInvest Holding GmbH im Zuge eines Asset Deals von der insolventen Wurzel Mediengruppe übernommen wurde. „Damit haben wir alles im Haus: Drucken, Falzen, Binden, Heften und Logistik sowie digitale Dienstleistungen von der Bildbearbeitung bis hin zu Lösungen wie Augmented Reality und digitale Messekonzepte. Davon profitieren unsere Kunden“, betont Thomas Uehling.

Insgesamt sind in der neuen Raff & Wurzel Druck GmbH in Riederich 40 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen verfügt über eine Heidelberger Speedmaster XL 106-8-P-L im Offsetdruck sowie Klebebinde- und Sammelheft-Kapazität. Geschäftsführer Thomas Uehling ist ein „alter Hase“ in der Druckbranche. Sowohl bei Raff als auch bei Wurzel war er insgesamt 20 Jahre in leitenden Positionen tätig. Beratend begleitet wird er von den früheren Inhabern Dieter Raff und Heinz Wurzel im Beirat der neuen Raff & Wurzel Druck GmbH.

