Neueste KI-Forschung trifft wirtschaftliche Anwendung – 14. & 15. April 2026 in Heidelberg

Die AI Conference Science x Business (AICon SxB) findet am 14. und 15. April 2026 in Heidelberg statt. Initiator und Kurator der Konferenz unter dem Motto „The Frontline of Applied AI“ ist Matthias Walenda, Geschäftsführer der dcyphr.® GmbH, der das Format inhaltlich verantwortet. Die Konferenz bringt Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie zusammen und fokussiert sich auf die frühzeitige Einordnung aktueller Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz sowie deren Überführung in wirtschaftlich relevante Anwendungen.

Im Mittelpunkt der „AICon SxB“ stehen die neuesten Errungenschaften aus der KI-Forschung und deren konkrete Anwendbarkeit. Ziel ist es, Erkenntnisse, technologische Fortschritte und praxisnahe Innovationen sichtbar zu machen, die in dieser Aktualität und Tiefe auf anderen Veranstaltungen häufig noch nicht behandelt werden. Viele Inhalte werden hier erstmals öffentlich diskutiert und in konkrete Anwendungskontexte übersetzt.

Die Konferenz versteht sich als Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Forschung und unternehmerischer Praxis. Forschungsergebnisse werden nicht rückblickend betrachtet, sondern frühzeitig bewertet und gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft und Industrie in Anwendungsszenarien, Geschäftsmodelle und organisatorische Fragestellungen überführt. Diese enge Verzahnung ermöglicht eine hohe inhaltliche Geschwindigkeit und Relevanz.

Das Programm der Ausgabe 2026 vereint Speaker:innen aus Technologieunternehmen, Industrie, Beratung und Forschung. Thematisch werden unter anderem Generative AI, Data- und AI-Plattformen, industrielle KI, Cyber Security, Cloud-Infrastrukturen, Life-Science-AI sowie KI-gestützte Organisations- und Geschäftsmodelle behandelt. Die Konferenz richtet sich an Entscheider:innen, die technologische Entwicklungen aktiv einordnen und gestalten wollen.

Bereits in den vergangenen Jahren war die AI Conference Science x Business Plattform für Vertreter:innen namhafter Unternehmen und Organisationen, darunter IBM, Google, Microsoft, BearingPoint, ERNW und Aleph Alpha.

Auch 2026 beteiligen sich zahlreiche Akteure aus unterschiedlichen Branchen, darunter Amazon Web Services, The Linux Foundation, Heidelberg Materials, Henkel, Continental, Covestro, Heidelberger Druckmaschinen, Meta, Databricks, adidas, Merck, Deepshore, Bosch sowie Deloitte.

Ein besonderer Programmpunkt ist die Präsentation des humanoiden Roboters Unitree G1. Der weltweit bekannte und stark nachgefragte Roboter wird an beiden Konferenztagen live auf der Bühne präsentiert und ist darüber hinaus für Besucher:innen erlebbar. Eine solche Gelegenheit, einen humanoiden Roboter dieser Klasse im direkten Konferenzkontext zu erleben, ist für die Metropolregion Rhein-Neckar selten und stellt ein besonderes inhaltliches Highlight dar. Ermöglicht wurde diese Präsentation durch einen Impuls von Martin Förtsch sowie durch die Unterstützung der TNG Technology Consulting GmbH.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Konferenz erstmals der Baby Bot dcyphr.® bb1 öffentlich vorgestellt. bb1 befindet sich aktuell in einer frühen Entwicklungs- und Lernphase. Auf der Bühne wird er bewusst nicht als fertiges Produkt gezeigt, sondern als offener Prototyp, der verdeutlicht, dass Künstliche Intelligenz schrittweise entsteht, lernt und verantwortungsvoll entwickelt werden muss.

Erstmals findet die AI Conference Science x Business im neuen Karlstorbahnhof Heidelberg statt. Der Veranstalter zeigt sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und dankbar für die professionelle, unterstützende und offene Begleitung durch das Team des Karlstorbahnhofs. Mit mehreren großen Bühnen, modernen Messeflächen und offenen Begegnungszonen bietet der Veranstaltungsort einen geeigneten Rahmen, um Konferenzprogramm, Ausstellungsbereich und Networkingformate zusammenzuführen.

Gewaltige Resonanz

Die Entscheidung für eine erneute Durchführung der Konferenz basiert auf einem außerordentlich positiven Echo auf die vorherige Ausgabe, die im Heidelberg Innovation Park stattfand. Die Veranstaltung wurde von Teilnehmenden, Partnern und Institutionen als inhaltlich herausragend, sehr gut besucht und außergewöhnlich gelungen bewertet. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität der Beiträge, die sorgfältige Kuratierung sowie die nachhaltige Vernetzung von Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Sektor.

Danksagungen und überaus positive Rückmeldungen kamen unter anderem von der Wirtschaftsförderung, der KI-Garage sowie von Vertreter:innen aus Unternehmen, Forschung und Institutionen, darunter auch Nicole Huber, IHK-Vizepräsidentin. Die AI Conference Science x Business wurde wiederholt als ein Format beschrieben, das in Heidelberg ausdrücklich gewünscht ist und den Standort in besonderer Weise stärkt. Dieses breite und sehr positive Feedback war ein wesentlicher Impuls für die Weiterentwicklung und erneute Ausrichtung der Konferenz.

Ausblick, Zahlen und Beteiligung

Die Nachfrage nach der Konferenz ist hoch. Die Marke von 700 Teilnehmenden wurde bereits überschritten, gleichzeitig steuert die Veranstaltung auf bis zu 1.000 Besucher:innen zu. Zudem werden über 50 Partner erwartet, die das Format unterstützen. Das Konferenzteam nimmt weiterhin Bewerbungen von Speaker:innen, Ausstellern, Sponsoren, Unternehmen, Wirtschaftsförderungen und Initiativen entgegen. Aufgrund der geführten Wartelisten kann die Rückmeldung im Einzelfall etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Zusätzlich werden Volunteers gesucht, die Interesse haben, die Großveranstaltung im Vorfeld, während der Konferenztage sowie im Nachgang zu unterstützen und Einblicke in Organisation und Ablauf einer Konferenz dieser Größenordnung zu erhalten.

Veranstalter der AI Conference Science x Business (AICon SxB) ist die dcyphr.® GmbH. Neben der Veranstaltung in Heidelberg wird das Konferenzformat weiter ausgebaut. Eine weitere Ausgabe ist für den 19. November 2026 in Mannheim geplant. Für das Jahr 2027 sind zusätzliche Termine vorgesehen: 20. Mai 2027 in Heidelberg, 17. Juni 2027 in Frankfurt, 21. Oktober 2027 in Karlsruhe sowie 25. November 2027 erneut in Mannheim. Weitere Standorte befinden sich im Gespräch, sind derzeit jedoch noch nicht fest terminiert. Der Fokus liegt zunächst auf einer starken regionalen Verankerung.

Darüber hinaus plant die dcyphr.® GmbH kleinere Tages- und Abendkonferenzen zu spezifischen Themenfeldern sowie eine Sommerkonferenz mit Speaker:innen aus dem Silicon Valley.

Die AI Conference Science x Business ist über die Region hinaus bekannt und wurde unter anderem in der ARD Mediathek sowie in verschiedenen Fach- und Leitmedien aufgegriffen.

Hinweise zur Beteiligung, Buchungslage und Wartelisten

Das Konferenzteam nimmt dennoch weiterhin Bewerbungen von Speaker:innen, Ausstellern, Sponsoren, Unternehmen, Wirtschaftsförderungen und Initiativen entgegen. Diese werden über Wartelisten koordiniert und bei frei werdenden Kapazitäten im Rahmen eines Nachrückverfahrens berücksichtigt. Aufgrund der hohen Nachfrage kann die Rückmeldung im Einzelfall etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Hinweis für Volunteers

Zusätzlich sucht das Organisationsteam Volunteers, die Interesse haben, eine Großveranstaltung dieser Größenordnung aktiv zu unterstützen. Gesucht werden Helfer:innen für den Vorlauf, die Konferenztage selbst sowie den Nachgang der Veranstaltung. Volunteers erhalten Einblicke in die Organisation, den Ablauf und die Zusammenarbeit eines interdisziplinären Konferenzteams und unterstützen insbesondere in den Bereichen Gästebetreuung, Programmablauf und Logistik.

Anhang – Stimmen zur Konferenz

Starke Gespräche, wertvolle Impulse und die richtigen Menschen an einem Ort

„… Ein herzliches Dankeschön an dcyphr.® für die Organisation eines so sorgfältig kuratierten Events, das Schlüsselakteure aus Startups, Unternehmen und Forschung zusammengebracht hat, um die Zukunft von KI zu gestalten!“

KI-Garage

„Matthias Alexander Walenda, danke für diesen großartigen Tag auch an dich und dein Team! Ein außergewöhnliches Event, das durch hochkarätige Speaker, ein starkes Netzwerk und viele engagierte Mitwirkende aus der Region unvergessen bleibt. Inspirierend, nahbar und definitiv mit Lust auf mehr.“

Simone Pudell, nexspace Datacenter Colocations

„Es war eine beeindruckende und sehr erfolgreiche Veranstaltung. Es war mir eine große Freude, vor so einem Publikum zu sprechen, und eine noch größere Freude, mich mit vielen Menschen aus der Wissenschaft und Wirtschaft auszutauschen. Immer wieder gerne!“

Sonja Bozic, Microsoft

„Herzlichen Dank an Felix Schneider für die Moderation und an meine Mitdiskutanten Thomas Kropf, Thomas Schlechter und Christoph Garbe – sowie an das engagierte Team von dcyphr.® und dem HIP. Heidelberg kann Innovation – wenn wir sie vernetzen.“

Nicole Huber, IHK-Vizepräsidentin, Senior Vice President Corporate Development, AMERIA AG

„Was für ein Tag bei der hip Conference AI Science x Business im Heidelberg Innovation Park! Das Erfolgsrezept? Über 600 Visionärinnen und Visionäre, 70 Speakerinnen und Speaker, zwei großartige Locations und ein tolles Team in der Organisation. Das war ein super Event und wir denken, es hat auf jeden Fall eine zweite Auflage verdient. Genau dafür ist der Heidelberg Innovation Park gemacht – diese Community und was sie auf die Beine stellt, ist einfach unglaublich.“

Zur Person – Initiator & Kurator

Matthias Walenda ist Initiator und Kurator der AI Conference Science x Business sowie Gründer und Geschäftsführer der dcyphr.® GmbH. Er versteht sich als AI-Visionär, Netzwerker und Brückenbauer zwischen Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft. Bereits im Jahr 2017 beschäftigte er sich mit dem Aufstieg Künstlicher Intelligenz und gründete mit seiner damaligen Firma „1337bots AI Development“ ein frühes AI-Entwicklungsunternehmen. Zu einer Zeit, in der das technologische Potenzial bereits absehbar war, fehlte jedoch noch die wirtschaftliche Bereitschaft vieler Unternehmen, in KI zu investieren.

Diese Erfahrung prägt bis heute seine Arbeit: Ziel ist es, Künstliche Intelligenz so zu vermitteln, dass sie verstanden, verantwortungsvoll eingesetzt und wirtschaftlich wirksam wird. Die AI Conference Science x Business ist Ausdruck dieses Anspruchs – als Ort, an dem Forschung, Anwendung und Dialog auf Augenhöhe zusammenkommen.

Über dcyphr.®

Die dcyphr.® GmbH ist ein KI-Entwicklungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen unterstützt Organisationen aus Wirtschaft, Industrie und öffentlichem Sektor bei der strategischen Einordnung, Entwicklung und Umsetzung von Künstlicher Intelligenz. Der Fokus liegt auf angewandter KI, digitaler Transformation sowie der nachhaltigen Verknüpfung von Technologie, Organisation und Menschen.

dcyphr.® versteht sich als Brückenbauer zwischen Forschung und Praxis. Neben Beratungs- und Entwicklungsprojekten initiiert und kuratiert das Unternehmen Formate zum Wissens- und Technologietransfer, darunter Konferenzen, Fachveranstaltungen und Dialogplattformen. Ziel ist es, Künstliche Intelligenz verständlich, verantwortungsvoll und wirtschaftlich wirksam in Unternehmen und Gesellschaft zu verankern.

Informationen, Anmeldung & Presseanfragen:

https://dcyphr.io/conference

Matthias Walenda

dcyphr.® GmbH

Hans-Thoma-Str. 40

69121 Heidelberg

presse@dcyphr.io

