Neues Wohnkonzept im Schwarzwald: Haus Hoferer stellt auf Langzeit-Apartments für Berufstätige um

Die Zimmervermietung Schwarzwald im Haus Hoferer ist ein auf Langzeitvermietung spezialisiertes Apartmenthaus in Bad Peterstal-Griesbach.

Bad Peterstal-Griesbach, 12.06.2025 – Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach flexiblen Wohnlösungen hat das Haus Hoferer in Bad Peterstal-Griesbach sein Geschäftsmodell neu ausgerichtet. Das bisher als Garni-Hotel geführte Haus konzentriert sich unter dem Namen „Zimmervermietung Schwarzwald“ nun ausschließlich auf die Vermietung von komfortablen, möblierten Apartments für Langzeitgäste. Das Angebot zielt vor allem auf Monteure, Geschäfts- und Dienstreisende ab, die im Schwarzwald einen vollausgestatteten und naturnahen Rückzugsort auf Zeit suchen.

Die strategische Neuausrichtung, die bereits 2020 eingeleitet wurde, ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung im Hotelmanagement und einer sorgfältigen Analyse der Gästebedürfnisse. „Wir haben erkannt, dass viele Berufstätige mehr als nur ein anonymes Zimmer suchen“, so die Betreiber. „Deshalb bieten wir individuelles Wohnen mit Persönlichkeit. Unsere Gäste erhalten nicht nur eine Unterkunft, sondern einen privaten Rückzugspunkt, an dem sie nach einem anstrengenden Arbeitstag in der Natur entspannen können.“

Die modernen Apartments sind gemütlich eingerichtet und bieten mit großzügigen Wohnflächen und einer hochwertigen Ausstattung den idealen Komfort für längere Aufenthalte. Alle Wohneinheiten verfügen über eine eigene Küchenecke (Pantryküche). Zusätzlich steht den Mietern eine voll ausgestattete Etagenküche mit Geschirrspülmaschine sowie eine Waschmaschine zur Verfügung. Ein besonderes Merkmal sind die Balkone, die mit einem Blick auf die umliegenden Berge des Schwarzwaldes zum Verweilen einladen.

Die ruhige Lage im heilklimatischen Kurort Bad Peterstal-Griesbach unterstützt das Konzept des Hauses. Gäste können die gesunde Luft und zahlreiche Wander- und Freizeitmöglichkeiten nutzen, um einen Ausgleich zum Berufsalltag zu finden. Neben Berufstätigen sind auch Urlauber willkommen, die einen längeren Aufenthalt in der Ferienregion verbringen möchten.

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein unkomplizierter Buchungsprozess runden das Angebot ab. Weitere Informationen und Einblicke in die Apartments finden sich auf der neu eingerichteten Webseite.

Alle Details zum Angebot finden Sie unter: https://www.zimmervermietung-schwarzwald.de

Wir führen unser Hotel nicht mehr als Garni-Hotel, sondern wir vermieten Apartments und die Ferienwohnung in unserem Haus Hoferer unter „Zimmervermietung-Schwarzwald“ ausschließlich an länger bleibende Gäste.

