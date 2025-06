Der legendäre „Almauftrieb Tegernsee“ steigt am 29. Juni 2025 im Gut Kaltenbrunn am Tegernsee

Premiere Pop-Art-Kuh in Tracht: Design trifft bayerische Tradition

München/Tegernsee 2025 – Die „Almauftrieb Summer Edition“ von Philip & Evelyn Greffenius geht in die dritte Runde! Am Sonntag, 29. Juni 2025, verwandelt sich Michael Käfers Gut Kaltenbrunn am Tegernsee erneut in eine exklusive Eventkulisse. Zu der Sommer-Ausgabe des legendären Oktoberfest-Almauftriebs am Tegernsee hat sich wieder ein beeindruckender Gäste-Mix aus Showbiz, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien und aufstrebenden Newcomern angesagt.

Kulinarisch lockt ein exquisites 3-Gang-Menü aus der Käfer Küche – und für Weinliebhaber gibt es die speziell kreierten, limitierten „Almauftrieb“-Weine, darunter der Almauftrieb Grauburgunder 2024 und der „Almauftrieb Bio-Rosé 2024“ aus der prestigeträchtigen Côtes de Provence. Beide Weine sind in exklusiven Großflaschen erhältlich – als Doppel-Magnum (3 Liter), Imperial-Flasche (6 Liter) oder in einer streng limitierten Designflasche, gestaltet vom New Yorker Designkünstler Lucas G. Scheuer.

Scheuer, Absolvent der Parsons School of Design, verbindet in seinem Werk die rohe Energie New Yorks mit seiner familiären Verbundenheit zu Bayern. Seine poppige, augenzwinkernde Interpretation bayerischer Kultur – eine stehende Kuh in Tracht – ziert das Etikett der Sonderedition als modernes Statement alpiner Lebensfreude.

Die Weinlinie entstand in enger Partnerschaft mit dem renommierten Winzer Peter Michel, der mit seinem Gespür für elegante Cuvées und klare Rebsorten Charakteristik für die hohe Qualität der Almauftrieb-Weine steht.

Für die richtige Stimmung sorgen die Haus- und Hofbands Sternthaler und Birkldobler, unterstützt von traditionellen Trachten- und Musikgruppen aus dem Tegernseer Tal. Für den fulminanten Almabtrieb hosted by azurblanco sorgt ab 19:00 Uhr DJ Luke Greffenius mit coolen Beats im Lounge-Club „Firlefanz“.

Bereits am Samstag, den 28. Juni, startet die Almauftrieb Summer Edition mit einem stilvollen Preview-Auftakt im Gasthaus Altes Bad in Kreuth.

Natürlich ist Tracht angesagt, und Besucher dürfen sich auf ein echtes Schaulaufen der angesagtesten Dirndl- und Lederhosen-Trends freuen – und vielleicht sogar schon erste Inspirationen für die Wiesn 2025 mitnehmen. Ein sicherer Tipp dafür ist das angesagte Trachtenlabel Kinga Mathe, das auch dieses Jahr exklusiver Trachtenpartner des Almauftriebs ist und zahlreiche Eventgäste mit ihren Trachten einkleidet. Neben den hochwertigen Materialien bestechen die Kinga Mathe Dirndl diese Saison durch zarte, sinnliche Pastelltöne, die für einen eleganten Look sorgen. Trendfarben wie Pistazie setzen frische Akzente und werden unter anderem von sanften Blau- und Gelbtönen begleitet.

„Almauftrieb Tegernsee“

29. Juni 2025 – 14.00 – 22:00 Uhr

Gut Kaltenbrunn – Kaltenbrunn 1 – 83703 Gmund am Tegernsee

Almauftrieb Get Together“ Auftakt des Almauftriebs

28. Juni 2025 – 17:00 – 22:00 Uhr

Gasthaus Altes Bad in Kreuth: Wildbad Kreuth 2 – 83708 Kreuth

Der Vorverkauf hat begonnen – die Tickets sind schon jetzt heiß begehrt

Informationen: www.almauftrieb.com

Der ALMAUFTRIEB Veranstalter: Edition Sportiva

Die Münchner Agentur Edition Sportiva GmbH steht seit vielen Jahren für außergewöhnliche Events, stilvollen Lifestyle und exklusive Markenerlebnisse im Premiumsegment. Mit einem feinen Gespür für Ästhetik, Qualität und Atmosphäre hat sich Edition Sportiva als feste Größe im Bereich Lifestyle & Event etabliert.

Zu den bekanntesten eigenen Formaten der Agentur zählen unter anderem der Almauftrieb, ein exklusives Eventhighlight mit bayerischem Flair oder die renommierte Award Gala Next Generation Award, der über Jahre von Audi gefördert wurde. Auch das Format „Das Wiesnzelt“, das jahrzehntelang während des Münchner Oktoberfests stattfand gehört zu den Erfolgsprojekten der Edition Sportiva.

Der Almauftrieb Wein ist seit Kurzem auch als Firmenmitglied im Mallorca Country Club vertreten. Die dort exklusiv angebotenen Almauftrieb-Weine werden nicht nur ganzjährig im Club, sondern auch im Rahmen des ATP-Rasenturniers – der offiziellen Wimbledon-Vorbereitung – einem internationalen Publikum präsentiert.

Der ALMAUFTRIEB Winzerpartner Peter Michel

Das Weingut Michel liegt in der malerischen Weinregion Nahe und steht seit Generationen für höchste handwerkliche Qualität und charakterstarke Weine. Unter der Leitung von Peter Michel verbindet das Familienweingut Tradition mit moderner Kellertechnik und klarem Fokus auf elegante, mineralische Cuvées. Besonders bekannt ist das Weingut für seine fein ausbalancierten Grauburgunder- und Riesling-Weine, die regelmäßig nationale wie internationale Auszeichnungen erhalten. Mit Gespür für Terroir und Rebsorten Vielfalt schafft Peter Michel authentische Weine mit Handschrift – pur, präzise und nachhaltig erzeugt.

Der ALMAUFTRIEB PARTNER KINGA MATHE

Das Trachtenlabel Kinga Mathe mit der gleichnamigen Designerin ist seit 17 Jahren bekannt für ihre eleganten und zeitlosen Designs, die immer einen Hauch Glamour ausstrahlen und gleichzeitig die perfekte Passform und hohen Tragekomfort bieten. Ihre Kollektionen sind von klassischer Tracht inspiriert, auf eine moderne Weise interpretiert und in höchster Qualität umgesetzt.

Die ALMAUFTRIEB Location: Gut Kaltenbrunn & Altes Bad:

Gut Kaltenbrunn, Gmund

Am Nordufer des Tegernsee trifft Tradition auf Moderne. Oberhalb des Gmunder Seeufers erhebt sich Gut Kaltenbrunn. Ein Ort, welcher wie kaum ein anderer am Tegernsee für bayerische Gastlichkeit und höchsten Genuss steht. Das historische Ensemble ist nicht nur ein wertvolles Kulturgut, sondern auch ein wunderbarer Platz für Feste und Veranstaltungen aller Art – ob Jubiläum, Firmenfeier, Geburtstagsparty, Tagung, Open-Air-Konzert, Musikfest oder Opernaufführung.

HERZOGLICHES GASTHAUS ALTES BAD, Wildbad Kreuth

Dass ein bayerisches Gasthaus mit Wurzeln im 15. Jahrhundert zu neuem Leben erwacht, ist einer liebevollen Renovierung durch Korbinian Kohler zu verdanken. Statt stets Neuen hinterherzulaufen, setzen Korbinian Kohler und die herzogliche Familie auf das Hüten und Bewahren von Orten und Dingen. Bayerische Traditionsküche so wie sie sein soll: herzhaft, großzügig, ehrlich, denn auf der Speisekarte steht, was die Kreuther Natur zu bieten hat und flüssige Seelennahrung liefert Tegernseer Brauerei.

www.altesbad.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 08935612483

web ..: http://zierercommunications.de/

email : annette.zierer@zierercom.com

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: 08935612483

web ..: http://zierercommunications.de/

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.