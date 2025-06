Coolcation in den Pulse Hotels & Resorts oder dem Hilton Mauritius

Statt Hitzestress: Coolcation auf den Malediven & Mauritius! Leere Strände, milde 28-30 °C und exklusive Sommerdeals – wir zeigen die besten Rückzugsorte für entspannte Sonnentage.

In Südeuropa schnellen auch diesen Sommer wieder alle Temperaturampeln auf Rot und ein Hitzerekord nach dem anderen wird eingestellt. Auf den Malediven und auf Mauritius ist es auch in unserem Sommer immer angenehm. Auf den Malediven von 28-30 °C, aber eben auch nicht mehr. Außerdem gibt es besonders attraktive Angebote und die Strände sind wunderbar leer. Wir stellen die besten Coolcation-Spots des Sommers vor!

Millennial-Paradies Nova Maldives

Das junge All-Inclusive-Community-Resort im beliebten Süd-Ari Atoll richtet sich nicht nur an ein jüngeres Publikum. Im Vordergrund im Nova Maldives stehen „Good Soul Days“: Einfach mal die Seele baumeln lassen und wieder zu sich selbst finden. Ein Highlight zur Coolcation-Saison ist die jährliche Ocean Discovery Week Ende Juli. Durch die zahlreichen Unterwasserprogramme des Resort-Sterns, wie Tauchen und Schnorcheln in den kristallklaren Lagunen, kann eine natürliche Abkühlung geschaffen und faszinierende Begegnungen mit der Meereswelt ermöglicht werden.

nova-maldives.com

Familienresort Kandima Maldives

Für actionreichen Familienurlaub auf den Malediven ist das Kandima Maldives der Place to be. Denn auf der 3 Kilometer langen Insel gibt es alles, was das Familienherz begehrt. Bei den 264 Villen und Studios in unterschiedlichen Preiskategorien ist für jedes Budget etwas dabei. Ein Geheimtipp für Familien sind die Family Sky Studios, die mit ihren 110 m² großzügigen Platz bieten. Diesen Sommer gibt es zusätzlich ein VIP Summer Camp mit vielfältigem Programm und 2 Kinder bis 6 Jahre wohnen und essen umsonst. Mit klimatisierten Wasserbungalows direkt neben dem Wasser bietet das Kandima Maldives einen perfekten Ort, um der Hitze zu entkommen und sich im stilvollen Ambiente zu entspannen. Auch bietet das Kandima zahlreiche Abendaktivitäten, denn die Temperaturen sind am Abend milder als tagsüber, sodass man ein romantisches Stranddinner oder eine kleine Bootstour genießen kann.

kandima.com

Golfparadies Hilton Mauritius Resort & Spa

Das Hilton Mauritius erstrahlt nach einem kompletten Make-over am weltberühmten Flic-en-Flac Strand in einem neuen Look. Kulinarisch locken neue Restaurantkonzepte von thailändischer über indische bis kreolischer Küche. Geblieben sind nur beliebte legendäre Rituale wie die abendliche Fackelzeremonie und der Weltklasse-Gästeservice für den Hilton international bekannt ist. Für Golfer, die länger als 5 Nächte bleiben, bietet der renommierte Tamarina Golf Club auch im Sommer kostenlose Green Fees!

mauritius.hilton.com

