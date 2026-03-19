Neues Hörtraining in Friedrichshafen und Markdorf: Vortrag von HÖRTEC begeistert!

Bei einem öffentlichen Vortrag über ein neuartiges Hörtraining von HÖRTEC in Friedrichshafen war der Andrang gross.

Vortrag zeigt, wie das Hören zu Hause trainiert werden kann

Friedrichshafen, März 2025 – Volles Haus beim Vortrag über Hörtraining im Regionalen Innovationszentrum in Friedrichshafen : Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, um sich über ein innovatives Hörtraining von HÖRTEC in Friedrichshafen zu informieren, das das Verstehen von Sprache deutlich verbessern kann – vor allem bei Menschen mit Hörgeräten.

Der Vortrag, gehalten von Dipl.-Ing. und Entwickler Jan-Patric Schmid aus der Schweiz, präsentierte ein neuartiges Konzept, das wissenschaftlich untersucht ist und nun erstmals in der Region Friedrichshafen vorgestellt wurde. Das Besondere: Das Gehör lässt sich gezielt trainieren – ähnlich wie Muskeln.

Das Trainingssystem basiert auf einem einfach zu bedienenden Lerntablet mit 3D-Lautsprecher. Damit können Menschen bequem von zu Hause aus trainieren – völlig altersunabhängig und individuell angepasst an das persönliche Hörvermögen. Schon wenige Wochen Training können genügen, um erste Verbesserungen beim Sprachverstehen und der Konzentration festzustellen. Fortschritte werden dabei exakt analysiert, und die Übungen passen sich dem Lernfortschritt automatisch an.

Ein besonderes Highlight des Events: Die Besucher konnten viele Übungen live ausprobieren und selbst erleben, wie das Gehirn das Hören „neu lernen“ kann.

„Viele Menschen erleben, dass ein Hörgerät das Zuhören deutlich erleichtert, aber das Verstehen von Gesprächspartnern in Gesellschaft sehr schwierig sein kann. Wir hören mit den Ohren, aber das Verstehen passiert erst im Gehirn – und genau dabei hilft das Hörtraining von HÖRTEC“, erklärte Schmid, Entwickler des Programms.

Neben praktischen Tipps bot der Vortrag auch wissenschaftliche Hintergründe: So wurden Zusammenhänge zwischen Hörverlust und Demenz aufgezeigt – ein Thema, das zunehmend in den Fokus rückt. Studien zeigen, dass gezieltes Hörtraining nicht nur das Verstehen verbessert, sondern auch die geistige Fitness fördern kann.

Die Veranstaltung war kostenfrei und stieß auf großes Interesse. Viele Zuhörer zeigten sich überrascht, wie viel Spass es macht, das Gehör zu trainieren.

Das Hörtraining von HÖRTEC ist derzeit einzigartig in der ganzen Region am Bodensee und wird exklusiv in den Fachgeschäften von HÖRTEC in Friedrichshafen und Markdorf angeboten. Interessierte können das Hörtraining dort gratis testen. Mehr Informationen gibt es unter www.hoertec-hoersysteme.de

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Das KOJ Hearing Network ist ein spezialisiertes Netzwerk für moderne Hörversorgung mit Sitz in Achern (D). Im Zentrum steht die wissenschaftlich entwickelte KOJ® Gehörtherapie – ein Training, das das Gehirn unterstützt, Sprache besser zu verarbeiten und Verstehen nachhaltig zu verbessern.

Als Pionier auf diesem Gebiet vereint KOJ praxisnahe Audiotherapie mit neurowissenschaftlicher Forschung. Mit dem DiCoDi®-Test (Digital Cognitive Diagnostics) bietet das Unternehmen außerdem ein innovatives Screening zur Messung kognitiver Hörverarbeitung.

Ziel von KOJ ist es, Menschen mit Hörminderung nicht nur besser hören zu lassen, sondern wieder sicher, aktiv und mit Freude am Leben teilzunehmen.

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