Nachhaltiges Marketing für KMU – jetzt mit BAFA-Förderung bis zu 3.200 Euro bezuschusst

Nachhaltiges Marketing, staatlich bezuschusst: KMU erhalten nach Prüfung bis zu 6.400 EUR BAFA-Zuschuss für professionelle Digital- und Marketingberatung.

Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung unterstützt kleine und mittlere Unternehmen mit staatlich geförderter Beratung zu nachhaltigem Online-Marketing, SEO und digitaler Transformation.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen heute vor der Herausforderung, ihre Marketing-Aktivitäten effizienter, zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten – oft ohne ausreichendes Budget oder internes Fachwissen. Vincent Rammelt, Digital- und Marketingberater aus Hamburg mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 2.000 realisierten Webprojekten, bietet genau hier Unterstützung.

Was ist die BAFA-Förderung für KMU?

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bezuschusst im Rahmen des Programms „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“ professionelle Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler. Gefördert werden bis zu 80% des Beraterhonorars, was einem maximalen Zuschuss von bis zu 3.200 Euro entspricht – je nach Unternehmensstandort und Förderkonstellation.

Nachhaltiges Marketing als Beratungsschwerpunkt

Vincent Rammelt hat sich auf die BAFA-förderfähigen Beratungsthemen spezialisiert, die KMU einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschaffen:

o Digital-Beratung – Ganzheitliche Digitalisierungsstrategien für zukunftsfähige Unternehmensstrukturen

o Marketing-Beratung – Innovative Online-Marketing-Konzepte, die messbar wirken

o SEO-Beratung – Suchmaschinenoptimierung für langfristige organische Sichtbarkeit

o Local-SEO-Beratung – Lokale Auffindbarkeit für regional tätige Unternehmen

o GEO-Beratung – Strategische Beratung zur Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen (Generative Engine Optimization)

o CRO-Beratung – Conversion-Rate-Optimierung zur Steigerung des Umsatzes ohne Mehrbudget

Nachhaltigkeit als Querschnittsthema

Im Sinne des ESF-Plus-Grundsatzes zur ökologischen Nachhaltigkeit fließt in jede Beratung von Vincent Rammelt auch die Frage ein: _Wie können Marketingmaßnahmen ressourcenschonend, langfristig wirksam und zukunftsorientiert gestaltet werden?_

Einfacher Einstieg in die BAFA-Förderung

Der Beratungsprozess ist klar strukturiert: Nach einem kostenlosen Erstgespräch und der Prüfung der Förderfähigkeit übernimmt Vincent Rammelt die Begleitung durch den gesamten BAFA-Antragsprozess – von der Absichtserklärung über den Antrag bis zum Verwendungsnachweis.

_“Viele KMU wissen gar nicht, dass professionelle Marketingberatung staatlich gefördert werden kann. Mit der BAFA-Förderung nehme ich Unternehmern die finanzielle Hemmschwelle – und gemeinsam entwickeln wir ein nachhaltiges digitales Fundament.“_

“ Vincent Rammelt, Digital- und Marketingberater

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Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung

Nagelsweg 24B · 20097 Hamburg

Telefon: 0176 – 316 05 981

E-Mail: beratung@rammelt.email

Web: www.rammelt.email

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Über Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung

Vincent Rammelt Digital- und Marketingberatung ist ein auf digitales Marketing und Online-Strategien spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Hamburg. Gegründet und geführt von Vincent Rammelt, blickt das Unternehmen auf eine über 20-jährige Expertise im digitalen Umfeld zurück – seit 2000 begleitet Vincent Rammelt Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Transformation.

Mit mehr als 2.000 erfolgreich abgeschlossenen Webprojekten zählt das Unternehmen zu den erfahrenen Partnern für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre digitale Sichtbarkeit ausbauen und ihr Online-Marketing professionalisieren möchten. Der Beratungsansatz zeichnet sich durch methodische Analyse, individuelle Lösungskonzepte und datengetriebene Strategien aus – stets mit dem Ziel eines messbaren, nachhaltigen Unternehmenserfolgs.

Beratungsphilosophie

Im Mittelpunkt jeder Zusammenarbeit stehen Transparenz, Verlässlichkeit und klare Kommunikation. Vincent Rammelt verfolgt einen strukturierten Prozess: Von der individuellen Ausgangsanalyse über einen strategischen Vision-Call bis zur konsequenten Zielfokussierung begleitet er seine Kunden Schritt für Schritt – mit realistischen Zeitrahmen und messbaren Ergebnissen.

Pressekontakt:

Vincent Rammelt Digital- & Marketingberater

Herr Vincent Rammelt

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