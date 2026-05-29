Neues E-Book von Markus Poniewas: „Die Wahrheit über Partnersuche“

Markus Poniewas von PV-Exklusiv hat ein Buch für anspruchsvolle Singles veröffentlicht, die ihre Partnersuche erfolgreicher gestalten möchten. Er räumt darin mit verbreiteten Irrtümern auf.

Warum finden Menschen, die beruflich erfolgreich, sozial eingebunden und eigentlich beziehungsbereit sind, dennoch keinen passenden Partner? Warum führen viele Dates nicht weiter, obwohl die Voraussetzungen zunächst stimmen? Und warum scheitert Partnersuche oft nicht am Angebot, sondern an Erwartungen, Selbstbildern und unbewussten Mustern? Diesen Fragen widmet sich Markus Poniewas, Geschäftsführer der Düsseldorfer Partnervermittlung PV-Exklusiv GmbH, in seinem neuen E-Book „Die Wahrheit über Partnersuche – Was Sie wissen müssen, um richtig zu wählen“.

Das Buch, das auf der Website www.pv-exklusiv.de kostenlos erhältlich ist, richtet sich an anspruchsvolle Singles, die keine unverbindlichen Kontakte suchen, sondern eine tragfähige, wertvolle und verlässliche Partnerschaft. Es ist zugleich Ratgeber, Reflexionshilfe und Einblick in die Erfahrung aus Jahrzehnten professioneller Partnervermittlung. „Viele Menschen kommen in die Partnersuche mit dem ehrlichen Wunsch, es diesmal richtig zu machen“, sagt Markus Poniewas. „Doch gerade dieser Wunsch führt häufig dazu, dass sie zu streng prüfen, zu schnell vergleichen oder an einem Idealbild festhalten, das mit echter Passung wenig zu tun hat. Dieses Buch soll helfen, klarer zu sehen.“

Partnersuche zwischen Wunschbild und Wirklichkeit

Im Zentrum des E-Books steht eine zentrale Unterscheidung: Was Menschen sich wünschen, ist nicht immer das, was sie für eine stabile Beziehung tatsächlich brauchen. Attraktivität, Status, Bildung, Stil und Lebensumfeld spielen eine Rolle. Doch langfristig tragen andere Faktoren: Verlässlichkeit, emotionale Reife, Konfliktfähigkeit, gemeinsame Werte, Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft, sich wirklich einzulassen. Das Buch zeigt, wie häufig Partnersuche an der Oberfläche hängen bleibt. Viele Singles wissen sehr genau, was sie nicht mehr wollen. Schwieriger wird es, wenn sie unterscheiden sollen, welche Kriterien wirklich unverzichtbar sind und welche nur vertraute Gewohnheiten, Schutzmechanismen oder alte Wunschbilder widerspiegeln. „Ein häufiger Fehler besteht darin, den passenden Menschen mit dem perfekten Menschen zu verwechseln“, erklärt Markus Poniewas. „Perfektion ist oft eine Projektion. Passung dagegen zeigt sich im Gespräch, im Umgang mit Unterschieden und in der Frage, ob zwei Lebensentwürfe wirklich miteinander tragfähig werden können.“

Warum Online-Dating für viele anspruchsvolle Singles an Grenzen stößt

Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Unterschied zwischen Online-Dating und professioneller Partnervermittlung. Poniewas beschreibt darin, warum digitale Plattformen zwar Kontaktmöglichkeiten schaffen, aber nicht automatisch zu Qualität, Verbindlichkeit oder Tiefe führen. Die Logik vieler Apps beruht auf Geschwindigkeit, Sichtbarkeit und Auswahl. Genau das kann für Menschen mit ernsthaftem Beziehungswunsch zur Belastung werden. Viele Nutzerinnen und Nutzer erleben Online-Dating als ermüdend: viele Profile, viele Chats, wenig Substanz. Es entsteht der Eindruck ständiger Verfügbarkeit, während echte Verbindlichkeit seltener wird. Das E-Book zeigt, weshalb diese Dynamik gerade bei gebildeten, beruflich etablierten und reflektierten Menschen häufig zu Frustration führt. „Menschen sind keine Datensätze“, sagt Markus Poniewas. „Eine stabile Partnerschaft entsteht nicht dadurch, dass zwei Profile rechnerisch zusammenpassen. Sie entsteht, wenn Werte, Lebensphase, Nähebedürfnis und innere Haltung zueinanderfinden. Genau dort beginnt die Arbeit einer persönlichen Partnervermittlung.“

Ein Buch für Menschen, die bewusster wählen möchten

„Die Wahrheit über Partnersuche“ ist kein schneller Dating-Ratgeber mit einfachen Erfolgsversprechen. Das E-Book setzt tiefer an. Es beschreibt typische Denkfehler von Frauen und Männern, beleuchtet die Partnersuche ab 50, erklärt die Rolle von Geld, Status und regionalen Grenzen und zeigt, warum Lebensphasen die Partnerwahl stark beeinflussen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Frage, warum Menschen sich selbst in der Partnersuche oft im Weg stehen. Zu hohe Erwartungen, unrealistische Selbstwahrnehmung und fehlende Offenheit gehören laut Poniewas zu den häufigsten Hindernissen. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern um Selbstklärung. „Wer auf Partnersuche ist, sollte nicht kleiner denken, sondern genauer“, so Poniewas. „Es geht nicht darum, Ansprüche aufzugeben. Es geht darum, die richtigen Ansprüche zu haben. Respekt, Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit sind unverzichtbar. Ob jemand denselben Musikgeschmack oder denselben Urlaubsstil hat, ist meist weniger entscheidend, als viele glauben.“

Partnersuche ab 50: andere Maßstäbe, neue Chancen

Das Buch richtet einen ausführlichen Blick auf die Partnersuche in der zweiten Lebenshälfte. Gerade Menschen ab 50 bringen viel mit: Erfahrungen, Erfolge, Verletzungen, Kinder, frühere Beziehungen, berufliche Verantwortung und gewachsene Lebensgewohnheiten. Dadurch wird die Suche nicht einfacher, aber oft bewusster. Poniewas zeigt, dass sich die Maßstäbe mit zunehmendem Alter verschieben. Äußere Kriterien verlieren nicht vollständig an Bedeutung, aber sie reichen nicht mehr aus. Entscheidend wird, ob zwei Menschen in ihrem Lebensrhythmus, ihren Werten und ihrem Näheverständnis zueinanderpassen. Auch Themen wie Fernbeziehung, Suchradius, finanzielle Unterschiede und der Umgang mit vergangenen Beziehungserfahrungen werden offen angesprochen. „Viele Singles ab 50 suchen nicht irgendeinen Neuanfang“, sagt Poniewas. „Sie suchen eine Beziehung, die zu ihrem heutigen Leben passt. Das verlangt Ehrlichkeit: über sich selbst, über die eigene Lebensphase und über die Frage, wie viel Veränderung man wirklich zulassen möchte.“

Professionelle Partnervermittlung als strukturierter Weg

Das E-Book macht deutlich, dass professionelle Partnervermittlung nicht mit Kontaktvermittlung oder bloßer Adressweitergabe zu verwechseln ist. Vielmehr geht es um einen sorgfältigen Prozess: persönliche Gespräche, Klärung von Werten und Erwartungen, realistische Einschätzung der Suchkriterien, diskrete Vorauswahl und begleitende Rückmeldung. PV-Exklusiv versteht Partnervermittlung als persönliche, diskrete und individuelle Begleitung. Statt auf Masse setzt das Unternehmen auf Vorauswahl, Erfahrung und Menschenkenntnis. Das Ziel ist nicht, möglichst viele Kontakte zu erzeugen, sondern solche Begegnungen anzubahnen, die eine echte Chance auf Entwicklung haben. „Gute Vermittlung schützt vor Zufall, aber sie ersetzt nicht die eigene Bereitschaft“, betont Markus Poniewas. „Wir können Türen öffnen, Vorschläge machen, Muster spiegeln und Menschen zusammenbringen, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. Gehen müssen die Menschen selbst. Beziehung entsteht immer zwischen zwei Personen, die bereit sind, Verantwortung für das Miteinander zu übernehmen.“

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PV-Exklusiv GmbH

Herr Markus Poniewas

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Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Markus Poniewas ist Autor des kostenlos erhältlichen E-Books „Die Wahrheit über Partnersuche. Was Sie wissen müssen, um richtig zu wählen“. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

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