Exklusive Partnervermittlung: Erreichbarkeit und Präsenz sehr wichtig

Immer an der Seite des Kunden zu sein, ist der Ansatz der bekannten VIP-Partnervermittlung PV-Exklusiv.

Der Mensch ist nicht dafür gemacht, allein zu sein, und ungewollte Einsamkeit wirkt sich bei vielen auf das körperliche und mentale Wohlbefinden aus. Daher wollen Singles, die sich an eine Partnervermittlung wenden, nichts dem Zufall überlassen. Sie suchen den Rat von Profis, um schnell, diskret und komfortabel den richtigen Partner zu finden, was ohne die Partnervermittlung entweder mit erheblichem Aufwand verbunden oder sogar völlig unmöglich wäre.

„Doch Kunden müssen genau schauen, welche Partnervermittlung sie auswählen. Die Unterschiede sind erheblich. So sind zum Beispiel Erreichbarkeit und Vernetzung zwei entscheidende Kriterien für die Gute einer Partnervermittlung und die Erfolgsaussichten. Ist dies nicht gegeben, können Kunden schon daran zweifeln, dass sie wirklich hochkarätige Partnervorschläge erhalten“, sagt Markus Poniewas. Der bekannte Berater ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Partnervermittlung tätig und weiß als Geschäftsführer von PV-Exklusiv, worauf es bei der Partnervermittlung ankommt. Die Partneragentur PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de) mit Sitz in Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft.

Dies sei das Erfolgsgeheimnis von PV-Exklusiv. „Wir überlassen nichts dem Zufall, sondern sorgen mit unseren stabilen und etablierten Netzwerken und unserer sichtbaren Präsenz an zahlreichen Standorten für beste Ergebnisse. In ganz Deutschland sowie in Österreich, Spanien und der Schweiz ist unser Mitarbeiter-Team täglich für die Kunden unterwegs und berät und betreut diese mit Herz und Verstand. Neben unserer Zentrale für exklusive Partnervermittlung in Düsseldorf haben wir 39 Rufnummern eingerichtet, über die Kunden täglich mit uns in Verbindung treten können: von A wie Aachen über M wie München bis Z wie Zürich“, wie Markus Poniewas herausstellt.

Daher ist die dauerhafte Erreichbarkeit kein Marketing-Gag, sondern Realität. „Wir haben uns voll dem persönlichen und diskreten Service für unsere Kunden unterworfen. An allen Standorten sind die Büros jeden Tag besetzt, sodass Kunden aus Österreich, der Schweiz und Spanien ständig einen festen Ansprechpartner haben. Unser südeuropäisches Büro befindet sich auf Mallorca, wo wir als exklusive Partnervermittlung einen festen Platz eingenommen haben.“

Diese Verbreitung hat große Vorteile für die Kunden von PV-Exklusiv, betont Markus Poniewas, der seit Jahrzehnten erfolgreich in der Partnervermittlung tätig ist. „Unsere Kunden können sicher sein, dass wir einen sehr guten Überblick haben und ihnen den potenziell passenden Partner auch aus weiter entfernten Regionen vorstellen können. Wir sind so breit aufgestellt, dass wir schon Menschen aus Hamburg und München, aus Kiel und Stuttgart, aus Aachen und Berlin zusammengebracht haben. Und auch international funktionieren unsere Services in der Partnervermittlung. An Top-Standorten wie Bern, Genf, Palma de Mallorca, Wien und Zürich bringen wir seit vielen Jahren Menschen für eine vertraute Partnerschaft zusammen.“

Dass sich PV-Exklusiv dabei konsequent als Partnervermittlung für die besten Kreise positioniert hat, hilft natürlich erheblich. „Wir sind dafür bekannt, die internationale und seriöse VIP-Partnervermittlung für Top-Männer und -Frauen zu sein. Und gerade diese Klientel legt äußerst großen Wert auf umfassende Services. Diese können wir durch unsere Aufstellung bieten und sind auf diese Weise der richtige Ansprechpartner für Menschen mit höchsten Ansprüchen.“ Daher seien ständige Erreichbarkeit und hohe physische Präsenz wesentliche Merkmale einer VIP-orientierten Partnervermittlung.

