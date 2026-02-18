Neuer Standort, bewährte Qualität: about:dents startet am neuen Standort in Berlin Prenzlauer-Berg

Praxis für Zahnmedizin about:dents startet nach erfolgreichem Umbau am neuen Standort in der Greifswalder Straße 207b – Hervorragende ÖPNV-Anbindung und modernste digitale Zahnmedizin.

Berlin. Die Zahnarztpraxis about:dents hat zum Jahreswechsel 2026 einen wichtigen Meilenstein erreicht: Nach intensiven Umbauarbeiten eröffnete die Praxis für Zahnmedizin am 19. Januar 2026 ihre neuen, modernen Räumlichkeiten in der Greifswalder Straße 207b, 10405 Berlin. Der Umzug vom bisherigen Standort in der Greifswalder Straße 122 markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung der Praxis, die sich durch ihre Philosophie „Qualität über Profit“ auszeichnet.

Der neue Standort in Berlin-Prenzlauer Berg bietet Patientinnen und Patienten nicht nur eine hervorragende Erreichbarkeit durch die unmittelbare Nähe zur Tramhaltestelle Hufelandstraße, sondern auch modernste Ausstattung für digitale Zahnmedizin. „Wir haben die Umbauphase genutzt, um unsere Praxis noch zeitgemäßer zu gestalten und unseren Patienten ein optimales Behandlungsumfeld zu bieten“, erklärt Christina Stoll, Zahnärztin und Praxisinhaberin.

about:dents steht für eine ganzheitliche zahnmedizinische Betreuung, die sich am aktuellen medizinischen Stand orientiert und die individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Das erfahrene Team um Zahnärztin Christina Stoll legt besonderen Wert auf Kommunikation auf Augenhöhe, transparente Behandlungskonzepte, unterstützt durch modernste Technik und künstliche Intelligenz.

Das umfassende Leistungsspektrum der Berliner Zahnarztpraxis reicht von professioneller Zahnreinigung über ästhetische Zahnheilkunde, Implantate und Aligner bis hin zur Behandlung von Angstpatienten.

Weitere Informationen unter about-dents.de.

Adresse:

about:dents – Praxis für Zahnmedizin

Greifswalder Str. 207 B

10405 Berlin

Bei about:dents steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Berliner Zahnarztpraxis verbindet modernste Zahnmedizin auf höchstem fachlichen Niveau mit einem ganzheitlichen Behandlungsansatz, der die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten berücksichtigt.

Zahnärztin Christina Stoll und ihr erfahrenes Team setzen auf Kommunikation auf Augenhöhe, transparente Behandlungskonzepte und den gezielten Einsatz modernster Technologien – von digitaler Diagnostik bis hin zu KI-gestützten Verfahren.

Das Leistungsspektrum ist umfassend: professionelle Zahnreinigung und Prophylaxe, ästhetische Zahnheilkunde, Implantate, Aligner-Behandlungen sowie einfühlsame Betreuung von Angstpatienten. Fachkompetenz und Empathie gehen dabei Hand in Hand.

„Unser Ziel ist es, dass Patientinnen und Patienten jeden Alters unsere Praxis nach der Behandlung mit einem Lächeln verlassen“, bringt Christina Stoll die Philosophie von about:dents auf den Punkt.

