Neue Standorte, Services und Funktionen: Akamai stellt Weichen für das nächste Jahrzehnt des Cloud Computing

Neue globale Standorte stellen alte Cloudarchitekturen in Frage und schaffen ein modernes, verteiltes Design für Cloud Computing.

CAMBRIDGE, Massachusetts (USA) – Juli 2023 – Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), das Cloudunternehmen, das das digitale Leben unterstützt und schützt, eröffnete heute drei Cloud-Computing-Standorte, die die Vision des Unternehmens für eine neue Art von Cloud zum Leben erwecken. Diese ist auf die Anforderungen moderner Anwendungen zugeschnitten, die eine höhere Performance, geringere Latenzzeiten und echte globale Skalierbarkeit erfordern, für die die derzeitigen Cloudarchitekturen nicht ausgelegt sind.

Die neuen Standorte sind der erste Meilenstein von Akamai, um Rechen-, Speicher-, Datenbank- und andere Services auf demselben Backbone bereitzustellen, der auch dem heutigen Edge-Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 4.200 Standorten in 134 Ländern zugrunde liegt.

„Verteilte Workloads erfordern eine verteilte Infrastruktur“, so Adam Karon, Chief Operating Officer und General Manager der Cloud Technology Group von Akamai Technologies. „Veraltete, zentralisierte Cloudarchitekturen wurden nicht für die Anforderungen von Entwicklern und Unternehmen konzipiert, die Anwendern heute ein besseres Nutzererlebnis bieten müssen. Der heutige Anspruch macht es immer wichtiger, Anwendungen und Daten näher an den Kunden zu bringen.“

Akamai verfolgt einen neuen Ansatz für Cloud Computing, der die Art und Weise verändert, wie Entwickler und Unternehmen Anwendungen und Daten programmieren, bereitstellen und sichern – über die gesamte Bandbreite der Datenverarbeitung vom Core bis an die Edge. Bei den neuen Standorten hat Akamai die konventionellen Designprinzipien für Rechenzentren neu konzipiert. Neben der Skalierung seiner zentralen Cloud-Computing-Services nutzte Akamai seine umfassende Erfahrung im Bereich der Inhaltsbereitstellung, um jeden Standort mit dem globalen Backbone des Unternehmens zu verbinden. Auf diese Weise bietet Akamai größeren Kunden aus dem kommerziellen Sektor die Einfachheit, Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit seiner Linode-basierten Cloud-Computing-Services mit einer Architektur, die für die Zukunft des Cloud Computing entwickelt wurde.

Fünf neue Standorte in den USA, Europa und Asien

Die neuen Standorte von Akamai befinden sich strategisch günstig in Paris, Washington, D.C. und Chicago. In Seattle und Chennai, Indien, werden im Laufe dieses Quartals weitere Standorte eröffnet. Sie verfügen über ein neues Architekturdesign und eine neue Hardwarekonfiguration, die leistungsstarke, skalierbare Cloud-Ressourcen für kommerzielle Nutzer im globalen Netzwerk von Akamai ermöglichen.

? Mit dem neuen Standort in Paris ist Akamai in der Lage, Unternehmen in der Europäischen Union bei der Bewältigung der wachsenden Herausforderungen im Bereich der Datensouveränität zu unterstützen. Paris verfügt über die höchste Dichte an Rechenzentrumskapazitäten in Europa.

? Der neue Standort von Akamai in Washington, D.C. schafft eine Präsenz in einem Gebiet, das als globaler Mittelpunkt für Rechenzentren gilt. In Nord-Virginia befindet sich mehr als die Hälfte des gesamten Bestands an primären Rechenzentren in den Vereinigten Staaten.

? Der neue Standort in Chicago bietet Kunden von Akamai Zugang zu Cloud-Computing-Services auf dem weltweit fünftgrößten Markt für Rechenzentren. Dies ist eine attraktive Replikationsmöglichkeit für latenzempfindliche Multi-Cloud-Workloads, die in Philadelphia und Washington ausgeführt werden.

? Die Präsenz von Akamai in Seattle verschafft dem Unternehmen Zugang zu einer wachsenden Community von Entwicklern und Start-up-Kunden. Seattle ist der achtgrößte Markt in den USA und hat sich zu einem wichtigen Knotenpunkt für Rechenzentren von Unternehmen im pazifischen Nordwesten entwickelt.

? Der neue Standort von Akamai in Chennai wird dem Unternehmen einen besseren Zugang zu einem der größten IT-Zentren Indiens verschaffen. Eine Umfrage von Akamai im April 2023 unter seinen Partnern ergab, dass 48 Prozent der Befragten in Indien davon ausgingen, dass zwischen 21 und 40 Prozent der IT-Budgets für die Cloud ausgegeben werden würden.

„Anwendungen der nächsten Generation erfordern eine Cloudinfrastruktur, die mit deutlich geringeren Latenzzeiten und Übertragungsgebühren einher geht als die heutigen Cloudanbieter“, so Karon. „Was wir aufbauen, ist für diese neue Welt konzipiert. Wir haben den einzigartigen Vorteil, dass wir die Cloud aufgrund der Art unseres Geschäfts und unseres Kundenstamms aus einer anderen Perspektive sehen. Und das Feedback, das wir nicht nur von unseren eigenen Kunden, sondern auch von den Kunden unserer Mitbewerber zunehmend erhalten, ist, dass unsere Vision viele der Herausforderungen in puncto Skalierung und Portabilität löst, mit denen sie bei den derzeit verfügbaren zentralisierten Cloudoptionen konfrontiert sind.“

Neue Premium-Instanzen

Außerdem kündigte das Unternehmen neue Premium-Instanzen an, die eine konsistente Performance, vorhersagbare Ressourcen- und Budgetzuweisung und einfachere SKU-Verwaltung für größere kommerzielle Workloads bieten. Die neuen Instanztypen garantieren die Zuweisung zur leistungsfähigsten verfügbaren Prozessor- und Hardwarekombination. Sie erleichtern auch die Verwaltung mehrerer Bereitstellungen und Upgrades ohne komplizierten SKU-Abgleich, der bei den drei führenden Hyperscale-Anbietern oft mehr als 100.000 Änderungen pro Monat ausmacht. Der neue Premium-Service, der an allen neu eröffneten Standorten verfügbar ist, ergänzt die bestehenden, gemeinsam genutzten und dedizierten Angebote von Akamai.

Verdopplung der Objektspeicherkapazität

Darüber hinaus gab Akamai bekannt, dass es die Kapazität seines Objektspeicherprodukts auf ein Petabyte und eine Milliarde Objekte pro Bucket verdoppelt hat. Das Upgrade ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf höhere Datenmengen, um skalierbare, leistungsfähige und latenzarme cloudnative Anwendungen und Analyselösungen zu entwickeln. An allen heute angekündigten neuen Standorten werden Cluster mit diesen erhöhten Limits verfügbar sein.

Neuer globaler Load Balancer

Zuletzt kündigte das Unternehmen an, noch in diesem Quartal den Akamai Global Load Balancer einzuführen, den ersten von mehreren geplanten integrierten Services nach der Übernahme von Linode durch Akamai. Die neuen globalen Lastausgleichsfunktionen stellen sicher, dass es keinen Single Point of Failure gibt, und leiten Traffic-Anfragen an das optimale Rechenzentrum weiter, um die Latenzzeit zu minimieren.

Der Global Load Balancer von Akamai überbrückt die bestehende Funktionalität von Linode NodeBalancers für den lokalen Traffic-Lastausgleich mit den bestehenden Akamai Global Traffic Manager- und Application Load Balancer-Services. Die daraus resultierende Integration ermöglicht Kunden, zwischen lokalem und globalem Lastausgleich über das Netzwerk von Akamai und die schnell wachsende Anzahl von Standorten zu wählen. Die Einführung des Akamai Global Load Balancers ist eine entscheidende Komponente der Vision von Akamai von der Connected Cloud.

Die neuen Cloud-Computing-Standorte und -Funktionen sind Teil der Akamai Connected Cloud, einer massiv verteilten Edge- und Cloud-Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung. Diese bringt die Anwendungen und Erlebnisse näher zum Nutzer und hält Bedrohungen fern. Die Akamai Connected Cloud wurde im Februar angekündigt und baut auf 25 Jahren Erfahrung in der Skalierung und Sicherung des Internets für die größten Unternehmen der Welt auf.

Weitere Informationen zur Akamai Connected Cloud und den Cloud-Computing-Services von Akamai finden Sie auf der Website von Akamai.

