Leuchtendes Urlaubsfeeling nachhause holen | Lampenwelt.de präsentiert Leuchten zum Fernwehstillen

Lichtideen, die Farben und Materialien unserer Sehnsuchtsorte aufgreifen, bringen positive Atmosphäre in unsere Wohnräume, die die schönsten Erlebnisse aus dem letzten Trip präsent werden lassen.

Schlitz, 13. Juli 2023 – Das Flair vom letzten Urlaub in die vier Wände holen – so lässt sich das Fernweh nach Traumorten wie der Amalfi-Küste, Marokko oder Sylt ein wenig stillen. Lichtideen, die die typischen Farben und Materialien der Sehnsuchtsorte aufgreifen, bringen eine positive Atmosphäre in unsere Wohnräume, die uns die schönsten Erlebnisse aus dem letzten Trip ans andere Ende der Welt präsent werden lassen. Welche Lichtideen welche Orte am besten in unseren Wohnräumen erlebbar machen, präsentiert Lampenwelt.de:

Amalfi-Feeling im eigenen Wohnzimmer

Italien ist nicht zuletzt aufgrund seiner unendlichen Strände ein Sehnsuchtsort schlechthin. Vom Gardasee bis zur Amalfi-Küste begegnen uns im typisch mediterranen Wohnambiente Materialien wie Terracotta, Travertin und Marmor. Von floralen Musterungen über Mosaike und verspielte Prägungen sind die Ausgestaltungen vielseitig. Mit Mut zu natürlichen Kontrasten ist der Amalfi-Chic ein repräsentativer Wohnstil mit viel Spielraum für Individualität.

Sylt-Look für zuhause

Maritimes Strandhaus-Flair lässt den Sommerurlaub gefühlt noch länger dauern – und das im eigenen Zuhause. Wenn der Coastal-Trend in unsere vier Wände einzieht, hat er Furnierholz, Textilien, Segeltücher und Muscheln im Gepäck. Charakteristisch für seine beruhigende Wirkung sind helle Cremetöne von Sand bis Braun kombiniert mit satten und leichten Blauabstufungen. Umschmeichelt von warmweißem Licht lassen die Leuchtendesigns Tagträume immer wieder aufs Neue genießbar werden.

Karibik-Vibes für Wohnraum und Garten

Schönwettergarantie, türkises Meer und im Wind raschelnde Palmen: Diese Szenerie kommt wohl vielen beim Gedanken an den Traumurlaub in den Sinn. Um das Planen und Tagezählen zu versüßen, holen wir uns das Exotic-Flair einfach ins Wohnzimmer. Vom dekorativen, beleuchteten Ventilator mit Flügeln aus Weidengeflecht über tropische Motivleuchten bis zu Lichtideen aus Bambus, Bananenstaudenfaser und Kokosnuss ist die Auswahl groß – ebenso wie die Lichtwirkung.

Asia-Chic im heimischen Interieur

Ganz gleich, ob Thailand, China oder Japan – der Asienurlaub steht für viele auf der Traumliste. Die meditative Ruhe, die wir von asiatischen Einrichtungen gewohnt sind, laden wir mit den passenden Lichtideen aus Papier, Bambus & Co. zu uns nachhause ein. Von Stäbchenoptik mit faszinierenden Symmetrien über typische asiatische Zeichen und Muster bis zu Papierleuchten in der Tradition der japanischen Reispapierlaterne ist die Auswahl vielseitig. Dabei muss es nicht immer echtes Papier sein: Auch mundgeblasenes Glas transportiert die typische Optik und Wirkung ganz wunderbar.

Marokko-Flair nachhause holen

Orientalische Genusswelten lassen wir mit Leuchten aus bunt gemusterten Stoffen und Schirmen mit Lochmustern in unseren Wohnzimmern wirken. Laternen, die an Tausendundeine Nacht erinnern, Ornamente, die eine faszinierende Symbiose mit warmweißem Licht eingehen, und farbenfrohe Glaskunst transportieren den Vibe, der uns im Marokko-Urlaub das Gefühl von Freiheit und Abenteuerlust beschert. Für leuchtende Traumwelten im eigenen Interieur.

