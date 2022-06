Umfassende Lösungen für die Herausforderungen der Personaltransformation aus einer Hand – Neue Partnerschaft zwischen bbw Gruppe und 10 k Beratung.

Viele Branchen sehen sich aktuell mit einer komplexen Umbruchsituation konfrontiert – neue Technologien und Märkte, aber auch Krisen und Klimawandel bedingen einen hohen Veränderungsdruck für Unternehmen. Ist der Weg in die Zukunft skizziert, müssen alle im Unternehmen mitgenommen werden. Dazu braucht es klare Führungs-, Bildungs- und Mobilitätskonzepte.

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg als größter Bildungsträger der Region und die 10 k Beratung als deutschlandweit führendes Unternehmen im Bereich der Konzepte, Kommunikation und Umsetzung von Personaltransformationen haben sich nun entschlossen, ihre Kompetenzen zusammen zu bringen, um Unternehmen, Gremien und Mitarbeitenden umfassende und zukunftsfähige Lösungen aus einer Hand zu bieten.

„Wir entwickeln Transformationskonzepte, die Akzeptanz haben bei Führungskräften, Mitbestimmung und Belegschaften. Damit eine Neuausrichtung wirklich gelingt, stehen wir allen Akteur:innen über den gesamten Zeitraum beratend zur Seite und begleiten Konzepte interner wie externer Neuorientierung für die Mitarbeiter:innen. Die Bandbreite unserer Dienstleistung reicht dabei von der Unterstützung bei der Neuaufstellung eines Unternehmens bis hin zu Transfergesellschaften, wenn nicht alle Mitarbeiter:innen mitgenommen werden können“, so Stefan Detzel, Geschäftsführer der 10 k Beratung.

„Qualifizierungskonzepte müssen für jeden Betrieb individuell geschmiedet werden. Mit unserer Kompetenz und Breite im Bereich der beruflichen Weiterbildung erreichen Unternehmen und Mitarbeiter:innen sicher und schnell ihr Ziel. So schaffen wir passgenaue, individuelle Bildungslösungen entlang der Bildungsketten und Qualifikationsstufen – vom Ausbilderschein bis zum Studium an unserer bbw Hochschule“, sagt Dr. Sascha J. Flemnitz, Geschäftsführer des bbw.

Ziel der Kooperation ist es, die Stärken und Erfahrungen von 10 k und bbw zu nutzen, um Unternehmen bei Transformationsprozessen zu begleiten und in den Bereichen Zukunftsplanung, Strategie, Führung, Outplacement, Qualifizierung und Kommunikation umfassend zu unterstützen.

Die 10 k Beratung ist in vielfältigen Unternehmenskontexten tätig: Sie berät Unternehmen, Gremien und Mitarbeitende zu allen Fragen der innerbetrieblichen Entwicklung, Qualifizierung und Mobilität. Gleichermaßen berät sie Mitarbeiter:innen und Führungskräfte nach außen zu einem neuen Arbeitsplatz (Outplacement). Dabei schöpft sie aus 30 Jahren Erfahrung in den Feldern der beruflichen Neuorientierung und Unternehmenstransformation sowie einem lebendigen Ökosystem aus interdisziplinären Expert:innen.

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist eine gemeinnützig tätige Unternehmensgruppe von drei in Berlin-Brandenburg und einem in China tätigen Unternehmen. Mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Studienangeboten ist die bbw Gruppe seit über 50 Jahren professioneller Bildungspartner der Wirtschaft auf allen Niveaustufen beruflicher Bildung. An der Seite der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) entwickelt das bbw Fach- und Führungskräfte für Unternehmen in vielen Branchen und ist in ein breites Netzwerk von Partner:innen eingebunden – lokal, regional und international.

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist eine gemeinnützig tätige Unternehmensgruppe in Berlin-Brandenburg. An der Seite der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) entwickelt das bbw Fach- und Führungskräfte für Unternehmen in vielen Branchen. Mit vielfältigen Aus-, Weiterbildungs- und Studienangeboten ist die bbw Gruppe professioneller Bildungspartner der Wirtschaft auf allen Niveaustufen beruflicher Bildung. Die bbw Gruppe ist mit aktuell rund 20 Bildungszentren und Standorten in die Region präsent. Zum bbw gehört auch eine der größten privaten, staatlich anerkannten Hochschulen der Hauptstadtregion – die bbw Hochschule – mit einem umfangreichen Bachelor- und Master-Studienangebot. Die bbw Gruppe ist in ein breites Netzwerk von Partner:innen – Bildungsinstitutionen, Unternehmen und Verbänden eingebunden – lokal, regional und international.

