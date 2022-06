Das Erfolgsgeheimnis der etablierten Partnervermittlung PV-Exklusiv ist, dass sie mit allen Kundinnen und Kunden enge, persönliche Gespräche führt.

Wer einen Partner sucht, mit dem er im besten Falle sein Leben verbringen möchte, gibt sich selten Schnellschüssen hin. Er nimmt sich Zeit, führt Gespräche und überlegt sich gut, ob es wirklich passt. Den gleichen Ansatz hat auch die Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz im Raum Düsseldorf ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft.

„Unser Erfolgsgeheimnis ist, dass wir mit allen unseren Kundinnen und Kunden enge, persönliche Gespräche führen. Wir müssen sie zuerst kennenlernen, bevor wir dann auf die Partnersuche gehen können“, stellt Markus Poniewas heraus. Der PV-Exklusiv-Geschäftsführer ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Partnervermittlung tätig und weiß, worauf es ankommt.

„Die Erfahrung zeigt, dass es viel mehr Sinn ergibt, sich an eine erfolgreiche und etablierte Partnervermittlung wie PV-Exklusiv zu wenden. Wir sorgen durch unsere Erfahrung und unsere diskrete Dienstleistung dafür, dass die Menschen zusammenfinden, die wirklich zusammenpassen. Wir übernehmen für unsere Kundinnen und Kunden die Suche – und die hat nichts mit Zufall zu tun, sondern mit einem strukturierten, langjährig erprobten Prozess, der schlussendlich immer zum Vermittlungserfolg führt“, stellt Markus Poniewas heraus.

Das Besondere ist der langjährig etablierte Prozess. „Wir erfahren nur im persönlichen Gespräch, was ein Mensch möchte, wie sein Charakter ist, in welchen Lebensumständen er sich befindet und vieles mehr. Und nur dann können wir gezielt auf die Suche gehen.“ Das unterscheide PV-Exklusiv auch von rein online-basierten Vermittlungen. Dort könne zum einen jeder ohne Prüfung eintragen, was er wolle; das mache es für Singles schwieriger, ernstzunehmende Angebote zu erhalten. „Zum anderen treten im Gespräch immer wieder interessante Details zu Tage, die wir dann gezielt mit auf die Suche nehmen können. Online ist das gar nicht möglich, aber möglicherweise entscheidet genau dieser Punkt über die erfolgreiche Partnersuche“, sagt Markus Poniewas.

Bei PV-Exklusiv lege man gerade Wert auf diese Details und sei dafür auch hochgeschätzt. „Unserem Anspruch, Menschen mit Menschen bestmöglich für eine schöne gemeinsame Zukunft zusammenzubringen, können wir nur gerecht werden, wenn wir selbst auch dauerhaft Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden haben. Deshalb steht PV-Exklusiv für diskrete und persönliche Partnervermittlung. Wir stellen keine reine Online-Plattform zur Verfügung und ziehen uns dann zurück. Sondern wir sind bei unseren Kundinnen und Kunden vor Ort, lernen sie und ihre Ansprüche kennen. Damit bekommen wir ein Gefühl dafür, was sie wirklich wollen und wer zu ihnen passen könnte.“

Ebenso lassen sich die Berater von PV-Exklusiv die Zeit, die sie und die Kundinnen und Kunden für den optimalen Vermittlungserfolg benötigen. „Zwar kommen wir in der Regel innerhalb von drei Monaten ans Ziel. Aber wenn es einmal länger dauert, ist dies für uns kein Problem. Wir arbeiten so lange für den Kunden, bis er den richtigen Partner durch uns gefunden hat. Wir begrenzen die Suche nicht zeitlich, unser Anspruch ist die Qualität. Der Auftrag ist für uns erst beendet, wenn zwei Menschen zusammengefunden haben“, stellt Markus Poniewas eine Besonderheit der Partnervermittlung PV-Exklusiv heraus.

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

