Neue AlpenJuwel-Wanderreise 2026 – Auf den Spuren der TV-Reportage von der Zugspitze nach Südtirol.

Neu 2026: Die „AlpenJuwel“-Wanderreise von DIWA – Die WanderExperten führt von der Zugspitze nach Südtirol. Drei Varianten: geführt, individuell mit Gepäcktransport oder als Trekkingtour.

Oktober 2025: Mit der neuen „AlpenJuwel“-Wanderreise 2026 bringen DIWA – DIE WANDEREXPERTEN ein besonderes Highlight für alle Alpenliebhaber auf den Markt. Die Tour führt – inspiriert von der bekannten Route der _Alpenjuwelen_ – auf bekannten und teils neuen Etappen von der Zugspitze bis nach Südtirol. Sie verbindet eindrucksvolle Bergpanoramen, kulturelle Vielfalt und echtes Wandererlebnis in einer modernen, flexiblen Form.

Drei Varianten für unterschiedliche Ansprüche

Ob als geführte Tour in der Kleingruppe, individuelle Tour mit Gepäcktransport oder als sportliche Trekkingtour zum Rucksackwandern – das neue _AlpenJuwel_-Konzept bietet für jeden Wandertyp das passende Erlebnis.

Die geführten Kleingruppen mit maximal 8 Teilnehmern werden von erfahrenen Wander- oder Bergwanderführern begleitet, die auf den schönsten Wegen auch versteckte Natur-Juwelen näherbringen. Wer lieber auf eigene Faust unterwegs ist, profitiert bei den Individuellen Wanderreisen von optimal vorgeplanten Etappen (bei DIWA ja immer täglich am Morgen aus Leicht, Klassik- und Alpin-Route wählbar), reservierten Komfort-Hotels und täglichem Gepäcktransport. Für sportlich ambitionierte Wanderer steht eine puristische Trekkingvariante zur Verfügung – mit Rucksack und maximaler Etappenflexibilität.

Auf den Spuren der Alpenjuwelen

Die Route folgt in Teilen der bekannten Alpenjuwelen-Wanderung, kombiniert diese jedoch mit neuen, sorgfältig ausgewählten Streckenabschnitten. So entstehen abwechslungsreiche Tagesetappen, die von idyllischen Almwegen über aussichtsreiche Höhenwege bis zu den Waalwegen des Meraner Beckens führen.

„Mit der AlpenJuwel Route möchten wir eine moderne, naturnahe Form der Alpenüberquerung anbieten – mit flexiblen Optionen für unterschiedliche Wandererlebnisse“, erklärt Reinhard Brunner, Gründer von DIWA – Die WanderExperten. „Es geht uns darum, das Beste der Alpen für Jedermann zu vereinen: Bewegung, Natur, Komfort und die Freiheit, selbst zu wählen, wie man die Berge erleben möchte.“

Buchbar ab sofort für 2026

Die neuen AlpenJuwel-Touren sind ab sofort für Reisetermine ab Mai 2026 buchbar. Tipp: Sparen kann man an Aktions-Terminen der 8-tägigen Individualtour.

Information und Buchung: http://die-wanderexperten.com

Über DIWA – DIE WANDEREXPERTEN

DIWA ist Spezialist für individuelle Weitwanderungen in den Alpen. Mit langjähriger Erfahrung, klassischen und ungewöhnlichen Routen und einem breiten Netzwerk an Partnern bietet DIWA einzigartige Wandererlebnisse – von der klassischen Alpenüberquerung bis zu maßgeschneiderten Touren im Frühjahr, Sommer und Herbst.

