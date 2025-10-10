„Zuhause in Duhnen“: Ferienwohnungen an der Duhner Spitze kurz vor Fertigstellung – Vermietung startet bald

An der äußersten Spitze von Duhnen, direkt an der Nordsee, liegt ein Ort, der genau das bietet, was Sie sich für eine Auszeit am Meer wünschen: Ruhe und einen unverbauten Meerblick auf das Wattenmeer!

Cuxhaven, 10.10.2025 – Das neue Ferienobjekt „Zuhause in Duhnen“ an der Duhner Spitze in Duhnen bei Cuxhaven steht kurz vor der Fertigstellung. Ab sofort können interessierte Urlauber die modernen Ferienwohnungen für die kommende Saison reservieren. Die Vermietung startet in Kürze und verspricht einen komfortablen Aufenthalt direkt an der Nordseeküste mit traumhaftem Meerblick.

Das Objekt „Zuhause in Duhnen“ umfasst stilvoll eingerichtete Ferienwohnungen in Cuxhaven, die keine Wünsche offenlassen. Von gemütlichen Zwei-Zimmer-Ferienwohnungen bis zu großzügigen Familienwohnungen mit drei Schlafräumen und zwei Badezimmern ist für jeden Bedarf etwas dabei. Die Lage an der Duhner Spitze bietet den Gästen unmittelbaren Zugang zum Strand, zum Wattenmeer und zu zahlreichen Freizeitmöglichkeiten wie Radfahren, Wandern und Wassersport.

Besonderer Wert wurde bei der Planung auf nachhaltige Bauweise und hochwertige Materialien gelegt, um den Gästen ein gesundes und angenehmes Wohnklima zu garantieren. Zudem stehen moderne Annehmlichkeiten wie WLAN, eine Tiefgarage und ein Fahrradkeller zur Verfügung. Mit „Zuhause in Duhnen“ entsteht ein neuer Anziehungspunkt für Urlauber, die Erholung und Naturgenuss an der Nordsee suchen.

Entdecken Sie Duhnen bei Cuxhaven, einen der reizvollsten Urlaubsorte Niedersachsens am einzigartigen Wattenmeer, der Ihnen Erholung und Abenteuer zugleich bietet. Spüren Sie die frische Meeresbrise und lassen Sie den Alltag hinter sich, während Sie die unberührte Natur und das maritime Flair genießen – hier erleben Sie Urlaub mit allen Sinnen.

Duhnen verzaubert mit seinem besonderen Charme: Ob romantische Spaziergänge am flachen Strand, spannende Wattwagenfahrten oder faszinierende Wattwanderungen zur Insel Neuwerk – hier entstehen Erinnerungen, die lange bleiben. Die Kombination aus erstklassiger Hotellerie, gemütlichen Pensionen und vielfältigen gastronomischen Angeboten macht Ihren Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem.

Im Jahr 2013 haben wir mit der Vermietung hochwertiger Ferienwohnungen in Duhnen begonnen. Die positive Resonanz unserer Gäste hat uns schnell gezeigt, dass persönliche Betreuung und Qualität bis heute wichtig sind. So konnten wir unser Angebot stetig erweitern und gleichzeitig ein engagiertes Team aufbauen, das sich um Reinigung, Pflege und Organisation kümmert – zuverlässig, herzlich und mit einem Blick fürs Detail.

Die Qualität jeder einzelnen Wohnung liegt uns besonders am Herzen. Meine Frau und unsere erfahrene Hausdame prüfen jede Unterkunft mit größter Sorgfalt, bevor Sie anreisen. So können wir Ihnen garantieren, dass Ihr Apartment sich in einem einwandfreien Zustand befindet.

Was uns besonders wichtig ist: der persönliche Kontakt zu unseren Gästen. Für uns sind Sie keine Buchungsnummer, sondern unsere Feriengäste, die sich eine schöne Zeit bei uns wünschen. Deshalb betreiben wir kein zentrales Büro, sondern begrüßen Sie direkt an Ihrer Ferienwohnung. Ob zur Schlüsselübergabe, für Fragen oder kleine Tipps für den Aufenthalt – wir oder unsere Mitarbeitenden sind persönlich für Sie da.

Weil uns Qualität wichtiger ist als Masse, bieten wir bewusst nur eine handverlesene Auswahl an Ferienwohnungen in der Ferienanlage in Duhnen an. So können wir jedem Objekt und jedem Gast die Aufmerksamkeit schenken, die er verdient und viele Gäste sind dadurch zu Stammgästen und fast schon Freunden für uns geworden.

