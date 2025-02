Neu im Repertoire – spektakulärer Helikopter-Rundflug zur Zugspitze

Im Helikopter zur Zugspitze – Ein atemberaubendes Abenteuer über den Wolken!

Oberbayrische Alpen-Gipfel, unberührte Schneelandschaften und einen einzigartigen Blick auf Deutschlands höchsten Berg.

Mit knapp 3000 Metern ist die Zugspitze der höchste Berg Deutschlands. Wer schon einmal in der Region war, hatte bereits die wundervolle Aussicht, von unten zu der einmaligen Alpen-Schönheit aufzuschauen. Weitaus spektakulärer ist es jedoch, auf die Zugspitze von oben herabzusehen! Möglich wird dies mit einem Helikopter-Rundflug. Das Unternehmen HELIGOLF, das seit seiner Gründung im Jahr 2020 mit seinen einzigartigen Helikopter-Golf-Erlebnissen für Schlagzeilen sorgt, bietet genau das an. Bei dem Rundflug, der in München-Ottobrunn startet, gibt es noch viele weitere bayerische Sehenswürdigkeiten aus der Vogelperspektive zu bestaunen.

„Wir möchten unseren Gästen neben den beliebten Helikopter-Golf-Ausflügen jetzt auch Rundflüge in verschiedene Regionen Bayerns anbieten“, so Christopher Huwerth, Pilot und Geschäftsführer von HELIGOLF. „Ob Alpenrundflug, ein Rundflug über München, diverse bayerische Seen-Touren oder individuell geplante Touren – für jeden Geschmack ist etwas dabei.“

Abenteuer Zugspitze – Ein spektakulärer Helikopterflug

Ein besonderes Highlight im neuen Repertoire ist der Rundflug „Abenteuer Zugspitze“. Dieses einmalige Erlebnis ermöglicht es Gästen, Deutschlands höchsten Gipfel aus einer atemberaubenden Perspektive zu erleben. Der Flug startet nur 10 Minuten süd-östlich von München und führt über eine einzigartige Alpenlandschaft direkt zur Zugspitze (2.962 m). Hier genießen Passagiere atemberaubende Ausblicke, exklusive Fotomöglichkeiten und höchsten Komfort an Bord eines modernen Turbinen-Helikopters.

Einzigartiges Flug-Erlebnis im Oberbayrischen Luftraum

Das neue Angebot richtet sich an Abenteurer, Naturliebhaber und Genießer, die die Schönheit der Alpenlandschaft auf eine außergewöhnliche Weise erleben möchten. Ob als Geschenk, besonderes Event oder exklusives Reise-Highlight – der Helikopter-Rundflug zur Zugspitze vereint spektakuläre Naturkulissen mit einer unvergleichlichen Erfahrung in tausenden Fuß Höhe.

Exklusive Zusatzangebote runden das Rundflug-Paket ab

Neben den Rundflügen in das bayerische Alpen- und Oberland bietet HELIGOLF zu allen Rundflügen eine Hangarführung an. Hier werden die vor Ort stehenden Hubschrauber besichtigt, und technikaffine Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit unseren Piloten in einem Technik-Small-Talk über die faszinierende Welt der Luftfahrt auszutauschen.

Selbstverständlich erhalten alle Passagiere vor dem Abflug eine Sicherheitseinweisung am Helikopter. So werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet.

Während des Rundflugs erwartet die Teilnehmer eine Auswahl an erlesenen Getränken und Snacks, die das exklusive Erlebnis perfekt abrunden und für maximalen Komfort an Bord sorgen.

Nachhaltigkeit – CO2-kompensierte Flüge

HELIGOLF setzt auf umweltbewusstes Fliegen! Dank der Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Carbon Connect wird der gesamte CO?-Ausstoß der Flüge ausgeglichen. So können Passagiere das einzigartige Helikopter-Erlebnis genießen und gleichzeitig aktiv zum Klimaschutz beitragen.

Jetzt Termin buchen und die Alpen aus der Luft erleben

Der Helikopter-Rundflug zur Zugspitze ist ab sofort buchbar. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden sich auf: https://www.heli-golf.com/sightseeingadventurezugspitze

Fluggutscheine – Das perfekte Geschenk

Alle Flüge können auch als Gutschein erworben werden – das ideale Geschenk für Abenteurer und Luxusliebhaber. Gutscheine sind erhältlich unter: www.heli-golf.com/shop

Copyright Bild – © Stefan Schaaf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HELIGOLF

Christopher Huwerth

Straß 128

83646 Wackersberg

Deutschland

fon ..: +49 170 3166405

web ..: https://www.heli-golf.com/

email : info@heli-golf.com

Christopher Huwerth bringt exklusive Helikopter-Erlebnisse in den Münchner Raum. Bekannt für seine innovativen Helikopter-Golf-Trips, bietet er nun auch spektakuläre Rundflüge zu außergewöhnlichen Zielen an.

Pressekontakt:

HELIGOLF

Christopher Huwerth

Straß 128

83646 Wackersberg

fon ..: +49 170 3166405

email : info@heli-golf.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.