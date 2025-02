Lockout-Tagout: Optimierte Prozeduren mit der Brady LINK360-Software

Effiziente Lockout-Tagout Prozeduren erstellen und verwalten: Die Brady LINK360-Software und umfassende Services von MAKRO IDENT helfen, Sicherheitsprozesse zu verbessern und Vorschriften einzuhalten.

MAKRO IDENT stellt vor: Die Brady LINK360-Software ist ein leistungsstarkes Tool zur Erstellung und Verwaltung von Lockout/Tagout (LOTO)-Prozeduren. Sie wurde speziell entwickelt, um Unternehmen bei der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu unterstützen und LOTO-Prozesse effizient zu gestalten. Die Software bietet anpassbare Genehmigungsabläufe und Optionen zur Bearbeitung, Skalierung und Kommunikation von Prozeduren. Damit können Unternehmen ihre Sicherheitsstandards erhöhen und Betriebsrisiken minimieren.

Ein wichtiger Bestandteil des Angebots ist der Discovery-Service. Hierbei besucht ein Sicherheitsexperte das Unternehmen, um alle beteiligten Personen umfassend über das Lockout/Tagout-Prinzip zu informieren. Es wird eine praktische Übersicht erstellt, die hilft, die Wartungssicherheit aller Anlagen zu maximieren. Der Experte analysiert gemeinsam mit den Mitarbeitern die Lockout-Anforderungen und Energiezufuhrstellen und erstellt ein detailliertes Angebot für die Erstellung von Prozeduren. Dies erleichtert die Planung und Budgetierung des gesamten Lockout/Tagout-Programms.

Die GAP-Analyse ist ein weiteres zentrales Element. Ein Sicherheitsexperte bewertet das bestehende Lockout/Tagout-Programm des Unternehmens im Vergleich zu relevanten Vorschriften und globalen Best-Practice-Verfahren. Dabei werden Compliance-Aspekte, Mitarbeitereinbindung und bestehende Prozeduren untersucht. Das Ergebnis ist ein detaillierter Bericht mit einer Vergleichsübersicht und einem personalisierten Aktionsplan zur Optimierung des Programms. Diese Analyse hilft Unternehmen, Sicherheitslücken zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lockout/Tagout-Prozesse umzusetzen.

Für Unternehmen, die ein vollständiges Lockout/Tagout-Programm benötigen, bietet MAKRO IDENT in Zusammenarbeit mit Brady das Turnkey-Programm an. Sicherheitsexperten erfassen die Energieversorgung aller Anlagen und erstellen klare, einfach umsetzbare Prozeduren gemäß Best-Practice-Verfahren. Die genehmigten Prozeduren werden in der LINK360-Software präsentiert, gedruckt, laminiert oder als Etiketten mit QR-Codes an den jeweiligen Anlagen angebracht. So wird sichergestellt, dass alle relevanten Informationen direkt an den Maschinen verfügbar sind und Missverständnisse vermieden werden.

Zur Unterstützung der Anwender bietet MAKRO IDENT auch Schulungen zur LINK360-Software an. Diese beinhalten eine zweistündige Online-Benutzerschulung, die die Grundlagen zum Schreiben von Prozeduren vermittelt. Nach der Schulung erhalten die Teilnehmer zwei Stunden zusätzliche Unterstützung durch Sicherheitsexperten, um ihre Prozeduren zu optimieren und Best-Practice-Verfahren zu implementieren. Diese Schulungen sind praxisnah gestaltet und helfen den Teilnehmern, die Software effektiv in ihrem Arbeitsalltag einzusetzen.

Das Virtual LINK360-Programm ermöglicht es Unternehmen, ihre Lockout/Tagout-Prozeduren auch aus der Ferne zu verwalten und zu optimieren. Sicherheitsexperten analysieren die Wirksamkeit der Prozeduren und bieten Unterstützung bei der Anpassung an spezifische Anforderungen. Mit dieser Flexibilität können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Sicherheitsstandards kontinuierlich überprüft und verbessert werden, unabhängig vom Standort der Anlagen.

MAKRO IDENT, zertifizierter Brady Premium-Distributor und GOLD-Partner, bietet diese umfassenden Lockout/Tagout-Services an, um Unternehmen bei der sicheren und effizienten Verwaltung ihrer Sicherheitsprozeduren zu unterstützen. Die Kombination aus Software, Beratung und Schulung ermöglicht es Unternehmen, ihre Lockout/Tagout-Programme auf ein höheres Sicherheitsniveau zu heben und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Detaillierte Informationen zu den Lockout/Tagout-Services und der LINK360-Software sind zu finden unter oder kontaktieren Sie den Customer Service:

www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/brady-link360.html

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.lockout-tagout.de

email : info@makroident.de

